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科學人／三日不讀書就面目可憎 耍廢十天就對大腦有害

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／pixabay
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美國密蘇里大學的研究發現，肌肉不僅僅影響身體的健康，還會影響大腦的健康。

你可能會說，我只是最近比較忙，過一陣子就會去運動了。長期缺乏運動對身體的損害已無需贅言，但是最近的研究發現，肌肉只是閒置幾天，對身體的負面影響就清晰可見。

10天不運動的危險

研究人員驚訝地發現，僅僅10天不運動，大腦胰島素抗性和海馬回的活性氧類物質就會增加。

運動期間，大腦的許多區域都會積極參與，這直接影響我們的記憶力和思考能力，如果長時間不運動，大腦中這些與認知功能相關的能力便會下降。

耍廢與阿茲海默症的關聯

研究發現，肌肉怠惰10天，大腦中與阿茲海默症強相關的特定蛋白質指標就會提高。這些發現證實了許多人從經驗中累積的生活智慧：保持身體活動不僅對你的身體健康有益，對你的大腦健康也有益。運動可能預防或延遲神經退化性疾病的發展。

如何保持腦部健康

這項研究的召集人，是81歲的布斯（Frank Booth）教授。雖然布斯教授常開玩笑說他的職業生涯已經近尾聲，但他卻依然充滿能量，三不五時就會在跑步機上跑一跑。

布斯教授提到：「儘管美國人的平均壽命有所提高，但平均健康壽命（無疾病生活的年數）往往在65歲之後會下降。如果我們比較 1940年代到今天就會發現，平均壽命從60多歲到70多歲，但第二型糖尿病的發病率卻急劇上升。我們開始關注疏於使用肌肉與大腦中胰島素抗性之間的聯繫。顯然，體力不足與身體的胰島素抗性有深刻的連結。」

布斯教授接著說：「除此之外，許多與阿茲海默症相關的神經變化是在40～50歲時發生，但通常在65歲或之後才會做出阿茲海默症的正式診斷。所以如果能提早培養運動的生活習慣，你的大腦會在未來感謝你年輕時候的付出。」

幸運的是，要改變現狀並不難

健康狀況改善幅度最大的人，是那些從從來不運動，轉為偶爾運動的人，甚至比那些從偶爾運動轉為規律運動的人，改善的幅度更多。因此最重要的步驟，就是開始運動。

別再坐著了，趕快動起來吧！

參考資料：

1.Kerr, Nathan R., et al. "Hindlimb immobilization induces insulin resistance and elevates mitochondrial ROS production in the hippocampus of female rats." Journal of Applied Physiology 137.3 (2024): 512-526.

2.New Study Reveals Just 10 Days of Inactivity Can Harm Your Brain

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（本文出自2024.04.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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