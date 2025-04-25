閱讀數學／從超音速飛機到飲料罐

你知道便利商店的罐裝飲料裡，跟 #超音速飛機 的機身、#蒙娜麗莎的微笑 有關嗎？近年來，有一些氣泡或酒精飲料的包裝不是平滑圓柱體，而是有著彷彿鑽石切割的表面。

最廣為人知的大概是冰結調酒。這款名為「鑽石切割」 的飲料罐不僅好看、好拿，還有一個特別之處：打開飲料罐時，鑽石紋路會瞬間變得更立體、明顯。因為氣壓改變，宛如摺紙攤開的摺痕出現在罐身。而看起來充滿設計、美感巧思的鑽石切割罐，背後其實有著一段科學故事。​

鑽石切割罐，源起於東京大學 #三浦公亮 教授在NASA時的發明。當時，三浦教授發現超音速飛機在高速飛行後，機身遭到破壞。相較於別人覺得遭到摧殘的模樣慘不忍睹，他反而著迷被破壞後的外殼，他覺得那很美麗，而且似乎存在著規律的幾何樣貌。他開始思考，與其說是「被破壞的結構」，或許有可能是——另一種自然的基礎結構。

​最終，三浦教授提出了擬圓柱凹多面體殼體（PCCP: Pseudo-Cylindrical Concave Polyhedral Shell）這樣的結構，這個結構能讓機身更強韌，大幅提升效能。好的技術不會僅止於單一應用。東洋製罐發現了這項技術後，嘗試拿來作為保存食物的罐子。因為罐子的抗壓性也很重要。增加厚度固然有效，但成本跟重量也會增加。

在外部增加紋路，有機會能提升抗壓性，例如設計平行的凹紋。這個在許多像是鳳梨、蕃茄罐頭會看到。相較於平滑或有平行紋路的罐身，他們發現三浦教授的設計不僅可以減輕飲料罐的重量30%，抗壓性還更好。目前有使用鑽石切割罐的飲料除了麒麟的冰結，還有 #火焰咖啡(Kirin Fire)。如果大家有看到別的飲料也使用這項技術，也歡迎分享給我們（雖然可能不多，因為麒麟申請了三維商標）。下次去買飲料時，感受一下這款充滿科學與藝術的瓶身吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康