新聞中的公民與社會／川普震撼！ 對等關稅對台將帶來何影響？

一、時事掃描

白宮揮關稅大刀不分敵友 台灣對等關稅32%超預期 美國總統川普2日公布對等關稅措施，對所有輸入美國的產品全面課徵至少10%的關稅，對美貿易出超大國更遭加徵額外關稅，對象不分敵友，「比最糟情境還要糟」，歐盟等國已揚言報復，全球新一波貿易大戰即將開打，也象徵全球化與自由貿易時代即將告終，經濟學家形容這項政策為不亞於「尼克森震撼」的「川普震撼」。【2025/4/2經濟日報】

二、命題趨勢

美國總統川普公布對等關稅措施，引發全球金融市場劇烈震盪。此新聞的關鍵詞：全球化、對等關稅、美國利益優先、國際貿易、貿易公平、通貨膨脹、經濟衰退、降息、經濟與國家安全、2026美期中大選等。

三、牛刀小試

美國總統川普宣布推出「解放日」關稅，對所有進口美國商品課徵10%基準關稅，再針對特定國家祭出對等關稅，例如越南46%、中國34%、印尼32%、台灣32%、韓國26%、日本24%、馬來西亞24%；此政策引發全球股市大暴跌，全球市場陷入動盪。台灣是外貿導向經濟體，出口占GDP的60-70%，其中對美出口占24%。若此時外媒對台灣進行預測，何者最適切？

(A)反觀日本、南韓的對等關稅，台灣競爭力將再拉高

(B)台對美出口大幅下降，台灣經濟恐面臨負成長風險

(C)越南台商有機會協助台灣產品洗產地，以規避關稅

(D)政府將宣布對美國進口商品加徵對等的報復性關稅

答案：B

解析：(A)日本、南韓、台灣是貿易競爭對手，當日韓的對等關稅低於台灣，台灣競爭力將拉低(B)受制於32%關稅，台對美出口將下降，GDP減少，恐面臨經濟負成長風險(C)越南的對等關稅高於台灣，即使成功洗產地，也只是迎來更高的關稅(D)我國對美國的貿易依存度高，且在國際社會需要美國支持，難以實施報復性關稅。

四、歷屆試題

1952年，德、法、義、荷、盧、比等六國，成立「歐洲煤鋼共同體」，其想法來自法國提出西歐各國將重要工業資源共同管理的計畫，規定成員國間毋須繳納關稅而直接取得煤和鋼的生產原料。1958年，六國成立「歐洲經濟共同體」與「歐洲議會」；1967年，六國依條約整合成「歐洲共同體」；1993年，「歐洲共同體」正式更名為「歐洲聯盟」（歐盟）。2004年起，東歐多國才陸續加入歐盟；英國則因國內諸多問題，而於2016年公投決定退出，並就移民、國際貿易、跨國金融等與歐盟進行談判。依據題文資訊，下列何者最能詮釋英國與歐盟談判的主要目的？(2025學測)

(A)處理英國與全球化發展交織的治理問題

(B)確認英國與歐洲國家建立雙邊自由貿易

(C)保障英國的本土文化不受全球化的衝擊

(D)爭取英國得以繼續適用歐盟的移民政策

答案：(A)