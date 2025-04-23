科學人／台灣的慢花力——蝴蝶蘭

重點提要 台灣的蘭花種植早期僅由業餘愛好者自行選種、育種，直到企業規模化生產後，才開始在市場上流通。 組織培養、體細胞變異、多倍體研究與基因轉殖等技術的發展，建立了台灣蘭花育種的堅實基礎。 面對國際強大的競爭對手以及國內需求的轉變，蘭花產業仍需持續更新栽培技術，並結合智慧機具發展，打造更永續的花卉市場。

今年3月8日，2025亞太蘭花會議（APOC）暨台灣國際蘭展盛大開幕，在爭妍鬥豔的蘭花盛會當中，不乏為了尋找日常裝飾或是觀賞奇珍花卉的參展民眾。台灣睽違21年後，再次爭取到第15屆APOC的主辦權，來自28個國家的專家紛紛到場，共同討論產業進展，分享最前沿的蘭花研究。各方專家共聚於素有「蘭花王國」美稱的台灣，也讓本次活動更引人注目。

台灣種植蘭花的歷史已有百年之久，早在1970年代以前，眾多業餘蘭花愛好者從各地收集蘭花品系，自行雜交育種，種出外觀奇特的花種。直到1988年，台灣糖業公司（台糖）看見蝴蝶蘭國際市場的潛力，成立「園藝系」並規模化與企業化經營後，開啟了新的篇章。當時蘭花大多直接由雜交生產種苗，這種「實生苗」模式是市場長期的主流，但也具有蘭界面臨育種改良時間過久、蘭苗品質不均，同時育成商品率低、難以規模化等缺點。

至於現代常見、能夠大量生產品質優良蝴蝶蘭分生苗的組織培養技術，雖然早在1960年代便應用在植物的分生繁殖量產上，但當時蝴蝶蘭組培技術不成熟、生產成本相對較高，而遲遲未被產業界廣泛接受。然而，在研究人員費盡心力研究、降低成本下，在2000年代之後無性生殖的蝴蝶蘭健康「分生苗」終於廣見於台灣市場，滿足蘭花市場的需求。

突破點：組織培養技術

組織培養是利用植物生長點或是癒傷組織，兩者具有分化為不同器官、再生植株的全能性質，把從母植株中分出的細胞或組織培養成新一株性狀相同的植株。消費者經常追求具有某些特殊性狀的蝴蝶蘭，市場需求之下，企業採用組織培養便能大量複製蝴蝶蘭的優良品種，藉此規模化，使蝴蝶蘭成為市場中大量流通的商品。例如，原本實生苗生產成功率較低的黃色系蝴蝶蘭，便是透過組織培養量化生產，如今已成為花市中的常見花卉。

而在組織培養的過程中，也可能發現一些再生植株的變異，這些突變株可以與母株進行基因分析比較，讓研究人員了解蘭花的基因組與表現型的關聯，並增加蘭花品系的多樣性。舉例而言，1990年代後轟動全球市場的黑花蝴蝶蘭（又稱小丑花）品系，最初便是從這類體細胞變異育種而來。後續台灣小農除了以傳統雜交育種之外，也輔以組織培養誕生的變異育種，培養出眾多屬於台灣蘭界育成的獨特品種，並獲得美國蘭藝學會得許多獎項。

四倍體技術與抗病力

當然，組織培養並不是讓台灣的蘭花產業如此蓬勃的唯一突破點。技術上，研究人員也為強化蘭花性狀和增強抗病能力等面向煞費苦心。過往許多花農知道，四倍體的蘭花比原生種的二倍體蘭花擁有較大的細胞，性狀表現更為強烈，花型也更大、更鮮豔。但四倍體蘭花育種後不一定能產生同為四倍體的子代，種間雜交也容易產生不正常的多倍體而無法再育種；若用化學方法誘變產生四倍體，反而容易產生不良的性狀。

2004年起，國立高雄大學生命科學系教授陳文輝投入於多倍體研究，發展出穩定誘導四倍體的技術。同時，成熟的基因轉殖技術也把蘭花繁殖技術再往前推進一步。東亞蘭嵌紋病毒（CymMV）與軟腐菌（Erwinia carotovora）經常是蘭農的心頭大患。研究人員透過基因槍，把病毒的鞘蛋白cDNA轉殖到蝴蝶蘭上；並從甜椒中分離出抗軟腐菌基因，進一步轉殖到蝴蝶蘭的擬原球體中，雙管齊下的方式培育出雙重抗病的優良栽培品系。至此，台灣的蘭花逐漸引領世界的風潮。

然而，這些蘭花品種大多來自世界各地，台灣原生種蘭花又有什麼獨特性或地位呢？全球蘭花市場上，台灣400多種原生蘭花中有兩種是眾多栽培品系的親本來源：台灣蝴蝶蘭（Phalaenopsis aphroditesubsp.formosana，又稱台灣阿嬤）與桃紅蝴蝶蘭（Phalaenopsis equestris）。世界上多數中小型粉紅色系的蝴蝶蘭，親本皆部份來自桃紅蝴蝶蘭或其後代；而陳文輝的台糖團隊育種成為四倍體的台灣阿嬤，更以「超級阿嬤」之名享譽國際。海內外的各式栽培品系，在台灣的市場中匯聚後，又迸發出更多元的樣貌，流向國際。

台灣的蝴蝶蘭市場有大小、顏色及樣貌相異甚遠的各式品系。此為大白花蝴蝶蘭（Phalaenopsis'Sogo Yukidan 'V3'）。圖／陳文輝

桃紅蝴蝶蘭（Phalaenopsis equestris）。圖／陳文輝

國內市場的新寵兒

揚名國際後，蘭花也成了內需市場的寵兒。過往若有婚喪喜慶，民眾可能會購買百合、玫瑰等切花，或是水仙、牡丹等盆花。如今根據市場統計，蝴蝶蘭已長居盆花交易排行之首，民眾能以便宜的價格找到符合自己偏好的蝴蝶蘭，也因適宜的氣候使其可以綻放得更久。蘭花是台灣在地栽種，民眾購買與長期照顧皆容易，逐漸形塑出台灣獨特的「慢花」景象，也是蘭花產業規模化經營後才能見到的。

這些精采發展，皆來自島上蘭花愛好者的熱情投入，企業化引發的商機更是吸引更多資源投注的關鍵。2004年成立於台南的蘭花科技園區，改良了培育蘭花的溫室，建立適應台灣熱帶氣候的培育基地，這在尚未企業化時是難以想像的。資金投入也讓研究人員有空間大展身手，發展育種、栽培、病蟲害防治、蘭苗貯運、花期調節等技術。產、官、學的多方合作終讓台灣成長為現今的蘭花王國。

智慧農業是解方嗎？

縱使蘭花產業已成為台灣在國際市場最具競爭力的農業產業之一，甚至在2023年的外銷金額高達新台幣61.6億元，蘭花產業的未來仍有許多挑戰。除前述的育種技術外，產業的種植、檢疫、出口運輸和品種專利權等實際情況，還有來自中國、荷蘭和東南亞等國家的競爭與衝擊。近年來，政府也希望透過推動「智慧農業」，引進新的生產輔具與資訊技術的方式，建立更具韌性的產業。

舉例而言，農業長年面對勞動力老化的窘境，蘭花產業也不例外。光是在蝴蝶蘭裝盆的流程中，加入裝盆機輔助，便能降低人員手部關節傷害，減低人員需求的壓力。除此之外，引進穩定的監控管理平台，數據化整合台灣各地業者的蘭花資料庫系統，不僅能增加植株管理的穩定性，也能協助業者進行各式檢測。相較於荷蘭大型蘭花企業以標準化溫室栽培，全年可供貨蘭花，開花數、抽梗率皆相當穩定。在此競爭下，台灣業者則更需要智慧科技生產標準化蘭苗的品質、精準供應產品，以因應日益挑戰的全球市場。

如今，全球環保意識抬頭，如何順應趨勢調整蘭花栽培方式，也是產業要思考的方向。台灣的蘭花雖具有堅實的育種優勢，整條產業鏈仍須各方人員集思廣益，以彈性的思維，打造更智慧與環保的蘭花產業，進而培養出更繽紛的蘭花樣貌。

（本文出自2024.04.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）