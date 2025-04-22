好讀周報／淺談假設題型：依情境或身分區分為兩大類

文／聯合報寫作教室講師 周芃谷

人生不能重來，也無法擁有哆啦A夢中的道具「如果電話亭」，能讓我們看看世界若變成想像中的模樣會如何，但卻有一種考題類型可以做到，就是「假設題型」。即將寫作者放在現實生活中不會（或尚未）身處的情境中，以該身分思考行事，並成就結果，進而表達情志。

此題型依設定其對情境或身分的偏重，大致可分為兩大類，即「人物扮演」以及「時空穿越」。其下又各自可細分數類，前者如扮演特定人物、動物、植物，甚至物品等。後者則有穿越回到過去、穿越進入未來、世界發生異變、自己獲得特殊能力等細類。兩者雖同為假設題型，但仍有所區別。以下便以學測考題舉例說明其構思方向及寫作要領。

99年考題〈漂流木的獨白〉屬於「人物扮演」類型，此題有明確且特殊的身分設定（須以受莫拉克風災沖刷，而躺在海邊的漂流木身分，用第一人稱寫作），構思時須從「因人禍而被放大的天災」角度出發，表現自身經歷，由此引出對人類與自然關係的想法與祈願。寫作時須刻劃人物的「特質與心境」，包含外在特色（漂流木的型態樣貌），回憶經歷（身為樹木，長在山林），以及隨之而生的心境變化（遭沖蝕的驚痛、漂流時的茫然、擱淺後的思索）。

97年考題〈如果當時……〉則屬於「時空穿越」類型，要求考生在自身生命歷程或歷史發展進程中選擇一個想改變的情境，並寫出在自己重返或加入後產生的改變。在構思時同樣需切合設定，符合該時空應有的情境（相關史實、人物視角等）。寫作時則須著墨事件的「缺憾與改變」，自己認為該時空（事件）有何缺憾（如項羽身死烏江、岳飛蒙冤遭戮等等），自身將以何種身分加入（或返回）該事件，採取何種行動（預作準備，說服、協助，甚至替代當事人），最終造成怎樣的結果（對當下勝負的衝擊，對後世歷史的改變）。

綜上所述，兩種題型構思時均須「切合題目設定」，寫作時則分別著重在「刻畫人物的特質與心境」，及「著墨事件的缺憾與改變」兩個方向上，方能完成一篇合乎情理，又不落俗套的佳作。