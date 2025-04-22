快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／淺談假設題型：依情境或身分區分為兩大類

聯合報／ 好讀周報
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

文／聯合報寫作教室講師 周芃谷

人生不能重來，也無法擁有哆啦A夢中的道具「如果電話亭」，能讓我們看看世界若變成想像中的模樣會如何，但卻有一種考題類型可以做到，就是「假設題型」。即將寫作者放在現實生活中不會（或尚未）身處的情境中，以該身分思考行事，並成就結果，進而表達情志。

此題型依設定其對情境或身分的偏重，大致可分為兩大類，即「人物扮演」以及「時空穿越」。其下又各自可細分數類，前者如扮演特定人物、動物、植物，甚至物品等。後者則有穿越回到過去、穿越進入未來、世界發生異變、自己獲得特殊能力等細類。兩者雖同為假設題型，但仍有所區別。以下便以學測考題舉例說明其構思方向及寫作要領。

99年考題〈漂流木的獨白〉屬於「人物扮演」類型，此題有明確且特殊的身分設定（須以受莫拉克風災沖刷，而躺在海邊的漂流木身分，用第一人稱寫作），構思時須從「因人禍而被放大的天災」角度出發，表現自身經歷，由此引出對人類與自然關係的想法與祈願。寫作時須刻劃人物的「特質與心境」，包含外在特色（漂流木的型態樣貌），回憶經歷（身為樹木，長在山林），以及隨之而生的心境變化（遭沖蝕的驚痛、漂流時的茫然、擱淺後的思索）。

97年考題〈如果當時……〉則屬於「時空穿越」類型，要求考生在自身生命歷程或歷史發展進程中選擇一個想改變的情境，並寫出在自己重返或加入後產生的改變。在構思時同樣需切合設定，符合該時空應有的情境（相關史實、人物視角等）。寫作時則須著墨事件的「缺憾與改變」，自己認為該時空（事件）有何缺憾（如項羽身死烏江、岳飛蒙冤遭戮等等），自身將以何種身分加入（或返回）該事件，採取何種行動（預作準備，說服、協助，甚至替代當事人），最終造成怎樣的結果（對當下勝負的衝擊，對後世歷史的改變）。

綜上所述，兩種題型構思時均須「切合題目設定」，寫作時則分別著重在「刻畫人物的特質與心境」，及「著墨事件的缺憾與改變」兩個方向上，方能完成一篇合乎情理，又不落俗套的佳作。

好讀周報 寫作教室 考題

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

陳育萱×張逢恩／咫尺間有Supernova與啟蒙的那束光

公職路上一度迷惘 她狂刷考古題「偷吃步」3個月就考上

整理包／114國中教育會考衝刺倒數 考試時程、各科重點一把抓

114會考英文／倒數階段3大方向衝刺 題型、策略、關鍵字彙一把抓

相關新聞

好讀周報／淺談假設題型：依情境或身分區分為兩大類

人生不能重來，也無法擁有哆啦A夢中的道具「如果電話亭」，能讓我們看看世界若變成想像中的模樣會如何，但卻有一種考題類型可以...

國際小學堂／專家憂美邊緣化 大陸成贏家

美國總統川普稱宣布新關稅的四月二日為「解放日」，認為美國會從遭各國掠奪產業、就業和財富的困境解放，但華盛頓郵報外交專欄作...

國際小學堂／川普愛關稅 只見其利不見其弊

美國總統川普四月初宣布將祭出基準關稅、對等關稅，衝擊股市並引發各國政府擔憂。關稅等貿易障礙數百年來都存在於全球經濟，近幾...

圖表看時事／蔣萬安「倒閣說」逼朱立倫扛罷免危機責任？一圖看各方立場、關鍵差異

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣。國民黨主席朱立倫昨罕見出席國民黨立院黨團會議表示，任何...

閱讀數學／數學詩（下）

上週我們介紹了數學詩的創作以及教育意義。可能會有些人覺得，既然這麼強調理解，數學詩恐怕要是數學很好才能創作...

新聞中的公民與社會／進口保健食品關稅調降？

立法委員關切進口保健食品關稅調降，財政部長莊翠雲表態將就部分產品分年、分階段逐步調整。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。