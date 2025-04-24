好讀周報／跟風玩AI生成吉卜力圖片 引發耗能侵權問題

文／陳韻涵輯

新聞故事：社群媒體充斥人工智慧（AI）生成工具的漫畫風格或公仔圖片，卻引發消耗能源、侵犯隱私與智慧財產權的爭議。

近期流行以ChatGPT等生成式AI工具，把照片變成吉卜力、柯南等漫畫風格的圖像，或包裝為公仔玩具盒。這股看似無害的趨勢，潛藏著人們「害怕錯過」（fear of missing out，FOMO）的情緒，卻忽略了相關圖像資料智財權與安全的風險。

使用者上傳照片到AI平台，輸入希望將照片轉換成什麼風格等指令，經過片刻等待，便會得到想要的新圖片，包括各式風格的照片，或是公仔商品盒等。

由於擬真程度高，不少使用者會輸入真名等詳細個人資料，進一步客製化專屬公仔。

然而，就像是一般的生成式AI工具，這類圖像產生器也會詢問使用者或直接添加虛假內容，還可能會根據其訓練資料改變使用者的外表。

不只個人使用者跟風，就連品牌廠商也跟上這股潮流，吸引點閱並擴大宣傳。

「英國廣播公司」分析，深究流行趨勢，其本質便是必須跟風以免錯過，而市場研究公司「eMarketer」的社群媒體分析師潔斯敏‧恩伯格（Jasmine Enberg）表示，「生成式AI讓人們能夠更輕鬆、快速地創造和掌握趨勢」。

恩伯格指出，「AI技術讓數位生活融入日常」，AI趨勢肯定會更頻繁地出現在網路資訊中。

但英國倫敦瑪麗皇后大學的AI責任教授吉娜‧內夫（Gina Neff）批評，AI工具大量消耗能源，數據中心一年的耗電量，比117個國家或地區還多。

科技雷達（TechRadar）主編烏蘭諾夫（Lance Ulanoff）在評論AI生成圖片趨勢的文章中寫道：「每當我們創建一個AI網路迷因，就會扼殺一棵樹。這種說法當然誇大，但可以肯定的是，AI內容生成並非零成本，也許我們應該考慮用更有價值的方式去運用它。」

除了能源問題，專家也提出AI圖像侵犯個人隱私，以及受版權保護的藝術作品，可能被用於再次創建免費生成圖像技術的憂慮。

日本著名動畫師宮崎駿曾在紀錄片中透露，他厭惡AI生成動畫，認為那是「對生命極大的侮辱」。

公關與創意機構「MSL UK」的社群和網紅總監喬・布羅米洛（Jo Bromilow）說：「若要妥善運用AI，就必須妥善訂立規範。試問幾張可愛、有趣的圖像，真的值得使用者犧牲隱私嗎？」