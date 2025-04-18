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閱讀數學／數學詩（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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上週我們介紹了數學詩的創作以及教育意義。可能會有些人覺得，既然這麼強調理解，數學詩恐怕要是數學很好才能創作。這當然是有因果關係，可是就像我們寫題目，也是從不會到會，數學詩的創作一定也能透過練習，慢慢做好。

這個練習的過程中，就是要孩子去思考，比方說「平行線」到底是什麼意思，它到底會不會相交？圓到底是一個怎樣的形狀，要怎麼定義一個圓？

「質數就是我，孤單沒有人懂.」

這是歌手林正的〈證明・無解〉開頭。還有一部小說叫做《質數的孤獨》。為什麼質數會孤獨？這跟操作型的定義「只能被1跟自己整除」有什麼關聯？以及為什麼我們要學質數？這些問題都跟計算無關，但能回答這些問題，代表孩子理解觀念。那比起直接回答問題，我們相信，創作數學詩，會是一個更有趣的活動。

最後，我想分享第一屆高中組金獎，林沛婕同學的作品〈每個孩子都是一樣〉片段：

每個孩子都是一樣／蓋上一元二次方程式公式解／求出孩子最理想的答案／最理想的學校、最理想的工作、最理想的家庭／最理想的人生／孩子 無解嗎？／請你扭曲自己的性格觸碰到X軸／這是為了你好

他很巧妙地用「求解」這件事來譬喻孩子要找到最理想的學校、工作、人生等一切。我閱讀時，彷彿感受到他想表達，我們常常在教育的過程中，把「理想」也標準化，彷彿是每個人都可以透過機械化的程序獲得到。這個問題非常複雜，所謂的理想人生，是要花上一輩子探索的問題。

的確我們在教育上還有很多可以努力，讓他不要那麼機械化，那麼單一。數學詩，我相信就是一個很值得好好推廣的活動。他跨領域，結合文學、數學；它讓數學不再只是計算，更多了對觀念的思考、理解。

數感實驗室 閱讀數學

賴以威（數感實驗室）

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