新聞中的公民與社會／進口保健食品關稅調降？

一、時事掃描

進口保健食品關稅調降？台灣保健營養食品公會陳威仁：不可思議 立法委員關切進口保健食品關稅調降，財政部長莊翠雲表態將就部分產品分年、分階段逐步調整。台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁27日表示，對政府將調降進口保健品關稅的態度感到不可思議，「全世界哪有國家是幫著外人打自己國家製造業的道理。」【2025/3/27經濟日報】

二、命題趨勢

我國加入WTO，持續對進口保健食品調降關稅，但仍保持30%關稅，進而促成國外廠商在台委託代工；保健食品的定價非以成本為據，是採市場認知，因此調降關稅對進口保健食品之訂價不構成直接影響；為促進經濟自由化及加入CPTPP，開放我國市場有助帶動經濟整體成長。此新聞的關鍵詞：政府管制經濟、關稅調降、WTO、經濟自由化、保健食品採市場認知定價、產業發展與消費者權益、國際貿易、國際代工等。

三、牛刀小試

國民健康是國家發展之基石，各國宣導應注意日常飲食、建置保健食品與生技醫藥等產業鏈，以期強化國民健康。每年國內有近千億產值的保健食品產業發展，而進口值則為76億，主要進口國是美、紐、日。全球保健食品的價格定價採市場認知，而非成本定價，因此從成本反映到終端價格間並無規則定論。行政院財政部日前決議逐年調降進口保健食品關稅，並擴及美、日、瑞士、德國等品牌吸引力之國家，此政策實施後，下列哪一現象的出現可能性較低？

(A)保健食品進口將大幅成長，進而衝擊國內相關產業以及供應鏈體系

(B)恐損及國內相關產業鏈的生產能量、就業機會、降低外商投資誘因

(C)保健食品的進口價格與進口量將為反方向變動，造成較大進口成長

(D)由於保健食品的定價模式，關稅調降將對消費者產生龐大實質效益

答案：D

解析：(D)由於「全球保健食品的價格定價採市場認知，而非成本定價。」因此調降關稅對進口保健食品的定價無直接相關，也就是降稅對消費者無實質效益。

四、歷屆試題

有鑑於社會貧富差距問題日漸嚴重，某國電視台邀請5位來賓表達各自的見解。對於今後政府應該扮演的角色，5位發言摘要如下。哪些來賓的觀點支持世界貿易組織（WTO）的目標？(多選、2021指考)

甲：提高資本利得稅率及法定最低工資，且要求本國、外國所有廠商，皆須達到國際勞工公約保障勞工的合理基準。

乙：維護市場競爭，取消關稅保護與稅賦補貼，淘汰無競爭力的產業，鼓勵企業創新以擴大社會福祉。

丙：訂定法律將廠商生產過程的外部成本內部化以減少汙染排放；與國際非政府組織合作，訂定永續發展的目標。

丁：透過增稅擴展財源，增加福利支出占政府總支出的比率，以照顧低收入國民，提高幼兒津貼及全民健保給付。

戊：解除勞動力、資本、以及商品跨國流動的管制，允許外資、外勞、外國商品與服務皆能自由進出本國市場。

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊

答案：BE