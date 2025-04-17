科學人／助修復傷口、肌膚保養 冷電漿開創再生醫學新境界

電漿除了應用在半導體領域外，也逐步應用在醫學領域，目前主要研究集中在冷電漿技術（cold atmospheric plasma，簡稱CAP）如何協助傷口癒合、癌症治療以及殺菌等；也有相關研究認為，CAP在再生醫學扮演重要角色。

智必立國際生醫（Jubilee Biomedical）科技股份有限公司以獨特 eSIP®（活性冷子四態煥光科技）核心技術，專注皮膚市場，開發美容保養及慢性傷口照護等設備。我們率先在 2023 年發表JUBI Plasma鎖定高階美容市場，採用了新穎的 eSIP® 技術。eSIP® 技術是綜合了電場、電流、磁場、熱能、光能量、正離子、負離子、化學反應、物理作用、氣壓之結果，可以活化肌膚屏障，大幅提升保養品滲透，在同一台儀器上可提供澎澤潤亮、撫紋鎖時、溫和煥膚及減緩老化等多重功能，我們除了得到德國紅點獎的肯定，也被美國矽谷 Plug and Play 的評審認可智必立國際生醫的創新研發是下一波美容保養的革命性技術。

根據《歐洲醫學研究期刊》（European Journal of Medical Research）與《自由基生物學與醫學》（Free Radical Biology and Medicine）期刊，CAP在皮膚領域的應用涵蓋從疾病治療到醫學美容，並已陸續產出研究成果，展現出廣泛的臨床潛力。包括：

CAP可緩解異位性皮膚炎、搔癢與疼痛，並在各類皮膚疾病的治療上展現初步顯著成效。

CAP可幫助傷口癒合，特別是癒合緩慢的傷口。

CAP具有提升皮膚健康的潛力，在美容療程與抗老化方面，有助於改善膚質並延緩老化過程。

CAP能促進幹細胞的增生與分化，有助於細胞再生與組織修復。

CAP可以應用在皮膚相關癌症，可以誘導腫瘤細胞凋亡，並且不會傷害正常皮膚細胞。

皮膚是人體最大的器官，除了保護身體不受外界傷害外，還具有生成維生素D、調節體溫，也可吸收外界物質、排出身體廢物與分泌物，提供一定程度的免疫保護。皮膚構造由外到內可以分為三部分：表皮層、真皮層與皮下組織，在吸收外界物質時，表皮層最外層的角質層會限制經皮吸收的效果，國外有研究發現，使用CAP可以改變角質層中的脂質特性，進而提升表皮層的通透性。

智必立國際生醫科技公司針對皮膚通透性進行了試驗，結果顯示，經過電漿處理後，皮膚的通透性明顯優於未經處理的狀態，證實電漿能有效提升表皮層的滲透能力。此外，其他研究也發現，CAP可促進膠原蛋白增生，並啟動身體的再生機制，有助於皮膚修復與重建。

電漿如何協助傷口修復？

在組織層級的實驗中，CAP展現了良好的協助傷口癒合能力。有研究人員從人體皮膚中提取直徑五毫米的組織樣本，以CAP照射一到三分鐘後，發現皮膚細胞增殖加速，有效促進修復與傷口癒合。

為了驗證CAP在傷口修復的效果，研究團隊針對慢性傷口進行實驗。所謂的慢性傷口是指三個月內無法癒合的傷口，常見於糖尿病或是失智症患者。由於傷口難以癒合，這些患者容易出現局部潰爛，甚至面臨截肢風險；此外，一些可能因嚴重的細菌感染而導致治療困難，若細菌產生抗藥性，更可能導致治療失敗。一些研究發現，CAP可有效殺死細菌，並且協助傷口癒合，使用CAP輔助治療的病患，其傷口復原狀況更快。

研究人員認為，CAP除了提供另外一種型態的傷口消毒外，也能增加皮膚微循環，不管是在實驗室的測試或人體測試，都證明了CAP可以刺激角質細胞、纖維細胞增生與膠原蛋白合成，並且刺激相關生長因子生成，減少發炎反應，能夠有效促進傷口癒合。

如前所述，CAP能夠刺激角質細胞生長並促進相關生長因子的釋放，不僅有助於細胞再生，還能促進血管新生。因此，研究人員開始探討電漿在再生醫學中的應用潛力。部分研究顯示，CAP有助於鼻黏膜和多種類神經細胞的再生，而小規模研究則發現，CAP能促進造血幹細胞與骨髓幹細胞的增生。與未經電漿處理的對照組相比，這兩種細胞的生長速度和數量均明顯提升。

研究者認為CAP對幹細胞有以下作用：

幫助幹細胞附著 ：CAP可改變細胞培養表面的化學性質，提升幹細胞在人工材料上的附著能力。

：CAP可改變細胞培養表面的化學性質，提升幹細胞在人工材料上的附著能力。 促進幹細胞生長 ：CAP能夠加速幹細胞的生長，同時維持其原有特性。研究發現，無論是透過CAP調控細胞生長微環境，或者是直接刺激幹細胞，都能夠促進幹細胞增長。

：CAP能夠加速幹細胞的生長，同時維持其原有特性。研究發現，無論是透過CAP調控細胞生長微環境，或者是直接刺激幹細胞，都能夠促進幹細胞增長。 協助幹細胞分化 ：幹細胞的主要特徵是能夠分化成各種類型的細胞，而CAP可透過直接或間接方式促進其分化，例如形成骨頭、軟骨和牙齒等細胞。

：幹細胞的主要特徵是能夠分化成各種類型的細胞，而CAP可透過直接或間接方式促進其分化，例如形成骨頭、軟骨和牙齒等細胞。 誘導腫瘤幹細胞凋亡：高劑量的CAP可以有效殺死腫瘤幹細胞，而且不會引發抗藥性問題。

科學繪圖／江勻楷

目前Jubilee Biomedical以 eSIP® 技術為核心，著手研發第二代醫材煥膚儀，主要適應症為青春痘；該技術還可延伸至慢性傷口治療設備，以無痛、無抗藥性方式治療傷口，促進傷口癒合。此外，Jubilee Biomedical計劃推出多款業界首創的創新皮膚療護設備，搭配與國際AI大廠的JUBI APP，透過大數據分析，提供個人化、精準的醫美療護方案。CAP技術發展至今不過二十餘年，已在傷口癒合、癌症治療及再生醫學領域取得顯著研究成果。期許Jubilee Biomedical 能夠在半導體與醫療跨領域的生醫電子應用中，發揮技術優勢，為患者提供更有效的治療選擇，造福全球，開創醫療新紀元。（整理／林又旻）

【專家解惑】

疑惑1：CAP能幫助化妝保養品吸收嗎？

CAP可以增加皮膚的通透性，就像是很多小閃電一樣，改變了表皮的電荷狀況，讓原本密封的表皮層暫時打開，如果這時候塗抹一些化妝品時，可以有效地進入表皮層，甚至是真皮層，效果自然會比只有塗抹來得更好。

事實上，保養品都有其功能，但因為表皮的屏障，92%無法有效吸收，自然就浪費掉了。我們團隊人體實驗指出，發現過去保養品吸收較差的個案，在經過 eSIP® 技術的電漿輔助後，吸收效果顯著提升，皮膚狀況大幅改善。

疑惑2：CAP能應用在口腔嗎？

除了皮膚外，口腔醫學是CAP進行長期且大規模研究的領域。CAP對口腔醫學而言，除了可以治療因細菌所引起的齲齒和牙周病之外，還能夠針對牙齒相關的醫材來發揮更多運用，像是植牙用的植體、假牙清潔等。同時，針對口腔黏膜感染與傷口治療的研究也顯示，CAP確實能夠協助治療，有效促進傷口癒合。

事實上，由於抗生素的濫用，口腔中的微生物容易產生抗藥性，進而增加感染風險。而口腔感染若未妥善處理，可能引發肺炎、心肌炎等疾病，絕不可輕忽。研究發現，CAP對口腔常見的細菌，如白色念珠菌和金黃色葡萄球菌等，具有強大的殺菌效果，這也使其在口腔醫學領域展現出極大的治療潛力。

疑惑3：CAP還能治療哪些皮膚疾病？

CAP可以穿透細菌細胞膜，破壞細胞結構，最終導致細菌死亡，目前研究發現，CAP對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和奈瑟氏淋病雙球菌等常見菌株，具有強效的殺菌能力。

此外，CAP還會抑制真菌的生長，減少其傳染力，因此有機會成為治療傳染性皮膚病的新興療法。

至於其他的疾病，像是乾癬、異位性皮膚炎等非傳染性皮膚病，則是透過CAP釋放出活性氧與活性氮等自由基，調節皮膚病變部位，降低皮膚發炎狀況，有助於減輕乾癬、異位性皮膚炎等症狀。

・ 專 家 小 檔 案 ・

李慧芳

智必立國際生醫科技公司董事長

台灣大學電機學院生醫電子資訊所博士候選人，專長為生醫電子醫材開發與商品化，以及國際行銷布局。入選2023年全球最大創投之一Plug & Play與台灣奇士美舉辦的新創選拔優勝，前進矽谷成功獲得國際品牌合作與投資。領軍開發JUBI Plasma，榮獲多項國際設計大獎肯定，並被國際評審群譽為Cold Plasma Unicorn。

※本單元獲智必立國際生醫科技公司贊助。由《科學人》團隊獨立採訪撰稿。

（本文出自2024.03.31《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）