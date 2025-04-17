科學人／旁邊太吵聽不到？試試「敲手指」讓你聽得更清楚

晴朗的早晨，喝上一杯咖啡，真的是美好的開始。但是隔壁桌的人說話很大聲，讓你聽不到朋友的說話，只能讀唇語猜個大概？別急著請朋友提高音量，或者要求隔壁桌的人小聲一點。你可以試試這招：用手指有節奏敲擊桌面，這種簡單的動作可能幫助你在這些環境中聽得更清楚。

手指敲擊的功用

根據發表在2025年4月《倫敦皇家學會會報B》中這項有趣的研究，如果你在聽人說話之前用手指輕敲，尤其是在有背景噪音的情況下，你的語音理解能力會明顯提高。也就是說，有節奏的手指敲擊能幫助大腦更好地處理語言，這項研究成果可能對語言學習和康復策略帶來重要啟發。

這項發現的觀點源自於，控制身體動作的大腦運動系統，在理解語言時具有重要作用。為了探討這種觀點，在這項研究中，研究團隊進行三項實驗。他們召募了一群母語為法語的受試者，請受試者寫下自己聆聽到的單字。研究團隊讓每一位受試者在聆聽之前進行有節奏的活動，例如以不同的節奏輕敲或大聲朗讀單字。

在第一項實驗中，受試者在聆聽之前用慢、中、快的速度敲擊，結果發現中等速度（大約每秒1.8次）有助於清楚理解單字。在第二項實驗中探討敲擊是否有功用，他們請受試者聆聽有節奏的音樂，發現有跟隨音樂敲擊的受試者，語音理解能力明顯提高，只聽音樂不敲擊的受試者則沒有改變。在第三項實驗中探討大聲說話是否有助於理解，結果發現事先發出聲音，可增強理解語音的能力。

啟動大腦運動系統

上述結果顯示，無論是以個人節奏敲打還是跟隨音樂節奏進行敲擊，受試者在語句理解上表現得更好。他們能夠更準確辨識句子中的單詞，並且在背景噪音中進行更有效的語音處理。這些發現為運動系統在處理語音理解中的作用提供了有力證據，特別是在吵雜環境下。

這種技巧顯示了，運動系統在大腦語音處理過程中的重要功能。透過簡單的手指敲擊，可幫助我們在噪音中聚焦心神，也可能是語言學習和聽力康復的另一項新策略。因此，下次當你在餐廳裡聽不清楚對方說話時，不妨試試這個方法，跟隨著手指的節奏，你可能聽得更加清楚！

資料來源：Moving rhythmically can facilitate naturalistic speech perception in a noisy environment. Noémie te Rietmolen, Kristof Strijkers & Benjamin Morillon, in Proceedings of the Royal Society B, Vol. 292, Issue 2044, Article No. 20250354; April 2025.

（本文出自2024.04.14《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）