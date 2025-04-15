快訊

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

圖表看時事／長照需求增 台灣陷「老老照護」困境…圖解居服員年齡層與男女比

聯合新聞網／ 記者沈能元／台北報導
長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。 圖／123RF
長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。 圖／123RF

隨著台灣逐漸邁入超高齡社會，長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，關鍵在於大部分居服員為中年失業勞工、婦女二度就業、經濟弱勢者，且長照二點○給付以鐘點為主，讓不少居服員自嘲「打零工」，缺乏前景，年輕世代投入意願低落。

失能、失智、身心障礙者常需沐浴及洗頭等身體清潔、餐食照顧、陪同就醫等服務，居家服務員扮演重要角色。衛福部統計一一二年一至十月，提供居家服務的居服員人數為五萬六四二○人，其中女性四萬七一一六人，男性九三○四人，女性居家居服員人數為男性五倍。

分析年齡分布，女性居服員年齡以卅五至六十四歲為主，總計三萬七八八四人，占比為百分之八十點四。年逾五十五歲者一萬七一二六人，占百分之卅六點三。男性照服員以廿五至五十四歲為主，共六五九五人，占百分之七十點九，五十五至六十四歲一六九七人，占百分之十八點二。

為何國內居家照服員平均年齡偏高？涂心寧表示，原因在於人力來源以中年失業勞工、婦女二度就業，或經濟弱勢者為主，年輕族群對此工作領域興趣缺缺。相較之下，日本積極設立居服員專門科系或學校，透過教育體系養成人才，待遇不錯，吸引年輕人投入長照。

另一個原因為居家照服員常被視為打零工，涂心寧說，長照二點○上路後，提供更多服務項目，但都以鐘點計算，例如幫人拍背、洗澡、陪伴就醫，均有不同的鐘點費用，看似完善，但讓許多民眾認為，居服員工作就是打零工，在缺乏完整的職涯發展下，無法促進居服員的專業成就，造成人力流失。

涂心寧呼籲，衛福部應重新檢討、審視居家服務項目及給付方式，減輕照服員工作負擔；另針對居服員提供完整職涯發展、教育訓練，促進專業成就，吸引年輕族群投入長照，避免人力流失。

衛福部長照司表示，台灣人口結構高齡化，各行各業均面臨勞力短缺及搶工議題。已與勞動部合作補助地方政府辦理訓練課程，另與教育部合作，開放在學學生取得模組修業證書者，即能擁有照服員資格。

居服員老老照護 製表／元氣中心
居服員老老照護 製表／元氣中心

圖表看時事 居服員 照服員 長照

延伸閱讀

美聖經閱讀量激增 年輕人最明顯

市長侯友宜訪日本善光會 借鏡科技照護經驗升級新北長照

長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

南山長照理賠 便利性提升

相關新聞

圖表看時事／長照需求增 台灣陷「老老照護」困境…圖解居服員年齡層與男女比

隨著台灣逐漸邁入超高齡社會，長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。居家服務策略聯盟理事長涂心寧表...

紐時賞析／日本米短缺 政府仍補助限制種植量…稻農集結抗議

In the United States, the affordability of eggs has prompted...

好讀周報／講英文為何台灣腔？交大發現「聽音模仿更正確」

不少國人學英語反覆練習後仍有「台灣腔」。國立陽明交通大學研究發現，英語台式發音源頭為使用單字拼寫記憶單字所致，因拼寫與實...

寫作教室／摸得到具象化情緒 3寫法讓文字更生動鮮明

寫作時，除運用「辨識情緒與原因」、譬喻與感官描寫讓情緒具象化，還可以進一步採取更細膩的技巧，讓情感表達更有層次與感染力。...

科學人／3大海龜覓食熱點「這處」目擊率占全台77%！研究揭密定居模式

長久以來，海龜的研究與保育，大多聚焦在產卵的沙灘，對於海龜一生中大部分時間所度過的「覓食棲息地」了解甚少...

念建中科學班到台大醫學系 洪偉哲：科學班教會我最多的事

學習從來不是一條輕鬆的道路，也沒有捷徑可言，即使是最聰明的人，也需要付出努力和時間，才可能脫穎而出。進入建中科學班，洪偉哲經歷一場「震撼教育」，世界上比你強的人太多了，深刻感受到自己有很多不足，有很大的成長空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。