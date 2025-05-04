寫作教室／阿宅式寫作──確立主題、建構畫面、賦予情感、延伸體悟

日常課業的壓抑沉悶，不免讓人想逃入那充滿幻想的虛擬世界──動漫、小說與遊戲裡，獲得片刻喘息。然而這樣的閱聽、休閒喜好，卻讓我們面對真實生活時，缺少感受與體察；面對寫作考題時也往往望紙興嘆。

因此，實在想不到經驗與細節時，不妨運用「阿宅寫作心法」──確立寫作主題後，揀選閱聽素材並建構畫面，賦予情感、延伸體悟。就像遊戲建模時，擇定主題並從素材庫中挑選，讓原本僅有灰階的單調畫面，成為天候真實、地貌豐富、人物生動的遊戲大作。

以下以105年考題〈從陌生到熟悉〉為例，示範操作：

首先是「確立情境主題」。同學寫作此題常擇「新生入學」，但多記憶模糊，書寫潦草。因此確立情境時，可先依據真實情感，即自己感到陌生，擔心焦慮為情境主題，繼而選取素材，建構畫面。

其次是「揀選合適素材」。逼真豐富的畫面需建構在細節上。我們可調用校園動漫或小說的題材，效仿其剪裁，依序描寫校園、班級即景、同學神態、自身動作，點出自己當下的心境，方便後續鋪陳「從陌生到熟悉」的變化。如「湛藍晴空下，身著制服學生自校門魚貫而入，穿堂越廊，匆匆進班」正是典型的夏日校園晨景。「黑板上的提醒事項與翻飛的通知單，漸次亮起的頂燈及嗡嗡作響的空調；同學們或竊竊私語、四下張望，或發呆，甚至自顧自趴下補眠」而自己只能「先是輕輕拉扯身上畢挺的制服；再強自鎮定地正襟危坐，最後低頭假裝研究起課桌上的畫痕字跡」借外在環境的繁雜，表現自己的焦慮。

最後須「微調避免失真」。虛構作品因其題材、時空設定而與真實生活差異較大時，我們須加以調整。畢竟若真寫出「開學那日，他身著深色立領制服，站在盛開的櫻花樹下，繽紛的花瓣飄落在他身上」的場景，美則美矣，但實在不適合九月盛暑下的台灣校園。

總之，創作源於生活；我們寫作時需基於真實的情感，借鑒的虛構作品不過是點染與輔助。故確立情境不能濫情狗血；揀選素材需適當調整，成文時方能合理、入情，打動人心。