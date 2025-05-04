快訊

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

學區爭奪／月付2500寄戶口搶名校 北市公立國中1歲得設籍

iPhone電池健康度剩85%該換電池嗎？過來人曝1原因：省下來吧

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／阿宅式寫作──確立主題、建構畫面、賦予情感、延伸體悟

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 周芃谷／撰寫
寫作示意圖。圖／ingimage
寫作示意圖。圖／ingimage

日常課業的壓抑沉悶，不免讓人想逃入那充滿幻想的虛擬世界──動漫、小說與遊戲裡，獲得片刻喘息。然而這樣的閱聽、休閒喜好，卻讓我們面對真實生活時，缺少感受與體察；面對寫作考題時也往往望紙興嘆。

因此，實在想不到經驗與細節時，不妨運用「阿宅寫作心法」──確立寫作主題後，揀選閱聽素材並建構畫面，賦予情感、延伸體悟。就像遊戲建模時，擇定主題並從素材庫中挑選，讓原本僅有灰階的單調畫面，成為天候真實、地貌豐富、人物生動的遊戲大作。

以下以105年考題〈從陌生到熟悉〉為例，示範操作：

首先是「確立情境主題」。同學寫作此題常擇「新生入學」，但多記憶模糊，書寫潦草。因此確立情境時，可先依據真實情感，即自己感到陌生，擔心焦慮為情境主題，繼而選取素材，建構畫面。

其次是「揀選合適素材」。逼真豐富的畫面需建構在細節上。我們可調用校園動漫或小說的題材，效仿其剪裁，依序描寫校園、班級即景、同學神態、自身動作，點出自己當下的心境，方便後續鋪陳「從陌生到熟悉」的變化。如「湛藍晴空下，身著制服學生自校門魚貫而入，穿堂越廊，匆匆進班」正是典型的夏日校園晨景。「黑板上的提醒事項與翻飛的通知單，漸次亮起的頂燈及嗡嗡作響的空調；同學們或竊竊私語、四下張望，或發呆，甚至自顧自趴下補眠」而自己只能「先是輕輕拉扯身上畢挺的制服；再強自鎮定地正襟危坐，最後低頭假裝研究起課桌上的畫痕字跡」借外在環境的繁雜，表現自己的焦慮。

最後須「微調避免失真」。虛構作品因其題材、時空設定而與真實生活差異較大時，我們須加以調整。畢竟若真寫出「開學那日，他身著深色立領制服，站在盛開的櫻花樹下，繽紛的花瓣飄落在他身上」的場景，美則美矣，但實在不適合九月盛暑下的台灣校園。

總之，創作源於生活；我們寫作時需基於真實的情感，借鑒的虛構作品不過是點染與輔助。故確立情境不能濫情狗血；揀選素材需適當調整，成文時方能合理、入情，打動人心。

作文 寫作教室 校園

延伸閱讀

寫作教室／摸得到具象化情緒 3寫法讓文字更生動鮮明

柯佳嬿宣布迎接「人生新階段」！曝工作量減少背後原因

新北攜手台師大推自主學習AI 學生自揭用來寫小說

兩岸動漫研習 百名台青赴滬交流

相關新聞

寫作教室／阿宅式寫作──確立主題、建構畫面、賦予情感、延伸體悟

日常課業的壓抑沉悶，不免讓人想逃入那充滿幻想的虛擬世界──動漫、小說與遊戲裡，獲得片刻喘息。然而這樣的閱聽、休閒喜好，卻...

閱讀數學／聳立在AI面前的數學高牆（上）

去年底GPT-o3推出後，在許多評測上都有重大的突破。然而，或許是這一年多來AI的進展太快，大家都有些麻木。起先我們也沒特別關注…

圖表看時事／地熱電廠進駐部落 原民擔風險…圖解紐西蘭成功模式

台東縣首座民間地熱發電──全陽地熱發電廠，今年三月底為擴廠需要在廠外要道封路施工，因僅在隔壁村舉辦說明會，引發居民強烈抗議...

閲讀數學／聳立在AI面前的數學高牆（上）

去年底GPT-o3推出後，在許多評測上都有重大的突破。然而，或許是這一年多來AI的進展太快，大家都有些麻木...

新聞中的公民與社會／聯合哄抬價格挨罰 公平會的功能是什麼？

國內兩大食品廠大成（1210）、泰山（1218）被公平會裁處書罰，泰山被罰新台幣200萬元、大成也公告收到公平會裁處...

語文一點通／世上只有媽媽好——歷史上著名的三大母親

每年五月，最受大家關注的節日當屬母親節了，在這一天，人們總會以各種不同的形式來慶祝並感恩母親的辛勞…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。