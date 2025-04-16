好讀周報／緬甸強震重創文化遺產 精神支柱、社會結構跟著垮

文／陳韻涵輯

緬甸3月28日發生規模7.7強震，截至4月9日造成至少3500人罹難、5千多人受傷和數百人失蹤。隨著各國救援行動告一段落，災後重建迫在眉睫，然而，許多歷史與宗教建築的損毀情況慘重，能否恢復原貌仍是未知數。學者分析，這場天災震垮的不只歷史與宗教建築，也重創了當地人民的信仰、教育與社會結構。

美國地質調查局公告資訊顯示，緬甸當地時間3月28日午後12時50分發生規模7.7地震，震源深度10公里，震央位於緬甸西北部的實皆省，靠近該國第二大城曼德勒市（Mandalay，緬甸華人稱瓦城）。

中央氣象署解釋，喜馬拉雅地區的地震主要由印度板塊與歐亞板塊的大陸碰撞引起，前述兩大板塊以每年40毫米到50毫米的相對速度聚合。印度板塊向北潛入歐亞板塊下方，使喜馬拉雅及其周遭地區成為地球上地震高危險區域之一。

緬甸官方統計，這場強震造成逾3千棟建築物受損，其中近100座佛寺、寶塔和50座清真寺毀於強震，另有數千棟建築物受損。

美國「紐約時報」報導，緬甸強震蹂躪了當地諸多歷史與宗教場所，許多輝煌寶塔、佛教寺院和百年紀念碑頹圮，僅剩斷垣殘壁，宛如廢墟。

緬甸茵萊湖畔的一座寺廟被震垮、落水，塔頂上的佛塔搖搖欲墜。法新社

瓦城別具代表性的佛教聖地「瑪哈牟尼寺」（Mahamuni Buddha Temple）的主塔嚴重受損，其歷史約240年。

過去200年來，「瑪哈昂美寺」（Me Nu Brick Monastery）矗立於瓦城西南部，但曾經金碧輝煌的寺廟不敵上月底的強震崩毀，曾經別具特色的層疊陽台如今坍落成四散的磚塊和瓦礫堆。

瓦城瑪哈昂美寺經歷強震摧殘滿目瘡痍，與昔日金碧輝煌的樣貌（見圖）形成強烈對比。美聯社

瓦城瑪哈昂美寺經歷強震摧殘滿目瘡痍（見圖），與昔日金碧輝煌的樣貌形成強烈對比。美聯社

同樣在瓦城東南部，一段影片顯示，瑞薩延佛塔（Shwe Sar Yan Pagoda）的金色螺旋尖塔頂端斷裂崩落，目擊者頻頻尖叫。

「緬甸人權網絡」分享的照片顯示，緬甸多區的宗教建築尖塔和圓頂崩落、倒塌。瓦城東邊的薩嘎因市（Sagaing）同樣感受到地殼劇烈晃動，著名的馬希卡納佛塔（Ma Shi Kha Na Pagoda）及其周遭建築全倒。

瓦城西部的情況同樣慘烈，當地最大的教理學院「新馬佐焰寺」（New Masoeyein Monastery）的鐘樓垮了，橫倚在地，標誌性的鐘指針停在強震發生的12時50分。

在距離震央約112公里的賓達亞（Pindaya），著名的賓達亞修道院（Pindaya monastery）最高聳的佛教寶塔被震垮，金色的螺塔和紅磚應聲斷裂崩落。大型佛塔周圍許多較小型的佛塔雖然屹立於原處，但不少小佛塔的地基直接裂開。

賓達亞修道院的臉書管理員敦敦艾（Tun Tun Aye，音譯）表示，「賓達亞以前也有地震，但不像這場強震般劇烈。」他說，人們普遍認為，這些佛塔的歷史超過1世紀，對於如何修復寺院，他也沒有頭緒。

另據「藝術新聞」報導，緬甸強震文化災損最嚴重的地區多在瓦城，但鄰近的蒲甘也受到波及。

聯合國教科文組織於2019年蒲甘列入世界遺產，這座古城至少有2200座建於西元11世紀到13世紀的佛寺、佛塔和修道院等神聖的宗教建築或紀念碑。

「世界文化遺產基金會」發出聲明表示，蒲甘部分建築的高層結構損毀、倒塌，目前已知著名的阿南達佛塔（Ananda Temple）在地震倒塌，而實際災損需要更詳細的技術評估，方能知曉。

●影響篇／照顧弱勢 教育醫療 宗教場所 地位重要

美國「國家地理」官網報導，緬甸強震不只震垮重要歷史建築，也摧毀宗教場所的精神象徵，破壞凝結地方社區居民的文化場域。

專家表示，緬甸的佛寺廟宇、清真寺、修道院和尼姑庵，不僅是宗教場所，每個組織都在緬甸社會中都發揮不同的重要作用，包括學校教育、醫療、老少照護，以及為孤兒和因戰亂流離失所的人提供棲身之所等。

新加坡國立大學的緬甸與東南亞歷史學系副教授昂敦（Maitrii Aung-Thwin）解釋，「宗教場所被破壞，加劇社區的弱勢感受。」

美國達特茅斯學院的緬甸佛教專家馬凱隆（MK Long，音譯）解釋，佛寺和尼姑庵對於緬甸的佛教徒非常重要，教徒會供養僧侶和尼姑，藉此累積功德。供養的形式多元，可以是任何實質物品，如捐贈布施餐，也可以身體力行，受戒、出家成為僧侶或尼姑。

昂敦表示，建於西元9世紀到13世紀的瑞薩延佛塔不敵強震倒塌，重創當地社區和緬甸國內外的信徒連結。

這座鍍金的佛塔及其雕像，與當地農作周期有著密切關係。每個年度節日都標示著水稻等農作物的播種、耕作和收穫等階段。

昂敦說：「農民、商人、遊客和其他小企業老闆，都會在特定節日到此參加活動，節慶與地方經濟密切相關。當宗教場所被破壞，也可能動搖當地社區的社會結構及其經濟命脈。」

在瓦城西方約8公里處，緬甸最大的尼姑庵「Sakyadhita Thilashin Nunnery」也毀於強震，該尼姑庵已推廣教育和女性權利名聞遐邇，其附設學校自1998年成立以來，教導約200名學生學習佛經和上座部佛教所用的古老「巴利語」（Pali）。然而，隨著尼姑庵的至少3棟建築物倒塌及其他建築物受損，許多學生流離失所，另有多人傷亡。

英國牛津大學的佛學教授凱特‧克羅斯比（Kate Crosby）說：「修道院和尼姑庵是社區服務和世俗精神指導的中心，宗教信仰是大多數緬甸人文化生活的核心區塊。」

在緬甸研究佛學的瑞典斯德哥爾摩大學副教授福斯瑟斯（Niklas Foxeus）說，新馬佐焰寺尤其重要，它不僅是菁英匯聚的佛教教育中心，其學術地位堪比大學。福斯瑟斯表示，不幸中的大幸是，該寺受損的情況不算慘烈，可望能在不久的將來修復。

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com