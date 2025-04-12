科學人／3大海龜覓食熱點「這處」目擊率占全台77%！研究揭密定居模式

長久以來，海龜的研究與保育，大多聚焦在產卵的沙灘，對於海龜一生中大部分時間所度過的「覓食棲息地」了解甚少。3月24日發表在《BMC生態學與演化》（BMC Ecology and Evolution）期刊的一項研究，揭開了台灣附近海域的海龜覓食棲地。

中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員陳國勤的團隊，與台灣海龜點點名協會合作，透過公民科學計畫「海龜點點名」，由潛水愛好者蘇淮與400位同好，回報海龜目擊紀錄，再結合個體辨識（Photo-ID）分析海龜族群生態，首度建立台灣完整的海龜覓食棲地分布圖，並量化其定居模式與潛在威脅。

研究發現，海龜的三大覓食熱點分別是：小琉球、墾丁和綠島，而其中又以小琉球最為熱鬧，目擊率高達全台的77%！看來這小島不只吸引人，連海龜也愛來報到。不過，研究發現大約10%的海龜身上受了傷，大多數集中在小琉球，有些是被釣線纏繞、有些是誤食海洋垃圾，甚至有海龜少了一隻鰭，顯示人類活動對海龜造成不小壓力。

而這些海龜可不是路過的旅客，研究也分析出海龜的「定居模式」：有43.4%的個體在同一地點停留一年以上，而其中體型較大的成龜，比尚未成熟的海龜更可能長期停留。

換句話說，小琉球這個「海龜食堂」是許多海龜的長期棲地，研究團隊指出，雖然多數綠蠵龜呈現健康狀態，但例如小琉球的高密度與高傷害率，已經讓「太熱門」變成一種風險。保育團體呼籲應盡快建立完整的覓食棲地管理機制，例如在龜群熱點區域實施船速管制、嚴格規範沿海人類活動。

參考資料： Fong, CL., Hoh, D.Z., Su, H. et al. Crowdsourcing conservation: unveiling Taiwan’s sea turtle foraging grounds, emerging threats, and residency with broad societal engagement. BMC Ecol Evo 25, 27 (2025). DOI:10.1186/s12862-025-02354-2 海龜點點名（Turtle Spot Taiwan）

（本文出自2025.04.08《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）