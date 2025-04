科學人／3大海龜覓食熱點「這處」目擊率占全台77%！研究揭密定居模式

長久以來,海龜的研究與保育,大多聚焦在產卵的沙灘,對於海龜一生中大部分時間所度過的「覓食棲息地」了解甚少。3月24日發表在《BMC生態學與演化》(BMC Ecology and Evolution)期刊的一項研究,揭開了台灣附近海域的海龜覓食棲地。

中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員陳國勤的團隊,與台灣海龜點點名協會合作,透過公民科學計畫「海龜點點名」,由潛水愛好者蘇淮與400位同好,回報海龜目擊紀錄,再結合個體辨識(Photo-ID)分析海龜族群生態,首度建立台灣完整的海龜覓食棲地分布圖,並量化其定居模式與潛在威脅。

研究發現,海龜的三大覓食熱點分別是:小琉球、墾丁和綠島,而其中又以小琉球最為熱鬧,目擊率高達全台的77%!看來這小島不只吸引人,連海龜也愛來報到。不過,研究發現大約10%的海龜身上受了傷,大多數集中在小琉球,有些是被釣線纏繞、有些是誤食海洋垃圾,甚至有海龜少了一隻鰭,顯示人類活動對海龜造成不小壓力。

而這些海龜可不是路過的旅客,研究也分析出海龜的「定居模式」:有43.4%的個體在同一地點停留一年以上,而其中體型較大的成龜,比尚未成熟的海龜更可能長期停留。

換句話說,小琉球這個「海龜食堂」是許多海龜的長期棲地,研究團隊指出,雖然多數綠蠵龜呈現健康狀態,但例如小琉球的高密度與高傷害率,已經讓「太熱門」變成一種風險。保育團體呼籲應盡快建立完整的覓食棲地管理機制,例如在龜群熱點區域實施船速管制、嚴格規範沿海人類活動。

Fong, CL., Hoh, D.Z., Su, H. et al. Crowdsourcing conservation: unveiling Taiwan’s sea turtle foraging grounds, emerging threats, and residency with broad societal engagement. BMC Ecol Evo 25, 27 (2025). DOI:10.1186/s12862-025-02354-2

海龜點點名(Turtle Spot Taiwan)