念建中科學班到台大醫學系 洪偉哲：科學班教會我最多的事

在一般人的眼裡，洪偉哲是典型的學霸：高中念建中科學班，111年應屆畢業考上台北醫學大學醫學系，就讀半學期後決定重考，隔年考上台大醫學系，目前就讀大二。

學習從來不是一條輕鬆的道路，也沒有捷徑可言，即使是最聰明的人，也需要付出努力和時間，才可能脫穎而出。

進入科學班，經歷震撼教育

洪偉哲從小就對數學特別感興趣，進入科學班後，經歷一場「震撼教育」。各路高手環伺，他深刻感受到自己有很多不足，有很大的成長空間。

「這也是科學班教會我最多的事，」洪偉哲說。發現自己的不足，就想辦法加強、讓自己更進步，而不是逃避「喔我很爛，我就是不如人」，或是自欺欺人、想掩蓋自己的不足。

他強調，跟自己比就好，不需要跟其他人比較。這樣的體認和心理調適，讓他念醫學系、面對更困難的學習時，反而有心理優勢。

有明確的目標，更清楚如何規劃時間和資源

洪偉哲指出，在科學班，每個同學都有自己的目標和方向，並不侷限於課內成績，像是有人以奧林匹亞物理、生物等競賽為目標，洪偉哲的目標則是做科展和研究。

「科學班很強調一個觀念，成績不是評量一個人能力的唯一標竿，大家更重視追求個人的成長，而非班排或校排的數字成績。」

學習的道路上，擁有明確的目標和方向，能夠讓人知道自己該如何規劃時間與資源。「當大家都還懵懵懂懂，什麼都不知道的時候，你如果很清楚自己未來的方向，主動搜尋資源，收獲一定會比別人多。」

念高一時，洪偉哲就主動寄信給台大醫學院的教授，表達自己有研究動機，希望有機會到大學研究室做研究。進入實驗室，近距離和醫學系學長姐、教授相處後，確定自己對醫學研究有興趣，想讀醫學系的目標變得益發清晰。

高中應屆畢業考上北醫，念了半個學期後，他決定重考、再試一次。主要原因是，台大為綜合大學、修課的資源和選項較多，像他大一、大二就修了程式設計、京劇等課程。

主動學習，勇於求助

科學班很強調「自主學習」。洪偉哲提到，科學班的甄選考試，考的不是你「超修」多少，而是你能否延伸應用現有的知識，因此出題非常靈活，是學校都不會教的題目。

「自主學習，是你想學，而不是老師告訴你學什麼，」一切學習的發動都是你自己，包括：蒐集資訊、尋找研究機會、整理知識、向老師和同儕請教等。

洪偉哲強調，懂得求助是讓自己變強大很重要的方法。對他來說，同學是很寶貴的「禮物」。有些人可能因為害怕顯得不夠聰明，而不願意向同學或老師請教，但這種想法往往會成為學習的阻礙。與其自己坐在那裡想破腦袋，或是翻看詳解答案，不如直接開口問。同儕間的想法接近，請教同學「為什麼會想到這個方法？」和同學討論，不僅能激發更多思考，也能學習不同的解法、累積自己的知識庫，對他幫助很大。

5個高效學習法

學習少不了遭遇挫折，關鍵在於你如何面對與調適，將每一次挫敗視為成長的機會。

洪偉哲舉例，物理是他的弱科，尤其科學班的考題更難，「但不管題目多難，永遠有人考100分。所以你怪題目太難，沒有意義，而是要想辦法調整自己的學習方法。」這次這樣準備、成績不理想，下次就嘗試其他學習方法，會不會讀得比較好。過程雖然很挫折，但撐過「撞牆期」後，也很有成就感。他特別分享自己的幾個學習方法和習慣：

1 筆記整理方法

從高中起，洪偉哲養成做筆記的習慣、將內容條理化，搭配顏色區分重點，有助於知識結構更清楚，還能去蕪存菁，濃縮老師上課的簡報和原文書的重點。

針對需要記憶的背科如生物，用畫圖的方式，整理複雜的知識例如人體循環系統，充氧血用紅色、缺氧血用藍色標示，使內容更容易理解與記憶，考前可以更有效率地複習。讀完後他會「默想」，試著把圖畫出來，就可以知道自己還有哪裡不會。

需要計算的理科筆記，通常是公式配例題。老師上課教公式，但關於公式要怎麼用？用在什麼題目？多半要靠自己從做題中去摸索。因此，他會整理、歸納題目有哪些關鍵字，要聯想到可以用哪些公式或計算方法。

2 「試錯」學得更多

「上課聽講、輸入知識，有一定程度的限制，」理解知識後開始刷題，洪偉哲在段考前，每一科目平均會寫400題；持續地寫，寫到隨便抽出10題，基本上都會的時候，差不多就可以去考試了。

對他來說，「試錯」可以學得更多。自己讀、上課聽老師講解，看似懂了，但其實沒有真正理解；只有你真正去做，才知道自己是否真的學會了。

每一次訂正都是成長的機會，遮住答案、重新思考，有助於理解與記憶。洪偉哲習慣用鉛筆寫講義、參考書，尤其是數學常需要塗改，用鉛筆做題更方便且乾淨整齊。訂正不會的題，則用紅筆，在空白處詳細寫下答題的關鍵、思考的脈絡等。之後複習時，可以提醒自己如何聯想、找到解題的關鍵，一目了然。

他認為，國文、英文科刷題的好處是，可以培養「語感」，以及增加自己的知識庫。像是「之」字，有非常多不同的意思，如何解讀這篇文言文裡它是什麼意思，就是要靠多看、多練習，從自己的知識庫去檢索出答案。

3 教學相長，組讀書會

建中科學班和數資班同學會共組讀書會，每個人負責一個單元，跟同學講解知識。「上台前，你必須確認自己準備得很扎實，有十足的把握，不然很容易被問倒。」洪偉哲說。

他認為，「教學相長」對學習很有幫助。在教別人之前，你必須充分理解、掌握知識的整套邏輯，「只要有一點不會，講起來就會卡住，可以檢視自己是否真的學會、還有哪裡不會。」

從「學習金字塔」（learning pyramid）理論來看，教導他人的學習效率的確是最高的。洪偉哲笑稱自己通常是請教別人問題，但偶爾某些單元知識學得不錯的時候，很樂於教別人。

有人可能擔心自己好不容易學會，教別人後，有損自己的優勢。洪偉哲認為，你東掩西遮，反而是減少自己學更多的機會，不如大大方方和人分享、討論，一起進步。

4 找到適合的學習節奏，並滾動式調整

因為每一科的學習難度不同，因此，他在考前大致會有一個進度的計畫。段考前4週開始密集地讀書，考前2週設為學習「檢核點」，評估複習的進度和狀況，若發現某一科進度落度，就加速學習節奏，確保所有科目都有充分準備。

排讀書計畫時，避免過於僵化或太理想化。很重要的關鍵之一是，「很清楚自己念書的節奏，」像是背科部分，大概多少時間可以背完多少內容。並隨時檢視學習進度，若發現可能背不完，就必須滾動調整，像是每次可能要多背一些。

5 「縮時超題」的訓練

考試有時間的壓力，尤其是發現答題來不及的時候，很容易心慌、腦袋一片空白。假設考試時間1小時要寫50題，洪偉哲考前會要求自己1小時寫完60題，在更短的時間、做更多的題目，強化自己的答題能力和速度。

「每一題的解題時間變得更少，訓練自己在短時間內、有完整的邏輯思考。」考前的訓練強度高一些，正式考試時即使題目很難，也不容易驚慌，相對有好表現。

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文章授權轉載自《未來Family》