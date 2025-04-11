從成績倒數到考上北醫牙醫系》余品萱學習逆襲的關鍵：相信自己值得更好的結果

余品萱高中時課業幾乎是放棄的狀態，成績倒數。選擇重考的她，以醫學系和牙醫系為目標，不惜重考兩年，因為相信自己值得更好的結果，並願意為此努力，最終成功考上北醫牙醫系。

學習的過程中，比起天賦，真正決定成敗的，往往是態度與方法。

93年次的余品萱，國中成績名列前茅，順利考上中山女中，卻因為壓力與完美主義心態，成績一落千丈、全校排名97%；可想而知，學測考得不好。她選擇重考，以醫學系和牙醫系為目標，不惜重考兩年，因為相信自己值得更好的結果，並願意為此努力，最終成功考上台北醫學大學牙醫系。

高中課業幾乎呈放棄狀態

余品萱提到高中時幾乎是放棄的狀態，最大的問題在於完美主義作祟，「某種程度是一種性格缺陷，自己覺得做不到完美的狀況，就寧可放棄不做。」像是考試，只要覺得可能考不好，她乾脆不讀甚至不考、就讓它零分，「不是因為我『做不到』，而是我『沒有做』。」

明知自己應該要做什麼，卻選擇逃避，在家不是滑手機就是睡覺，常常睡到隔天中午才去學校；在學校也沒聽課，就做自己的事。「因為成績表現差，又表現出一副不在乎的態度，」所以沒人看得出來她的壓力大，身心狀況其實不太好。

把自己困在深淵裡的余品萱升上高三後，雖然意識到學測在即，卻沒有太大的緊張感，「反正來不及了，不可能考到理想的目標，我知道自己會重考。」但一位老師指出她的心態有問題，「要重考或許是事實，但你不應該因此而不開始努力，不然明年你還是得重考。」

目標訂在醫學或牙醫系

余品萱把重考的目標訂在醫學系，努力一年後，考上成大物理治療系。未達當初設定的目標，她沒有選擇「將就」，而是相信自己可以做到更好，於是決定再戰第二次，非醫、牙不念。

做這個決定很不容易，畢竟重考的壓力巨大。很多人即使考得不理想，多半會選擇先念念看，但余品萱不這麼想，「晚個一、兩年也沒什麼，重點是，讀自己真正想要的科系。」

她反省第一次重考成績不符預期，在補習班的人際關係上花了太多心思，於是做出調整，儘量不主動和人社交，除了休息，就是好好念書。

重考第二年的壓力無疑更大。每天晚上11點才回家，平均只睡4到6小時，余品萱不時自問：「這樣做，到底能不能考上我要的？我會不會做錯了？」況且，你已投入所有的時間和精力，「就不能推托說，因為沒有做而做不到，而是我真的做不到，已經無路可退了。」

找到適合的學習方法和策略

清楚的目標在前，除了努力之外，更重要的是調整心態和方法，學習才能更有效率。余品萱找到適合自己的方法和策略，最終分數可以上醫學系，但她評估自己的個性不適合承擔他人的生命，因此棄醫、選牙。

余品萱指出，「成功的方法百百種，但失敗的方式總是相似。」除了避免別人的失敗方法之外，找到適合自己的成功方法也很重要。

1 先理解，再刷題

余品萱談到，以前沒耐性好好聽老師上課，以為靠自己刷題就好，結果到頭來，不會的還是不會；尤其是理科，如果採用「題海戰術」，反而效果不彰。重考期間，她認真地聽每個老師上課，重新爬梳重要的知識，著重觀念的理解和融會貫通。

她點出很多學生會評判老師教得不好，她以前也有這個問題，覺得老師教得太簡單和基本。直到意識「學習需要持續地累積」，即使已經會了，不妨再聽聽看老師是如何論述、講解的，就算很基礎的題目，她也會聽老師是怎麼解的。專心聽課才能發現，自己有哪些盲點或是遺漏哪些知識點。

「不要急著刷題。」如果知識基礎不穩固，刷題時也會備感挫折，之後再訂正改錯，所花的時間又更長。尤其現今素養題考得很活，若基礎不夠扎實的話，很容易被考倒。

余品萱舉111數A為例，考題偏難，她考6級分（均標）。重考後發現，「如果觀念真的融會貫通的話，還是可以考得很好。」例如第3題考標準差觀念的圖表題，大家都背公式「標準差的算法就是離均差的方均根」，遇到無法計算的圖表題就被考倒。最後113數A她考出15級分。

2 放下抄筆記的執念

余品萱以前很執著上課時抄筆記，而且是把老師寫的板書一字不落地抄下來，可是一心抄筆記，就無法專心聽課，更遑論理解。

意識到自己的問題後，當她發現自己又陷入抄筆記的執著時，會要求自己立刻放下筆，專心聽課，抄寫老師所說的重點、觀念的釐清。以數學來說，最該抄寫的不是公式，而是老師說的解題關鍵，遇到這類題目要用什麼方法、拿什麼鑰匙來解，例如「處理圓的問題，就是處理圓心跟半徑；弦長問題就是弦心距問題」，這樣學習更有效。

3 製作錯題本

余品萱認為，錯題本的珍貴之處在於，你花了時間做題，而後整理出獨屬於你個人的知識盲點、最容易犯錯的觀念。

考生時間寶貴，剪貼或抄寫錯題，太花時間。她分享，可以用手機拍下題目，在LINE開設自己一個人的群組，分科目、分單元，把錯題貼到LINE的筆記本。很適合零碎時間例如：搭捷運、公車，打開LINE做複習。

另外，也可以用平板下載筆記軟體，將錯題丟進軟體，一樣分科目、分單元，一頁貼一道題。像是數學的錯題本，在題目的下方空白處、更正答案，方便之後複習時，可以完全遮住之前的答題過程和解答，確認自己是不是真的學會了。

她不建議直接抄詳解答案，解題的關鍵在於，要用什麼方法來解、怎麼想到這個方法的？這才是最難的。最好是自己想過，確認是自己能想得到的方法，才是真正的懂了。

「錯的東西很容易再錯，」所以必須一段時間後，例如一周後，回頭確認上周的錯題，是否真的會了。若發現第二次還是錯，無需慌張，就是重新複習知識點、加深印象，之後再做第三次。若確認已會，就從錯題本移除；因為錯題本會持續增加新內容，適度整理，錯題本才不致於太膨脹。

4 以週為單位，訂定讀書計畫

國中時，余品萱以準備段考為目標，一次安排4至5週的讀書計劃。高中以後的學習難度和深度大增，因此，設定讀書目標和計畫時，不適合將時間拉得太長。

她會將大目標拆解成小步驟，例如：希望在兩個月內完成一科講義 16 個單元，那麼一週需完成 2 個單元。余品萱建議，以週為單位做讀書計畫，而且，每週務必保留2至3小時彈性時間，以減少「計畫趕不上變化」的焦慮。

重考第二年時，除了睡覺、吃飯，余品萱幾乎所有時間都用來讀書。即使週六晚上和週日，不強制到補習班，她還是會去念書。幾個月下來，沉重的壓力、不健康的生活作息，讓她的心態瀕臨崩潰，導致她有時連續一到三天沒去補習班，在家睡覺，得不償失。

她分享過來人的經驗，每週保留彈性時間是絕對必要的，至少留2、3個小時，做你想做或是能讓你快樂放鬆的事，打電動、看電影、爬山，什麼都好，將有助於你穩定情緒和心態，路才走得遠。

讀書計劃建議以週為單位安排，將大目標拆解成小步驟

心態保持穩定，才學得好

余品萱後來找到調適壓力的方法，補習班下課中場休息20分鐘、出去走走，或是趁著夜色走路回家，享受自己獨處的過程很療癒。

考前有蠻長一段時間，她完全感受不到快樂，開始嘗試培養運動的習慣。每天跟著Youtuber做瑜伽，時間不用太長，即使只是10分鐘，做瑜珈或是伸展身體，將注意力放回自己身上，給自己一點不同的目標去做做看，對轉換心情很有幫助。

不管遇到很難過或很開心的時刻，她會在手機備忘錄、寫下自己的心情，希望記錄讓自己感到快樂和感恩的時刻，例如：今天老師講了什麼話，鼓勵自己。

在大學放榜前一天，心情忐忑不安的她也寫了一封信「給放榜之後的自己」，裡頭寫到「考壞了，世界不會崩塌，所以請你不要放棄…成績考差了，不代表你沒有追求快樂的權利…然後也懇求你，不要批判過去曾經放棄的自己，那時候的她過得真的很辛苦了…」

所幸，重考兩年的所有努力和堅持，沒有白費。曾有老師問：「上醫學系就快樂了嗎？」余品萱說，當然不是，「快不快樂這件事情，應該取決於你如何定義你的價值；不然即使念了醫、牙，也不一定快樂！」走過人生和學習的低谷，余品萱相信，「撐過很難熬的此刻，一切都會好起來的。」

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文章授權轉載自《未來Family》