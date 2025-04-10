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新聞中的公民與社會／咖啡豆漲價 平價連鎖業者咬牙苦撐

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
示意圖／Ingimage
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一、時事掃描

天災囤貨潮夾擊 咖啡豆年漲1倍！平價連鎖店叫苦連天 2超商為何老神在在？

近一年國際咖啡期貨價格飆漲，台灣星巴克2月已率先漲價，平價連鎖業者卻在咬牙苦撐。一旦業者撐不住，未來平價咖啡的選項可能愈來愈少，經營獨立咖啡店的難度也將變高。【2025/3/19聯合新聞網】

二、命題趨勢

咖啡成為人們的日常生活必需品，因此當咖啡豆漲價時，將因生產成本提高而造成咖啡漲價，是否會帶動新一波通貨膨脹，值得研究。此新聞的關鍵詞：極端氣候對農產品之影響、咖啡的國際市場、影響供需變動原因、單一廠商漲價與廠商聯合漲價、聯合行為與公平交易法等。

三、牛刀小試

咖啡成為國人日常必需品，但是過去一年以來，咖啡豆的價格持續飆漲，截至3月中旬，價格較去年同期增長一倍以上。咖啡豆價格飆漲的主因，是極端氣候(霜凍、乾旱、暴雨)造成產地欠收，而全球對咖啡的需求卻逐年增長。國內有死忠客群的星巴克率先漲價，業者表示：「上次調漲已經是8年前了，這期間物價已經漲了很多，其他咖啡業者應該也想漲，只是我們比別人快了一步。」有分析師表示：「買家基於對美國關稅將加劇通膨的預期心理，可能會加碼提前買進咖啡豆。」根據題意研判，下列哪一敘述最能說明上述情況？

(A)若咖啡業者均全面漲價，消保處將依法以聯合行為開罰

(B)咖啡豆市場正呈現供過於求現象，供給者將會降價求售

(C)分析師的說法是指，將會造成咖啡豆市場的需求線右移

(D)星巴克率先漲價，屬單一廠商漲價，將會造成收入大增

答案：C

解析：(A)若咖啡業者均全面漲價，公平交易委員會將進行調查後，決議是否為聯合行為，若成立則開罰(B)咖啡豆市場正呈現供不應求之短缺現象，供給者不會降價求售(C)分析師的說法是指，基於預期心理而買進咖啡豆，因此咖啡豆市場的需求線會右移(D)星巴克率先漲價，屬於單一廠商漲價，雖有固定客群存在，但收入可能減少，但減少幅度不會太大。

四、歷屆試題

小宜在書上讀到一段資料：「17世紀以後，咖啡風行歐洲，帶動咖啡消費風氣，使之成為大眾化飲料，歐洲各國其後也開始在殖民地大量種植咖啡。」依據此段歷史敘述，小宜推斷當時的咖啡市場價格應該會下跌。依市場分析，其推論之依據應為下列何者？(2024學測)

(A)咖啡已經成為大眾化飲品，消費市場便容易發生短缺

(B)咖啡消費需求增加，但殖民地大量種植供給增加更大

(C)歐洲各國在殖民地種植咖啡後，同步刺激了消費成長

(D)政府預期咖啡價格將有大波動，採取了價格管制政策

答案：B

咖啡豆 星巴克 漲價 通膨

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