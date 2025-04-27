寫作教室／模組化寫作──像玩樂高一樣寫作文？

如何運用有限時間，在敘事完整、立意明確的前提下，兼顧情境描寫細緻逼真呢？可以參考以下的寫作概念──模組化寫作。

模組化是指將系統分成可擴充並重複使用的小單元(即模組)，再將其運用在不同的系統中。就像一箱數千片的樂高盒組裡，是一個個小積木；它們既可做為戰艦砲管，也能成為鐘塔外牆，玩家先分別將其組成數個中小型部件，再連結加固成整體。

寫作也可借鑒這種概念，畢竟題型雖千變萬化，題材終究不脫日常生活中與人、事、物相交接的經驗，和因之而生的體悟思考。因此我們可以參考積木設計的方式，從具體常用的基礎情境開始，逐步擴充建立自己的寫作模組。其做法如下：

一、從通用生活情境著手

寫作題材來自生活經驗，而學生日常生活不外家庭與校園，及連結兩處的通勤路程(安親班、補習班等)，通用生活情境便可從這些方向著手建構。以班級描寫為例：多觀察教室設備配置、班級布置、同學習慣、特殊事件等元素，再依教室環境、同學群像、個人特寫等方向練習書寫，當遇到與校園生活、班級日常、同儕相處等題材，再依具體題目要求微調，便可輕鬆應對。

二、加入個人生命經驗

然須留意前述通用生活情境模組，較適用於略寫、泛寫，用以引出文章主題。要凸顯個人特質，細描心境與想法，則需進階寫作模組，以擴充特殊性。我們可善用獨特的個體經歷，展現自己獨一無二的「生命經驗」。以打籃球(可替換成任何學科、才藝、嗜好)為例：先找出過程中印象深刻(情感強烈)的節點：如初接觸的驚喜、慘敗後的發憤、欲放棄的沮喪、決勝時的狂喜，或課間輕鬆的舒壓、走下球場的閒適；再回憶或設想當時情境，依序描繪外在環境、人物動作，最後揣摩感受與體悟，反覆書寫整理，便可因應各類追尋與成長，成就或受挫的題材。

然而方法再多、再方便，寫作終究源於生活。我們唯有隨時觀察、感受及思考，方能豐富生活經驗、提煉體悟；最終筆隨心走，用自己的文字紀錄並重新詮釋、建構世界。