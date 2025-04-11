閱讀數學／數學詩（中）

上週我們介紹了一位王祥丞同學的作品〈計算紙上的甲子園〉。讓大家看到數學如何融入於新詩創作。多數時候我們在學校，為了考試需求，很多時候數學課計算、解題的比重還是偏高。計算很重要，精熟也是學習更進階數學的基石。

只是學習應該要「見樹也見林」，要會算各種題目，也要更清楚題目背後共同的觀念。會解題不一定代表懂觀念噢。因為有些人可能是熟悉那個過程，但不知道為什麼要這麼做。甚至是因為看過這題，所以知道怎麼算。換個數字、稍微改一點邏輯，就又不會了。

如同許多老師說過，確認孩子懂不懂的方法，就是請他說說看，請他講自己的思考過程。數學詩，就是另一種「請孩子講講看自己想法」的活動。這比起直接講「這題你怎麼寫的」又多了一些包裝，讓講述的過程更有趣。是要孩子結合數學概念，去描述一些事情。

「零，非正非負，獨立的存在像一面鏡子，映照出絕對的相似。」

這是同一年，國中銀牌得主，郭怡嫻同學的作品〈零感〉的開頭。你一看就知道，他對0的概念非常清楚，0不是正整數、也不是負整數。取絕對值的時候，只看數字的值，不看正負號。

我相信每個人在學到每個知識時，都會有一些「感覺」。像我小時候學絕對值，就有種對稱的感覺，以0為中間，左右對稱。所以看到「鏡子」的譬喻就覺得很棒。把我對這個觀念的感覺說出來。那你要有正確、精準的感覺，一定是要先徹底理解，才能夠有感觸。才能夠去拿來譬喻、拿來入詩。

就像古人寫詩很愛引經據典，不僅要讀夠多作品，還要能信手捻來，把典故連結到情境中。我理解有層次之分。相較於把古文背得滾瓜爛熟，卻完全不懂什麼意思，引經據典顯然是更高層次的理解。「會硬解各種題型」就有點像是前者。古文也很多描述這種比較表面的學習，像是學而不思、不求甚解、知其然，不知其所以然。數學就很怕這樣，而且更可以說，數學如果是這樣的求學方式，那就會學得特別辛苦。