快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／數學詩（中）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

上週我們介紹了一位王祥丞同學的作品〈計算紙上的甲子園〉。讓大家看到數學如何融入於新詩創作。多數時候我們在學校，為了考試需求，很多時候數學課計算、解題的比重還是偏高。計算很重要，精熟也是學習更進階數學的基石。

只是學習應該要「見樹也見林」，要會算各種題目，也要更清楚題目背後共同的觀念。會解題不一定代表懂觀念噢。因為有些人可能是熟悉那個過程，但不知道為什麼要這麼做。甚至是因為看過這題，所以知道怎麼算。換個數字、稍微改一點邏輯，就又不會了。

如同許多老師說過，確認孩子懂不懂的方法，就是請他說說看，請他講自己的思考過程。數學詩，就是另一種「請孩子講講看自己想法」的活動。這比起直接講「這題你怎麼寫的」又多了一些包裝，讓講述的過程更有趣。是要孩子結合數學概念，去描述一些事情。

「零，非正非負，獨立的存在像一面鏡子，映照出絕對的相似。」

這是同一年，國中銀牌得主，郭怡嫻同學的作品〈零感〉的開頭。你一看就知道，他對0的概念非常清楚，0不是正整數、也不是負整數。取絕對值的時候，只看數字的值，不看正負號。

我相信每個人在學到每個知識時，都會有一些「感覺」。像我小時候學絕對值，就有種對稱的感覺，以0為中間，左右對稱。所以看到「鏡子」的譬喻就覺得很棒。把我對這個觀念的感覺說出來。那你要有正確、精準的感覺，一定是要先徹底理解，才能夠有感觸。才能夠去拿來譬喻、拿來入詩。

就像古人寫詩很愛引經據典，不僅要讀夠多作品，還要能信手捻來，把典故連結到情境中。我理解有層次之分。相較於把古文背得滾瓜爛熟，卻完全不懂什麼意思，引經據典顯然是更高層次的理解。「會硬解各種題型」就有點像是前者。古文也很多描述這種比較表面的學習，像是學而不思、不求甚解、知其然，不知其所以然。數學就很怕這樣，而且更可以說，數學如果是這樣的求學方式，那就會學得特別辛苦。

數感實驗室 閱讀數學

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

念建中科學班到台大醫學系 洪偉哲：科學班教會我最多的事

學習從來不是一條輕鬆的道路，也沒有捷徑可言，即使是最聰明的人，也需要付出努力和時間，才可能脫穎而出。進入建中科學班，洪偉哲經歷一場「震撼教育」，世界上比你強的人太多了，深刻感受到自己有很多不足，有很大的成長空間。

從成績倒數到考上北醫牙醫系》余品萱學習逆襲的關鍵：相信自己值得更好的結果

余品萱高中時課業幾乎是放棄的狀態，成績倒數。選擇重考的她，以醫學系和牙醫系為目標，不惜重考兩年，因為相信自己值得更好的結果，並願意為此努力，最終成功考上北醫牙醫系。

閱讀數學／數學詩（中）

上週我們介紹了一位王祥丞同學的作品〈計算紙上的甲子園〉。讓大家看到數學如何融入於新詩創作...

科學人／讓退化膝關節重獲新生！解析2種再生治療差異、適用哪些症狀

關節是人體最容易退化的部位之一，關節中的軟骨會因為磨損而減少、脆化，進而造成許多疾病，包括椎間盤突出...

好讀周報／「臉圓老爺爺」最容易禮讓行人 警讚小六生研究報告具參考價值

什麼樣的汽車或駕駛會停車禮讓？堀煌太發現，首先是和氣的老爺爺、特別是圓潤的臉最容易禮讓行人，大卡車司機願意停車，長相凶狠...

新聞中的公民與社會／咖啡豆漲價 平價連鎖業者咬牙苦撐

近一年國際咖啡期貨價格飆漲，台灣星巴克2月已率先漲價，平價連鎖業者卻在咬牙苦撐。一旦業者撐不住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。