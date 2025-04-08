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圖表看時事／美對台關稅戰…工具機產業淪「重災區」 圖解貿易概況、主要出口產品

聯合新聞網／ 記者魯永明、趙蓉萱、徐白櫻／連線報導
美國將對台灣加徵卅二％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。記者劉學聖／攝影
美國將對台灣加徵卅二％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。記者劉學聖／攝影

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協商降低稅率，否則只能出走美國設廠。集結雲林嘉義地區六十三家上市櫃公司的「義雲會」也憂心，高雄螺絲螺帽等扣件產業輸美占金屬加工品總出口的百分之九十二，哀嘆衝擊最大。

川普宣布提高台灣對等關稅至百分之卅二，工具機產業成重災區。楊德華直言「很傷」，他說，台灣工具機廠多做ＯＥＭ代工，難有資本面對重稅衝擊，以他的集團為例，在美國加州備妥一千二百萬至一千五百萬美元存貨約可賣一年，目前還在可控範圍內，但政府應正視問題嚴重性，盡速協商降稅，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

高雄螺絲、螺帽等金屬扣件業輸美產值約五百廿三億元，台灣螺絲公會前任理事長蔡圖晉說，美國實施新關稅，對螺絲產業影響真的會很大。另有業者說，除少數在美國設廠、一條龍式生產的業者是贏家之外，絕多數業者都將大受衝擊，「情況會很嚴重」。

美關稅戰衝擊台產業 製表／財經中心、地方社會中心
美關稅戰衝擊台產業 製表／財經中心、地方社會中心

「義雲會」創會會長林文村指高關稅未訂落日條款，銷美產業大家現在是一團亂，慌了手腳，憂心產業斷鏈、斷資金，市場重新洗牌，「與美國做生意這麼久，沒碰過這麼高關稅的衝擊」。

林文村表示，不只銷往美國的鞋子、汽車零組件等產業衝擊大，連台商避險東南亞國家也難逃高關稅，將來高額關稅轉嫁成本，對製造商、通路、零售商都是一大負擔。

嘉義縣工業會理事長呂武錦說，大家原本預期頂多課徵百分之十關稅，豈料暴增三倍以上，產業措手不及，若關稅無法調降，訂單可能被其他國家搶走，「大家都剉咧等」，政府雖祭出八八○億元資金應急，重點是應快跟川普交涉降稅。

圖表看時事 川普 工具機 美國 關稅 電子零組件

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