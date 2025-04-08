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國際小學堂／歐洲北約軍武進口翻倍 逾6成美製

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
歐洲北約國家 對美軍武依賴深 製表／高詣軒 圖／聯合報提供
歐洲北約國家 對美軍武依賴深 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）三月發布新資料指出，歐洲的北約會員國過去五年（二○二○至二○二四年）進口軍武比起前一個五年增加逾一倍，美國軍武占其中六成四，遠高於其他供應國。與俄羅斯交戰的烏克蘭，則是過去五年最大重大軍備輸入國。

烏國軍備進口 五年增近百倍

據前述資料，歐洲北約國家過去五年進口軍武，比起二○一五至二○一九年增加百分之一○五，美國以外的主要供應國包括法國和南韓，各占約百分之六點五，接著是占百分之四點七的德國及占百分之三點九的以色列。

SIPRI資深研究員魏士曼說，俄羅斯日益好戰，加上美國總統川普上次執政時，美歐間的跨大西洋關係就面臨壓力，歐洲北約國家已採取行動減少依賴進口武器並加強歐洲軍火工業；不過美國對歐洲的供應關係根深蒂固，歐洲北約國家仍向美國訂購近五百架戰機等許多武器。

全球重大軍武出口 美占比強勢增加 製表／高詣軒 圖／聯合報提供
全球重大軍武出口 美占比強勢增加 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

陸韓台都減少 日本大增九成

二○二二年遭俄國全面入侵的烏克蘭，過去五年重大軍備輸入則較前一個五年暴增將近一百倍，輸入的軍武在全球占比達百分之八點八，多數是美國供應，約占四成五，其次是德國（占一成二）和波蘭（占一成一）。烏克蘭也是唯一躋身過去五年前十大軍備輸入國的歐洲國家。

SIPRI也指出，中國大陸過去五年相較前一個五年，軍武進口減少六成四，主要來源是俄國。為了替代進口軍備，中國日益運用本土設計、生產的武器系統；隨著中國國內軍火產能成長，進口軍備很可能持續減少。

由於中國進口軍武銳減，加上台灣和南韓軍武進口在過去五年也分別減少兩成七、兩成四，東亞各國整體軍備輸入減少兩成二；日本是唯一過去五年軍武進口增加的東亞國家，增幅達九成三。

魏士曼指出，雖然對歐洲、中東等發生戰爭區域的軍備輸入持續受媒體關注，亞洲及大洋洲仍是過去五年全球軍備進口最多的地方，「該區域大部分軍購的背後，都是有關中國的威脅感」。

北約 烏克蘭 美國

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