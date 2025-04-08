國際小學堂／川普效應 歐洲不敢再依賴美武器

美國總統川普去年當選後，歐洲官員以為訂購更多美國軍備增加軍費，能符合川普要求，還能讓川普取得他想要的貿易成果。但川普回任後曾暫停援助烏克蘭，並與俄羅斯協商改善關係，顛覆華府外交政策，也暴露倚靠美國的風險，使得幾個歐洲盟邦現在希望停止依賴美國武器。

拚自製軍火 減少對美軍購

華盛頓郵報報導，從加拿大到歐洲的幾個美國傳統盟國，未來國防支出要從購買美國軍備轉向支持本土業者的呼聲日益高漲。四名歐洲決策高層透露，數個歐洲國家都開始檢視：要是川普切斷美方支持，他們手上的美製軍備還能在與俄國的潛在衝突裡，發揮多少價值？

加拿大和葡萄牙說，正重新考慮向美國洛克希德馬丁公司採購F-35的未來訂單。另外，歐盟執委會三月提出武器聯合採購貸款法案，擬由歐盟背書保證約台幣五點四兆元貸款額度，但至少六成五須用於採購歐盟境內、挪威或烏克蘭產品。官員並透露，加拿大也和歐盟討論擴大軍備生產的計畫。

川普近來已對北約組織（NATO）盟國語出威脅，揚言兼併加拿大和丹麥自治領土格陵蘭，三月還曾暫停與烏克蘭的情報共享。川普的不確定性，讓歐洲更聚焦升級自身武器庫並發展本土軍火製造。

歐洲雖開始檢討自身不足，但近年歐洲北約盟國進口軍備近三分之二來自美國，數十年來對美依賴問題恐非一朝一夕可解決。鑑於美國國防工業規模可觀，有歐洲官員坦言將一邊繼續買美國武器，一邊增強目前落後的能力。部分國家希望持續善用與美國的跨大西洋軍備夥伴關係，但也有多國追求多角化並與英國、挪威和土耳其等強化合作。

維護、零件 仍得看美臉色

川普三月廿一日宣布波音公司將生產第六代戰機「F-47」時說，未來可能向盟友出售降低約一成性能的版本，「因為他們可能哪天就不是我們盟友」。歷任美國政府鮮少拒向同盟夥伴提供軍備，但有歐洲決策者擔心，美國可能逐漸減少協助歐洲操作現役高階武器，包括防空系統、預警機和作戰無人機。

部分美製軍備系統依規定須由美國公民執行維護更新，歐洲製造商生產的軍備若內含美國零件，可能也受制於這類限制。一名歐洲官員向華郵說，雖不至於只要川普按個按鈕，所有美製軍機就會從天上墜落，但確實存在依賴美國的問題，尤其在情報共享等方面。

美國國防產業聲稱美國武器都獲美方默認的保證，但此說法說服力愈來愈低。部分參與F-35採購的決策者，已說他們現在會做不同選擇。

丹麥國會國防委員會主席賈洛夫說，他曾參與丹麥採購F-35的決定，但現在已後悔。他還說，未來應盡可能避免買美國武器，「我可以輕易想像，美國將向丹麥要求得到格陵蘭，並威脅若我方拒絕，將停用我們的武器、讓俄國攻擊我們」。

川普二月底曾與訪美的烏國總統澤倫斯基激烈爭執，後來一度暫停對烏軍援；雖然不久後恢復，但仍無法平息外界疑慮。美國退役將領霍吉斯指出，人們馬上議論川普此舉是否意味美國軍援可以這樣「開開關關」，各國都將思考是否會受美國政策影響，導致軍備零件、情報網絡面臨不確定性。

產能難集中 歐洲最大困境

瑞典總理克里斯特森三月廿日說，不認為買美國武器構成安全風險，但歐洲國家降低依賴美國國防工業將有好處。一名歐盟外交官說，部分決策者認為，歐盟應在必要時將新的國防融資計畫向美國業者局部開放，畢竟歐盟在安全上，未來十年仍將非常依賴美國。

華郵指出，在戰機等軍備，歐洲雖有生產美製軍備以外替代選項，但歐洲國防產業大抵四散全歐各地，且無法匹敵美國龐大的產業產能，要建立關鍵能力可能需要數年。

美國全國商會國防與太空委員會主席韋布斯特說，現為非常時刻，能理解美國軍備購買國思考遭釜底抽薪的可能性。