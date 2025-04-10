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好讀周報／「臉圓老爺爺」最容易禮讓行人 警讚小六生研究報告具參考價值
文 ／記者郭錦萍
什麼樣的汽車或駕駛會停車禮讓？堀煌太發現，首先是和氣的老爺爺、特別是圓潤的臉最容易禮讓行人，大卡車司機願意停車，長相凶狠的大哥哥也出乎意料地願意停車。
至於不會禮讓的車子或駕駛，堀煌太說，車高比較低的車（例如跑車）都不會禮讓，「還有老奶奶也都不會禮讓。」
在他研究期間，總共看到638輛車次沒有禮讓行人。日本法律規定，汽車過斑馬線未禮讓行人的罰款是9000日圓，如果全部都開罰單，罰款總金額將達到574.2萬日圓。
後來堀同學也將這份研究書面報告給了當地警方，阜縣北方警局長村尹錫悅：「這是從不同視角看待問題，對處理交通違規行為具有參考價值。」
警方根據調查結果，印製了宣傳單，呼籲當地居民注意交通安全。堀煌太看到宣傳單後表示：「雖然我覺得這不能讓所有的汽車都禮讓行人，但希望大家看到宣傳單後，會有人改變。」
堀同學的研究在去年底被貼上網路，引起不少關注，電視台紛紛報導此事，網友也評論，「明明孩子在路口舉手示意了，還有那麼多汽車沒有停下，真是讓人難過。」「這個年齡能準確的統計分析數據，好棒。」「這是真正的研究，非常出色。我上小學6年級絕對沒有想到這一點。」「主題很棒，分析也很棒，聰明的孩子。」
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