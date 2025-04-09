好讀周報／過馬路要等幾台車？日小六生調查 非熱門景點「行人地獄」等級就上升

文／記者郭錦萍

每當國內又有魯莽駕駛人造成行人死傷事件時，新聞台或網路不時會出現日本駕駛的禮讓做為對比。 不過去年有位日本小學生做了一個住家附近路口的調查，結果讓很多人震驚，原來，只要出了熱門觀光景點的範圍，日本的「行人地獄」等級也會上升。連當地警察局都表示，感謝這位同學的科學分析，他們會設法改善這個路口的安全。

這名小六男生名叫堀煌太，家住在東京岐阜縣北方町的一個住宅區。他每次去補習班時，都要經過一處沒紅綠燈的斑馬線。依據規定，汽車開到沒有紅綠燈的斑馬線前應當減速，遇行人穿越車道時，應停車讓行。日本學生也從小就被教導，穿越馬路前，要先舉起右手，提醒及駕駛人停車。

但在這個路口，即便堀煌太高舉右手，很多司機依然呼嘯而過，這種情形幾乎成了常態，每次一要過馬路就覺得很無奈。

某天他決定要對這件事「做點什麼」。下午5點多，又到要去補習班的時間，他在路口舉右手，結果是，直到11輛汽車在堀煌太前通過後，才可以過馬路。堀煌太感覺非常生氣，後來他接受電視台訪問，回想那天的狀況：「經過這個路口的車很多，但是完全沒有司機主動停車。」

於是堀煌太在暑假做了一個自由研究調查，在路口統計哪些車、哪類駕駛願意停車。同時，要等到第幾輛車願意停車等。

在天氣炎熱的7月，堀煌太在路口調查了12天。每天從早晨7點半到晚上7點半，每半小時一次。「雖然夏天確實很熱，但我還是願意努力爭取裝紅綠燈。」

根據他的調查，最多汽車願意停車禮儀的時間是上午8點到8點半。這個時段是通勤時間，也是住宅區交通量的最多的時段，平均要等大約5輛汽車駛過，行人才能過馬路。

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