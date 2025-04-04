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科學人／上班族的夢想！大阪世博會將展出「自動洗澡機」提供千名參觀者試用

科學人／ 文‧陳碩甫
圖／Science Co.
圖／Science Co.

結束繁忙的一天，上班族回到家最開心的事莫過於躺在沙發上滑手機、看電視。而當時間不知不覺來到晚上11點，身體仍扎根般地種在沙發上，這時內心總會忍不住想著：「好想要一台自動洗澡機！」這個心聲，原來有人聽到了。即將在今年4月13日開幕的「大阪世博會」上，將會展示這台許多上班族心中的夢幻機器。

從1970~2025，重出江湖的自動洗澡機

1970年，同樣舉辦在日本大阪的世界博覽會上，有一台名為「超音波浴」（Ultrasonic Bath）的機器吸引了無數參觀者的目光。這款機器由當時的三洋電機（現為 Panasonic Holdings）設計，外觀類似一顆巨型蛋，使用者只需坐進去，機器便會自動注入熱水，並釋放超音波與氣泡清潔身體，並且搭配塑膠球幫助按摩。

當時對於習慣去公共澡堂的日本人而言，這項發明充滿未來感。然而，儘管展覽現場大排長龍，這款「人體洗澡機」最終並未進入市場，成為一項前衛卻未能商業化的機器。

50多年後，這個想法再度被喚醒，並且迎來了技術革新。2025年4月的大阪世博會，將展出新一代「人體洗澡機」（Mirai Ningen Sentakuki），由大阪的蓮蓬頭製造商 Science 公司打造，並計劃在「大阪健康照護館」（ Osaka Healthcare Pavilion）內提供試用機會。更令人興奮的是，該公司還計劃推出家用版，讓這款外型科幻感十足的設備真正走入日常生活。

未來版「人體洗澡機」如何運作？

新一代的洗澡機，外觀設計猶如戰鬥機駕駛艙，搭配可向後開啟的透明罩。使用者進入機器後，座椅周圍會注入部分的熱水，內建感測器則會測量使用者的脈搏、壓力指數等生理數據，確保洗浴過程的舒適度。

此外，機器內建 AI 系統，能分析使用者的情緒狀態，並在透明罩內投影影像，以營造放鬆的氛圍。如果使用者感到疲憊，機器可能會播放寧靜的自然風景；若偵測到緊張情緒，則可能會呈現柔和的燈光與動畫，幫助減壓。整個「洗烘」過程僅需 15 分鐘，比起傳統洗澡方式更為高效且節水。

「目前我們已經完成約 70% 的開發進度，」Science 公司董事長青山恭明（Yasuaki Aoyama）表示：「我們計劃在世博會期間，提供 1000 名一般參觀者試用，每天將有 7 至 8 人能夠親身體驗。」

從獵奇展品到可能的未來家電？

這台「未來人體洗早機」的外觀，也讓人聯想到許多科幻電影的休眠艙，例如「異形」（Aliens）中的低溫睡眠艙。不過，這款機器的發想並非來自電影，而是承襲自 1970 年的原版概念，只是如今透過人工智慧、生物感測等技術，讓機器能夠針對個別使用者調整洗浴體驗，並結合身心療癒功能。

回顧 1970 年世博會的三洋電機團隊，當時的開發者之一山谷英司（Eiji Yamaya）回憶表示：「我們原本希望設計出能使用小氣泡來清潔人體的機器，但當時的技術尚未成熟。」如今，這位 84 歲的工程師，以及 90 歲的前三洋設計師上田真夏（Manatsu Ueda），在這次開發新款的洗澡機也擔任了顧問的角色，希望這次的版本能夠真正走進市場。

科技與洗浴文化的未來

「人體洗澡機」的概念之所以讓人著迷，不僅是因為它帶有未來感，也因為它挑戰了人類對「洗澡」這件事的傳統認知。從早期日本人普遍依賴公共澡堂，到如今私人浴室普及，洗浴方式已經歷數次變革。如果這款機器能夠真正實現家用化，或許未來的家庭洗浴習慣將再度被顛覆。

當然，這也引發了一些問題，例如：「這樣的洗浴方式真的比傳統淋浴更乾淨嗎？」「機器是否適用於不同體型或健康狀況的使用者？」「價格會不會太過昂貴？」這些都將影響這款產品能否成功進入市場。

不過可以確定的是，這台「未來人體洗澡機」不只是一次技術展示，更是 一場科技與日常生活的碰撞。它不僅承載了半世紀前的未竟夢想，也開啟了我們對未來個人清潔方式的新想像。

或許，到了 2070 年的世博會，我們將再次回顧這款機器，看看它是否真的改變了我們的洗澡方式。

資料來源：

1. ‘Human washing machine’ set to make a splash at Osaka Expo

2. Scientists Invent Giant Dishwashing Machine for Entire Human Bodies

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（本文出自2025.03.31《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

世博 大阪 日本 科學人雜誌

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