閱讀數學／數學詩（上）

數學詩究竟是什麼，或是說，為什麼數學詩是一種學習數學的方法呢？讓我們來看一位王祥丞同學的作品〈計算紙上的甲子園〉：

扇形的棒球場上／投手／思考著要投出一次函數的直球／還是二次函數的曲球／舉起雙手 把白色弓箭射入捕手的轄區 平行的揮擊／垂直的砍擊／是打者抵擋弓箭的盾牌／在這速度與激情的對決裡／奮力地揮出一擊／突破扇形的框架 球迷／在球場上的加油聲／就如同 π 一樣／永無止境／為支持的球員／畫出 r=a(1-sinθ) 投手、打者、球迷／就如同球賽的因數／成就了一個完美的數

王同學是2021年數學詩的國中組金獎得主，慈大附中國中部的王祥丞同學。他把精彩的棒球比賽，用數學元素點綴得更加刺激。這裡面有非常多數學彩蛋噢。

一開始用一次函數、二次函數來描述球的軌跡，第二段提到「突破扇形的框架」，則是棒球場的形狀。他提煉出了球場、球軌跡裡的抽象數學元素。後面他在說加油聲像圓周率π，永無止境。因為我們都知道π是無理數，小數點後無窮無盡。

「為支持的球員，畫出 r=a(1-sinθ)」這句話超級精彩，因為這是很有名的心形線，畫在極座標上，是一個愛心的符號。我們之前有拍過笛卡兒的影片裡面有更詳細的介紹，因為相傳這是笛卡兒寫給心愛的公主，但公主他爸禁止兩人聯絡，會偷看他們的信件，笛卡兒只好寫了一個誰也不懂的數學方程式，只有公主才能理解。

這是不可考的傳說，但放在這邊，就是作者寫給同樣是數學愛好者的密碼。而且噢，剛說這方程式要畫在極座標上，極座標又跟圓有關係。就是傳統的座標是x軸、y軸。高中我們會學到，還可以用角度跟半徑來表示座標，那這個就是極座標。所以極座標跟圓有關係，先講圓周率，再講心弦線，整個就非常連貫。可以想像這位王同學的數學觀念一定很好。

（未完待續）