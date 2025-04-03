新聞中的公民與社會／鮑魚大亨判30年定讞 北檢啟動防逃機制

一、時事掃描

鮑魚大亨鍾文智炒TDR判30年定讞 北檢全面啟動防逃機制 連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR），獲利4億7000多萬，最高法院昨依違反證交法、洗錢共七罪，各判鍾8月到9年10月徒刑，合計刑期30年5月定讞；由於鍾文智財力雄厚、人脈豐沛，台北地檢署為防止國寶集團總裁朱國榮落跑事件重演，已全面啟動防逃機制，近日即通知入監。【2025/3/13聯合報】

二、命題趨勢

為防止被告潛逃規避訴追、審判或執行，以確保國家刑罰權的有效行使，並兼顧比例原則、人權保障，刑事訴訟法第116條之2、第456條、第469條有相關規定。此新聞的關鍵詞：最高法院判決定讞、刑事妥速審判法、刑事訴訟防逃制度、檢察官職權等。

三、牛刀小試

前投資公司負責人因涉嫌炒作TDR獲利4億元，最高法院表示此案涉部分炒作TDR及洗錢的行為，繫屬法院已逾8年，有適當救濟之必要，適用(甲)法規定減刑，全案定讞，已通知檢方啟動防逃。有關此案件之追訴、審判歷程，何者符合現行規定？

(A)司法警察將負責刑罰之執行

(B)(甲)法規是指刑事妥速審判法

(C)定讞後，不得再提上訴或憲法訴訟

(D)該負責人若對防逃機制不服，得提非常上訴

答案：B

解析：(A)檢察官負責刑罰之執行。(C)定讞後，被告對於該裁判及其所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決；非常上訴制度是對於刑事確定判決，以審判違背法令為理由，由最高檢察署檢察總長向最高法院提起，請求救濟的特別訴訟程序。(D)該負責人若對防逃機制不服，得向檢察官聲請撤銷或變更限制。

四、歷屆試題

某甲被指涉及一件擄人勒贖案而遭到檢察官起訴，甲在一審程序中，提出不在場證明；檢察官則提出現場監視器低解析度模糊畫面，作為甲在現場的證據。法院認定畫面雖模糊，但「不排除某甲涉案可能」，據此，判決甲有罪。因為這項證據，甲歷經地方法院、高等法院都被認定有罪。甲經由救援團體協助，提起上訴。經過數年努力，終於讓最高法院撤銷高等法院判決，發回高等法院重新審理。高等法院再經審理後認為，除了現場監視器畫面外，別無其他證據證明甲有參與擄人勒贖的事實，改判甲無罪。就我國刑事訴訟制度而言，關於本案經過的審判歷程，下列敘述何者正確？(2021學測)

(A)基於保障被告人權，訴訟程序是依三級三審制進行

(B)被害人對於高等法院的無罪判決不服可以提起上訴

(C)最高法院可以自行調查證據，就本案做成終局判決

(D)最高法院因對事實認定與高等法院不同而撤銷發回

答案：A