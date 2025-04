科學人／火星真有生物存在過？發現迄今最長有機分子 真相要2040後才能揭曉

人類一直癡迷於我們在太陽系中的鄰居火星,美國航太總署(NASA)多年來派出衛星和多輛探測車登陸火星,為我們帶來過「火星上有水」的好消息。而火星上是否曾有過生命?這一直都是科學家和天文愛好者想探究的問題,如今在火星上孜孜不倦13年的「好奇號」(Curiosity)火星探測車帶來了一個新的線索,讓我們離這個大哉問答案越來越近。

2013年,好奇號在火星蓋爾隕石坑(Gale crater)附近的「黃刀灣」(Yellowknife Bay)地區,鑽取了一份名為「坎伯蘭」(Cumberland)的泥岩樣本。由於這個地區在過去很可能是個古老湖泊,科學家認為是孕育生命的好所在。利用好奇號上搭載的「火星現場樣本分析儀器」(Sample Analysis at Mars, SAM)這個迷你實驗室,科學家在重新檢視這份樣本後有了全新斬獲:迄今為止在火星上發現過最長的有機分子。NASA研究團隊趕緊把這令人興奮的結果發佈在《美國國家科學院學報》(Proceedings of the National Academy of Sciences)期刊上。

坎伯蘭樣本發現的三種長鏈有機分子(圖片來源:NASA/Dan Gallaghe)

這一次,研究團隊在坎伯蘭樣本中發現了癸烷(decane, C10H22)、十一烷(undecane, C11H24)和十二烷(dodecane, C12H26)這三種「落落長」的有機分子。你可能會想,這些有機物好像沒什麼稀奇的?但這可是目前在火星表面發現分子量最高的有機分子,分別由10到12個碳原子串聯在一起形成碳鏈!

這些長長的碳鏈有什麼意義呢?研究團隊指出,它們可能是脂肪酸(fatty acid)碎片,脂肪酸是構成地球生物細胞膜的重要成份,是生命發展的基石。因此,發現了這些長鏈烷烴,就像在一個童話糖果屋的森林裡,發現了一些疑似麵包屑的蹤跡,暗示著這裡或許曾有生命活動!

研究團隊的費莉西內(Caroline Freissinet)博士與她的同事表示,雖然已知非生物過程,例如水與礦物質在熱液噴口(hydrothermal vents)的地質化學作用,也可能產生類似的分子,但這些碳鏈的長度驚人,其中一些很可能源自含有11到13個碳原子的脂肪酸,這在非生物形成的脂肪酸中比較少見。這不禁讓人懷疑,這些「加長版」的碳鏈,會不會真的是火星生命曾經存在的「生物印記」(biosignatures)呢?

費莉西內強調:「我們的研究證明,即使時至今日,透過分析過往的火星樣本,我們也有機會偵測到過去生命的化學特徵,如果火星上曾經存在生命的話。」 而研究共同作者,來自 NASA 哥達德太空飛行中心( Goddard Space Flight Center)的格拉文(Daniel Glavin)博士也補充:「已有證據表明,蓋爾撞擊坑的液態水存在了數百萬年,甚至可能更久,這意味著在火星的這些隕石坑湖泊環境中,應有足夠的時間發生形成生命的化學反應。」

這個發現暗示著火星有過生命的存在,令許多科學家相當興奮。英國空中大學(Open University)的行星科學家葛雷迪(Monica Grady)表示,如果這些烷烴真的是羧酸的分解產物,將是「一個驚人的結果」。美國布朗大學(Brown University)的行星科學家馬斯塔德(Jack Mustard)認為,這暗示著好奇號的後繼者「毅力號」(Perseverance)也有機會發現類似的分子。

不過,加拿大亞伯達大學(University of Alberta)的地質學家赫德(Chris Herd)則語帶保留的提醒,目前無法百分之百確定這些分子是生物產物。美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)的行星科學家謝勒(Eva Scheller)也指出,隕石也可能攜帶非生物來源的脂肪酸,或者這些烷烴也可能是過去好奇號發現過、類似於油母質(kerogen)的顆粒演化而來,而這些顆粒本身也可能是非生物起源。

儘管好奇號這次的發現非常鼓舞人心,但它搭載的SAM能做的分析畢竟有限。許多科學家認為,這些分子的真正起源,恐怕要等到我們把火星樣本帶回地球,用更精密的儀器進行分析後才能揭曉。格拉文博士也坦言:「我們已經準備好邁出下一步,將火星樣本帶回我們的實驗室,以解決關於火星是否存在生命的爭論。」

可惜的是,這個「火星樣本返回任務」(Mars Sample Return mission)由於預算和未來的不確定性,至少要等到 2040 年之後。在能源耗盡前,好奇號、毅力號等探測車仍會繼續在火星其他地區採樣,此外,好奇號還保留著一份坎伯蘭樣本,之後研究團隊還會努力增進SAM儀器的分析能力,希望能發現更多線索,例如更短鏈的烷烴,以便判斷這些有機分子的來源是否更偏向生物過程,且讓我們拭目以待。

