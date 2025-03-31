114會考英文／倒數衝刺！必考單字及片語盤點 閱測、聽力攻略一把抓

隨著國中教育會考進入倒數階段，力宇教育Yvonne老師特別整理英語科應試策略，協助考生在最後衝刺期有效準備，提升應試表現。

閱讀測驗(1)單題；單字、片語與文法

國中英語會考在閱讀題型測驗，分為第一部分單題及第二部分題組。

第一部分單題涵蓋單字與文法，這部分不應輕易失分！Yvonne老師提醒，自108課綱實施後，單字片語的考題比重大幅提升，約佔 8~10 題。因此，熟悉 1200 個國中必備單字是基本要求，但要具備競爭力，應進一步掌握 2000 個單字。此外，還需特別注意一字多義，例如 bank 可指「銀行」，也可指「堤岸」，考生需熟悉每個單字的不同意思。由於考題是選擇題，不需要去把單字的整個單字背出來的，只要能夠認出中文解釋就好。

由於考試為選擇題，無須死背單字拼寫，只需能辨識其中文解釋即可。建議考生使用力宇教育【英語常用單字 2000】課程，搭配音檔與影片學習，每天背誦 50 個單字，透過反覆測驗與錯題整理，確保完整理解並牢記，全面了解單字中文意思搭配單字例句，再利用平台不斷進行單字測驗，再累積錯題進行二次複習，確保兩輪以上演練，熟悉全部單字來應戰會考單題。

Yvonne 老師特別整理了會考常見單字與片語，你都掌握了嗎？

除了單字題，單題部分也涵蓋文法考題。Yvonne老師在影片中針對七個常考文法重點進行教學講解，並列舉出相關的歷屆會考考題來進行演練，確保考生能正確應用這七大文法重點。如果對某些文法概念仍感到不熟悉，建議考生搭配力宇教育【國中英語會考總複習】課程，Yvonne對於文法點都提出了解題關鍵訣竅，平台中也有大量的會考模擬試題，同學可透過刷題再進行錯題檢討，辨識弱點後針對性糾錯，Yvonne老師提醒：「瘋狂刷題後，務必檢討錯題！刷題固然重要，但真正提升成績的關鍵在於錯題分析與改進。」將錯題好好學會，才能提升會考答題準確度。

Yvonne 老師的七大文法重點，你都學會了嗎？

閱讀測驗(2)題組；克漏字與閱讀測驗

第二部分題組題，本題型對考生而言是一大挑戰。Yvonne老師提醒考生作答克漏字的關鍵在於文法時態與片語，英文文法時態是一致的原則，若遇到空格，先往前看一個句子，再往後看一個句子，如果前後句時態都是過去式，那中間句子也就會是過去式。克漏字部分老師也建議考生在最後衝刺時刻，透過大量刷題來熟悉句子結構，並記錄測驗的重要片語以強化記憶，把重要的考點概念累積起來。

至於閱讀測驗，主要考驗文章理解能力，它無法短期內大幅提升，須仰賴長期累積實力，在這最後短時間裡，Yvonne老師建議，每日練習2-3篇閱讀測驗，每篇約5分鐘，以建立閱讀速度與理解能力。力宇教育【國中英語會考總複習】課程，也提供大量總複習題組題進行測驗，另外更有【英語閱讀素養100篇】課程，讓考生能夠穩固答題關鍵與解題技巧，提供多樣化主題的閱讀測驗，幫助考生熟悉不同文章類型，透過刷題強化答題正確率。

聽力測驗

聽力測驗的題型分為：辨識句義、基本問答及言談理解，具備聽力耳不是一蹴可及的，建議同學從現在開始每天安排5-10分鐘聆聽英文內容，提高語感，在考前的練習上分為精聽與泛聽並行，精聽可以撥放例句，仔細聽關鍵單字，泛聽可以撥放文章，習慣英語說話速度，訓練透過關鍵字推敲 5W1H（誰、何時、何地、何事、為何、如何）的問句形式來進行練習。每天一點一滴的累積起來，增強英文聽力。

在聽力練習的資源，Yvonne老師建議精聽練習可使用力宇教育【英語常用單字2000】課程的例句影片，跟著外師音檔聽讀，也可以同步矯正自己的發音，泛聽可使用力宇教育【好讀英語素養100篇】課程，讓外師在導讀時候，進行聽力練習，也可同步進行題組題的訓練。

歷屆試題模擬演練

在最後，Yvonne老師建議考生考前必做歷屆試題，歷屆試題就是考試的趨勢，善用平台歷屆試題來知己知彼，進行計時練習並分析錯題，把錯題學會才是得分關鍵，瞭解常錯文法、單字，挑出來處理，針對重點加強，確保穩定發揮實力。此外，考試時應掌握時間，每題不超過1分鐘，遇難題先跳過，避免影響整體作答節奏。畫卡時，一題一題畫，或是五題畫一次，建議不要到最後才全部畫，以降低遺漏或時間不足的風險。

同時，閱讀測驗可運用關鍵字圈記與刪去法，閱讀測驗越來越長是這幾年的趨勢，有時看文章看一看就不知道看到哪，這時可以利用關鍵字圈起來，來專心做答，提高解題效率。

希望考生能夠充分利用力宇教育的課程平台，透過AI科學化準備策略，有效提升應試表現，祝大家順利考取理想學校，在會考中發揮最佳實力！