選科系職業輕鬆談／創意視覺工匠 動畫設計師
動畫設計師是創意產業中不可或缺的角色，他們將想像力化為現實，讓故事與角色生動呈現於大眾眼前。舉凡電影、遊戲、廣告或教育等多個領域都能看見動畫的影子。許多喜愛繪畫、多媒體藝術的學生對於動畫設計滿懷憧憬，然而，背後真實面貌究竟是如何？該如何選擇科系、擁有何種特質才能更接近理想的職業生涯呢？讓我們一起揭開動畫設計師的神秘面紗，深入瞭解這個充滿創意與挑戰的職業。
臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。
為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。
職業輕鬆談系列第十集，我們邀請錦田雲端科技的張惟翔執行長，與大家分享動畫行業的大小事，幫助同學們更瞭解動畫設計師的職業日常，更有方向地規劃自己的未來。
Q1：想成為動畫設計師要讀什麼科系？
1. 多媒體設計系
2. 遊戲互動系
3. 藝術相關科系
4. 資管資工系
5. 工業設計系
Q2：動畫設計師的工作內容與分工？
1. 劇情設計
2. 角色設計
3. 場景設計
4. 動作骨骼骨架
5. 特效製作
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