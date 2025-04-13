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寫作教室／摸得到具象化情緒 3寫法讓文字更生動鮮明

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
示意圖／ingimage
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寫作時，除運用「辨識情緒與原因」、譬喻與感官描寫讓情緒具象化，還可以進一步採取更細膩的技巧，讓情感表達更有層次與感染力。接下來，我們將探討幾種進階手法，幫助你的文字更加生動鮮明。

運用具象物件來襯托

除了比喻，還可以用一些日常的具體物件或情境來襯托情緒，這些物件或情境可以是自然景象、人物行為，或生活中的一些日常事物。當然，這些具體物件與情境亦可與譬喻連用，效果將更加乘。

例如，要表達「悲傷」，可以說：「天色暗了下來，天空如同我的心情般陰沉，滴滴答答的雨水打在窗戶上，像在為我流淚。」想要表達「喜悅」，可以寫：「陽光灑進房間，像金色手指溫柔地撫摸我的臉，整個世界瞬間都亮了起來。」

這樣的描述會讓情緒和景象融為一體，讀者可以感受到那個具體的情境帶來的情感影響。

強調延續性或衝突感

情緒往往不僅是短暫的，它們可能持續，或者會在內心產生一段時間的衝突，我們可以通過強調這些情緒的延續或衝突來深化文章的表達。

例如，表達「焦慮」，可以寫：「那種無法安定的心情，像是一面不停產生漣漪的水面，無論我怎麼努力，心裡的波紋始終無法平息。」想要表達「掙扎」，可以說：「我的內心像兩股強大的潮流在激烈對抗，一邊想放手，另一邊卻不停拉扯我。」

有些情緒並非瞬間即逝，可以利用源源不絕的文字敘述，來強化情緒波動的延續性，反而會讓文意的具象化更清晰喔！

使用反應來增強表達

當人們感到強烈的情緒時，身體往往會有反應。這些反應可以是語言、表情或動作，這些都可以用來增強情緒的表達。

例如，想要表達「驚恐」，可以寫：「我下意識地退後了一步，雙手緊握著衣襬，整個人像被凍住了，無法動彈。」想要表達「喜悅」，可以寫：「我不由自主地笑出聲來，眼睛微微眯起，心中湧起一股暖流，整個世界都充滿了光亮。」透過肢體動作的表達，可以讓讀者更具體的看見情緒流淌的軌跡。

以上步驟，寫作上可以交錯使用，亦可以同時擇取，端看同學們的能力、素材，以什麼樣的技巧入題。

作文 寫作教室 情緒

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