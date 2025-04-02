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好讀周報／去年借書人次升逾6成！揭密國人最愛2類書、「這本」連5年奪冠

聯合報／ 好讀周報
國家圖書館發布113年台灣閱讀風貌，去年借閱總人次超過5770萬人次，累計借閱總冊數突破1.4億冊。記者侯永全／攝影
國家圖書館發布113年台灣閱讀風貌，去年借閱總人次超過5770萬人次，累計借閱總冊數突破1.4億冊。記者侯永全／攝影

文／記者董俞佳

國家圖書館統計，去年全年借閱總人次高達5770萬人次，較前年成長6成3，累計借閱總冊數突破1.4億冊，換算下來，全台每人去年一整年平均借閱6.1本書。若以種類來看，大家最愛的仍是心理哲學與投資理財圖書。

國圖發表113年台灣閱讀風貌，發現去年借閱總人次、累計借閱冊數、電子書借閱冊數等，都較前年成長許多，其中又以電子書借閱表現最亮眼，全民累計共借閱超過1980萬冊電子書，較前年成長99.8％。

年度最受讀者喜愛的書籍排行榜，心理哲學類書籍由去年的3冊大幅躍升至7冊。

冠軍《原子習慣》連5年穩坐。亞軍《蛤蟆先生去看心理師》讓心理治療知識變得平易近人、季軍《被討厭的勇氣》解決社群媒體時代失去自我的焦慮。排行第5名及哲學類榜單第4名的《逆思維》提出在快速變化的世界中，固守舊有觀念可能導致錯誤決策。

心理溝通及自我探索的作品大量也入榜，如《我們為什麼要讀書？》、《蔡康永的情商課》、《我想跟你好好說話》、《你的善良必須有點鋒芒》等。溫暖動人的文學作品《不便利的便利店》亦為語言文學類排行第一名。殯葬業網紅「大師兄」的系列作品《火來了，快跑》、《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》連2年占據榜單3席。

投資理財類書籍維持7冊入榜的穩固成績，連2年入榜的《股息Cover我每一天》，還有《致富心態》、《持續買進》、《我45歲學存股，股利年領200萬》、《全息人生》、《給存股新手的財富翻滾筆記》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》等，為讀者提供穩健的規畫投資指南及退休生活奠定基礎。

國圖表示，綜觀去年讀者最愛圖書榜單，發現台灣讀者熱切關注個人成長與社會洞察，尤其心理溝通及自我探索的作品大量入榜，代表讀者對於生命議題更加關注，另也關心如何規畫投資指南及退休生活。

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