好讀周報／COP30將至…巴西藉口蓋公路砍雨林 居民嘆：一切都毀了

文／陳韻涵輯

新聞故事：聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）11月10日到21日將在巴西帕拉州首府貝倫舉辦，但當地砍伐數英畝受保護的亞馬遜雨林，招致批評。

英國廣播公司報導，帕拉州政府早在2012年便提出建造13公里長高速公路的想法，但當時因為環境議題而一再延滯。如今因應COP30舉辦在即，帕拉州政府主張這條四線道高速公路有助緩解當地交通壅塞，並為COP30與會領袖、官員等5萬多人提供便利的基礎建設。

帕拉州政府強調這條高速公路的「可持續性」價值，但當地居民與環保人士對於道路工程對環境造成的負面影響感到憤怒。

亞馬遜雨林在為全世界吸碳和維護生物多樣性方面，發揮重要作用；反對興建高速公路的人主張，伐林與氣候峰會舉辦宗旨矛盾。

然而，帕拉州政府不顧人民與環保團體反對，已派遣挖土機等重機具進場，曾經聳立的鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林接連倒下，潮濕的泥土地面上鋪上了柏油道路，一路穿越保護區進入貝倫都會區。

住在距離施工地點約200公尺處的居民韋雷克特表示，他過去販售從樹上採集的巴西莓賺錢，他面對眼前的大片空地感嘆「一切都毀了」。

韋雷克特說：「我們的收成已經被砍掉了，沒辦法再靠採集收入養家糊口。」他說，州政府沒有給予任何補償，他目前只能仰賴儲蓄度日。

韋雷克特擔心，高速公路建好之後，未來會帶動更多伐林行為，因為有路之後，企業更容易進駐。

他說：「我們擔心有朝一日會有人來到這裡，說道『我們要蓋加油站或倉庫，請你們收下補助金後離開』。我們在這裡土生土長，我們離開後能去哪裡？」

韋雷克特表示，故鄉以往沒有道路連通，兩側聳立著高大「樹牆」。他說：「對於住在公路兩旁的居民而言，這條高速道路不會帶來任何好處，反而疾駛行經公路的卡車受益。如果當地居民生病，需要前往貝倫市中心就醫，我們也無法利用（高速公路）。」

野生動物學教授席維亞‧薩丁哈的動物醫院正對高速公路工地，她與其他科學家表示，高速公路完工後，路兩邊的森林保護區域將被區隔開來，影響生態系統和野生動物遷移，縮減動物的生存棲地與繁殖範圍。

薩丁哈的醫院專門收治受傷的野生動物，導致動物受傷的主因多為車禍或人禍。院方治好動物後，會將牠們野放回大自然。她認為，高速公路竣工後，野生動物的生存環境將會更加艱鉅。她說：「從伐林的那一刻起，我們就失去了一個野生物種的棲息地。」