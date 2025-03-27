新聞中的公民與社會／川普掀全球關稅戰 美國恐迎經濟衰退？
一、時事掃描
關稅戰 川普不排除經濟衰退
美國總統川普在接受福斯新聞（Fox News）節目訪問時表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。他說，「我不喜歡預測這類事情。目前正處於過渡期，因為我們推動的改革規模非常龐大。我們正在讓財富回流美國，這是件大事；這需要一點時間，但我認為對我們會很好」。【2025/3/11聯合報】
二、命題趨勢
New York Times記者David Sanger的「美國80年建構國際架構，川普50天革命拆解」報導，從權力、金錢、領土角度分析，川普上任後動用權力發動革命來攻擊全球，掏空美國在二戰後所建立之國際體系。川普上台後，各種新政策在全球都掀起巨大影響，而我國護國神山台積電，也加碼在美投資金額。此新聞的關鍵詞：川普革命與國際秩序、美國再度偉大、關稅戰、經濟衰退、經濟成長率等。
三、牛刀小試
上任50天的川普在媒體訪問時表示：「我不喜歡預測這樣的事情，我們正在做的事情非常重大，我們正在把財富帶回美國，這是一件大事，所以會有一個過渡期」，川普一邊提高各國關稅，一邊暗示著美國正處於經濟轉型期，不排除經濟可能衰退。此言論一出，立即引發美股全面下跌、全球股災。川普的預測，意味著美國經濟可能會出現何種現象？
(A)經濟景氣出現波動，走向擴張期
(B)社會大眾的消費與投資大幅增加
(C)經濟成長趨緩、各行各業低迷不振
(D)GDP將快速上升、生產增長、失業減少
答案：C
解析：「不排除經濟可能衰退」，因此當經濟衰退時，將處於景氣不好的收縮期，消費與投資下跌、生產縮小規模、失業率提高、經濟成長趨緩、各行各業低迷不振。
四、歷屆試題
圖3為某國1950年至1958年經濟成長率和市場利率季資料的圖形。若將圖3市場利率視為央行的政策利率，在1954至1956年間，下列何者是央行最合理的政策目標？(2024分科)
(A)預防經濟衰退，刺激廠商投資 (B)執行寬鬆貨幣政策，增加個人儲蓄
(C)控制通貨膨脹，刺激家庭消費 (D)執行緊縮貨幣政策，落實居住正義
答案：A
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