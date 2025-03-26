科學人／「台電商教父」91APP董座的創業科學 在對的賽道生存更是挑戰

我認為所謂的科學，就是探究事情的趨勢跟想法。如何把科學應用在經營和管理上，一直是我好奇的事。這次《科學人》採訪了被譽為「台灣電商教父」的 91APP 董事長何英圻，他毫無保留與我們分享了選擇賽道的重要性，以及如何在市場競爭中生存。他的經營理念不僅有嚴謹的科學方法，也是他對世界趨勢的觀察和經營哲學。

林大涵（以下稱林）： 在你創業或決策的過程中，可曾有特別感受到「哇！科學真棒！」的時刻？

何英圻（以下稱何）： 如果所有的方法論都是所謂的科學，我反而覺得，在創業的過程中，單靠理工訓練是不夠的。例如經營管理，當然有很多涉及科學的理論、技術和know-how，但如果你要有更大的突破，可能就要提升到人生的哲學或藝術層次。只是許多創業家太早走向藝術，而忽略了經營中可以科學化的細節。

我大學念的是工業工程學系，工業工程的核心就是如何提高效率。早期是拆解工作，然後進一步發展到量化管理。現在進入AI時代，這個目標仍然不變，只是工具和方法必須與時俱進。我想，就是這種追求效率的目標，形塑了當今富饒的社會。

林： 你在學生時期就把「效率化」這件事注入你的理念中嗎？

何： 與其說注入理念，不如說開始接觸學習。91APP 就與這件事深切相關。我們提供的服務是協助零售業的數位轉型，這些企業通常不是為了數位化而做，而是為了提升效率。效率是零售業的核心。在以前，開連鎖店就是成功的商業模式，可是數位時代來臨，如何結合電商和實體業務，成為新的挑戰。

林： 過去你受訪時曾提到你觀察通化街夜市，認為這些商店未來會轉型成新的模式。最近有沒有類似的感觸或者觀察？

何： 這兩年從外界的氛圍，到公司內部實際的運作，會發現 AI 對整個工作方式和成果有很多改變。當然如果這個課題再延伸，就會有人擔心 AI 是否會取代人類？我們有個比較深的體悟是，AI 對內的確可以提升工作效率，讓我們的客戶獲得更好、更快的服務。但對外，我們還是需要許多能跟客戶互動溝通、理解他們複雜的組織、層級互動並加以整合需求的人才。所以我跟很多同事講，AI 的目的不是取代人，也許我們的工作內容會有改變，但還是需要很多人才。所以未來的社會，我認為會有很長的一段時間，是人跟 AI、人跟機器人協同運作。

林： 最近你最常跟同事說的話是什麼？

何： 91APP 發展到現在大概有600位同事，早期我們非常強調執行力，甚至希望主管全方位發展、什麼都要會。隨著公司規模擴大，工作複雜度不斷提高，最近我反而常跟資深主管說，每個人都有所長所短，如何讓團隊的人發揮所長，才是身為主管的重要任務。當組織變大、業務變得複雜，很容易導致中階幹部陷入困境或自我質疑。如何激發他的強項，再以團隊補足短處，這才是效率化，也就是看重人的本質。SOP（標準作業程序）是給資淺的初學者幫助他們進入狀況，中階幹部則需要量身訂製。這就像做實驗，有一個理論框架，但環境中許多細節需要調整，有時候沒處理好，並非框架有問題，而是執行與實驗的過程有問題。

林： 在 91APP 裡類似科學家或研究者的角色，最近在做的事是什麼？

何： 我們有個由資料工程師、資料科學家組成的團隊。他們現在主要著力在發展 AI 應用產品。我們當然不是去做算力，而是聚焦在大家已經發展好的東西再應用到我們的場景，例如零售業、餐飲業。我們可以挑選適當的模型，再用大量的交易資料訓練，來預測消費者的消費行為。當然我們也做一些商業上的探索，例如數位廣告，像是現在流行的「零售媒體」（Retail Media Network, RMN）。這裡頭也包含很多前沿技術，但是還無法馬上商業化。所以我們的團隊很多是開發了前沿技術，就正式發表，並找客戶共同測試發展。

林： 選擇賽道極為重要。你的賽道從C2C、B2C一路走下來，如今是D2C（direct to consumer）這樣一個大賽道，你如何看待此事？

何： 雖然很多人認為選錯賽道就沒有未來，但我在電商這個產業，一路從C2C、B2C到D2C的經驗看來，選對賽道很容易，在對的賽道裡生存反而困難，是個挑戰，考驗著創業者的執行力。因為剛開始大家可能還搞不清楚，百家爭鳴，可是我覺得大概一、兩年，這些百家爭鳴就差不多了。我看到的通常不是挑對賽道、快一點，你就能贏。

每個團隊都有所長所短，在大的賽道裡有很多機會，例如在B2C，許多創業者看到天貓、淘寶的成功，就想複製這樣的模式，不過通常失敗，因為能力與資源完全無法相比。但是在這個大方向下隱藏了大量的機會，每個做下去一樣都有競爭的問題，所以我覺得這也是執行力的問題，能夠抓住機會才是真正的機會，這點十分關鍵。

林： 你連續創業，公司運作管理非常有效率。能否給科學家、研究人員一些建議？

何： 我們接觸過很多產業，深深感覺隔行如隔山。要給科學家建議，這我不敢當。但我可以這樣講，以前有很多不容易的事，當時沒辦法好好發揮，如今在新時代，可能就在對的時間，成果就開始放大、加乘。我們不曉得未來會怎樣，但如果我們認為是對的事情，雖然一開始看不到成效，也不要放棄，慢慢累積，有一天大家可能就會基於這個基礎，而更上一層樓！

何英圻的企業家之路 清華大學工業工程系畢業、台灣大學商學研究所碩士畢業 ・1998年 前後分別創立力傳資訊與興奇科技，為台灣當時最大C2C與B2C電商平台，兩家公司後來分別被eBay與雅虎收購。 ・2008年 獲邀擔任雅虎電商事業群首任總經理。 ・2010年 率領雅虎電商事業群商品交易總額（GMV）超過新台幣500億元，成為當時台灣最大電商集團。 ・2013年 創辦91APP，以D2C創新模式協助零售品牌快速數位轉型。 ・2021年 91APP成為台灣首家正式掛牌上櫃的原生SaaS軟體服務公司； 同年獲「國家新創品牌」認可。 ・2022 年 接任台灣最大數位組織「TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會」理事長，推動台灣數位產業與新經濟發展，建立公部門與民間產業溝通橋樑。 ・2023 年 關注永續發展，帶領91APP自主發佈永續報告書。 ・2024 年 擔任91APP基金會董事長，帶領同事發揮所長協助所需，回饋社會。

（本文出自2025.03.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）