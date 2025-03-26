114會考國文／60天逆襲攻略：素養文言一把抓 大神助你奪A++！

各位即將在114會考戰場上廝殺的小勇士們，是否已經感受到那股名為「會考」的緊張氣氛，正在空氣中蠢蠢欲動？別慌別慌！今天，國文界的「氣象主播」吳桐老師，就要來幫大家撥開雲霧，精準預測114會考國文科的天氣走向，更要附贈一份考前60天的「黑馬養成術」，保證讓你在考場上像開了外掛一樣，輕鬆收割A++！

回顧113：考題難度剛剛好，「老祖宗的話」依舊是兵家必爭之地！

俗話說「前事不忘，後事之師」，想要預測114會考的國文趨勢，當然要先看看前輩們是怎麼考的！吳桐老師拍胸脯保證，回顧113會考的考題，絕對是CP值最高的考前準備！整體來說，113會考國文科的難度適中偏易，題型分布也跟往年差不多，這對平常有乖乖念書、勤勞刷題的同學來說，簡直是老天爺賞飯吃！

不過，魔鬼就藏在細節裡！吳桐老師偷偷告訴你，從大考中心公布的數據來看，同學們最容易「卡關」的前十大題目中，竟然有八題都跟文言文這個「老傢伙」脫不了關係！這難道是巧合嗎？讓我們再往前翻幾年的紀錄，你會發現，文言文根本就是會考國文界的「釘子戶」，每年都穩坐易錯題排行榜的前幾名，而且平均通過率還常常不到五成！由此可見，同學們對於這些「之乎者也」的古文，可能是有點「霧煞煞」啦！

更令人頭疼的是，文言文的閱讀題組，簡直就是許多同學的「阿嬤級」夢魘，年年報到！但吳桐老師要說句公道話，如果你有認真練習歷屆試題，這些題目其實也沒那麼「恐怖」啦！就拿113年會考的文言文閱讀題組來說，考的不是什麼艱深的學問，而是考驗你能不能讀懂文章，再稍微動動腦筋比較分析一下。所以說，文言文這關，只要你肯花點心思，「老祖宗」還是很願意跟你「交朋友」的！

隨著教育潮流的演變，「素養」這兩個字可說是紅遍半邊天！會考國文科當然也要跟上時代的腳步，題目選材越來越貼近生活，越來越多元，甚至還會跨足其他領域來湊熱鬧！像是什麼社群媒體的貼文啦、AI人工智慧的議題啦，都有可能成為考題的主角。這就提醒我們，平常不只要顧好課本裡的知識，更要抬頭看看外面的世界，學習用我們學到的東西來分析和解決生活中的問題。

但是，吳桐老師要來潑你一盆冷水（欸不是，是給你一個定心丸！），所謂的素養試題，其實並沒有想像中那麼可怕！從得分的角度來看，你會發現，題目越是生活化、越是跨領域，同學們的答對率反而越高！這是不是很有趣？所以說，當你遇到這類型的題目時，千萬不要被那些看似很炫的圖片、表格，或是其他領域的知識給嚇到了！穩住你的心神，仔細比對選項和文章的內容，你會發現，大部分的語法和詞彙都是你認識的！只要耐心閱讀、細心連結、逐字比對，分數自然就會乖乖跑到你的碗裡啦！

「會考黑馬養成班」開課啦！60天讓你從「路人甲」變身「國文大神」！

了解了會考國文科的趨勢之後，接下來就是重頭戲啦！吳桐老師要傳授各位考前60天的「黑馬變身」祕笈，保證讓你在最後的衝刺階段，功力大增，逆風也能高飛！

第一招：摸清敵情，分門別類各個擊破！

吳桐老師提醒大家，雖然考試趨勢一直在變，但會考國文的題型大致可以分為三類：基礎語文、國學文化和閱讀素養。我們要像個聰明的將軍一樣，先摸清楚敵人的底細，然後再針對不同的敵人，派出不同的隊伍來應戰！

第二招：基礎語文大補帖！字形音義就像蓋房子的磚頭，一塊都不能少！

字形、字音、字義、成語和俗諺這些基礎語文的考題，就像是我們要蓋一棟國文高樓大廈的磚頭，如果少了任何一塊，這棟樓可是會搖搖晃晃的！在這個手機不離身的時代，同學們的基礎語文能力可能有點「退化」了。這部分不像國學常識可以臨時抱佛腳，也不像閱讀理解可以靠感覺矇對，是需要一點一滴累積的真功夫。

想要在最後60天把這些基本功練好，吳桐老師有個獨門祕訣：準備一本方格筆記本，把你平常寫模擬試題時遇到的所有不會的字形、字音、字義都抄下來，整理成一本「個人專屬形音義祕笈」！考前拿出來翻一翻，保證效果驚人！

在挑選題本的時候，記得要以歷屆會考題本為優先，再來才是各家出版社的模擬題本。每本題本大概都會有三四題這種類型的題目，遇到不會的就趕快抄起來！更厲害的是，抄完之後還要再進一步確認，這個字的形、音、義你是不是真的都懂了？這樣一來，你每做一題，就等於學了好幾個新的詞彙！算一算，如果一天做一本題本，一本有四題，每題有四個選項，每個選項你都仔細研究，考前你就能累積將近三千個詞彙量！是不是超驚人？其實很多詞彙你早就學過了，只是忘記了，考前再複習一下，一點都不難啦！

第三招：國學文化輕鬆拿！八大常識簡直是會考送分題！

說到國學常識，以前可能是學長姐們的「罩門」，但現在，它可是我們這一代同學的「好朋友」！在強調閱讀和素養的會考國文科中，國學常識的考題範圍算是相對固定的，只要掌握住標點符號的用法、資訊檢索的方法、六書的判斷、書法的演變、詞類的運用、句型的種類、書信的格式以及題辭的應用這八大類，基本上就能輕鬆應對。

在最後60天，準備國學常識最好的方法就是「以戰養戰」！把你的複習講義先放一邊，或是重新檢討之前做錯的題目，甚至可以挑戰一些你還沒看過的題目，透過實際的測驗來檢驗自己是不是真的學會了。錯了沒關係，趕快回去翻講義，把觀念弄清楚；對了更棒，表示你已經掌握了這個考點！

第四招：閱讀素養大躍進！文言文、白話文，兩手都要抓，而且都要抓牢！

閱讀理解絕對是會考國文的重頭戲！不管考題的題材再怎麼變化，都逃不出白話文和文言文這兩大類。

白話文的部分，通常不會是同學們太大的困擾，只要有足夠的時間，仔細閱讀，基本上都不太容易出錯。但是！吳桐老師發現一個問題，就是很多同學雖然邏輯很清楚，思考也很周全，但就是看不懂文章裡的某些詞語！簡單來說，就是中文的「文盲」！常常不是理解不了文章的意思，而是單純看不懂文章的內容。所以老師在這裡奉勸大家，平常練習的時候，除了搞懂考題的考點之外，遇到不認識的字詞，一定要勤勞一點，主動查字典！不然到時候因為一個字看不懂，就跟滿分說掰掰，不是很冤枉嗎？

至於文言文，那就是決定你能不能拿到A++的關鍵了！如果你還在埋頭苦讀大量的古文，那吳桐老師要跟你說，如果這樣有用，你早就考上了，不會到現在還在煩惱！所以，請你大聲地跟著老師念三遍：「文言文閱讀是有方法的！文言文閱讀是有方法的！文言文閱讀是有方法的！」很重要所以要說三次！

在最後60天，請停止你像無頭蒼蠅一樣的刷題行為，別再做白工了！趕快參考老師之前分享的文言文閱讀方法，建立好正確的觀念之後，再重新檢討你這一年來做過的考題，檢驗自己對文言文字詞的熟悉程度，並且練習用四大句型的結構，把每一句話都用自己的話翻譯出來。如果你能做到這樣，還怕什麼文言文？A++根本就是你的囊中之物！

最後的叮嚀：會考決勝就在眼前！拿出你的「洪荒之力」，跟著吳桐老師一起征服國文吧！

各位親愛的同學！會考國文的決戰時刻已經近在眼前！不要再猶豫，不要再害怕，拿出你的決心和毅力，跟著吳桐老師一起把字形音義、國學常識、閱讀理解這些大魔王一個個打倒！趕快拿起你的筆記本，把重點抄起來！把錯題拿出來好好檢討！把文言文的閱讀方法學起來！衝刺吧！讓我們一起拿下A++，乾坤未定，你我都有機會成為那匹最耀眼的黑馬，一起創造屬於我們自己的會考傳奇！