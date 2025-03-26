國小自然／琴聲叮叮咚咚 為何聲音會有高有低？

敲擊鐵琴時，鐵琴便會發出「叮叮咚咚」的聲音，十分清脆好聽。鐵琴有著長短不同的琴鍵，敲在不同的琴鍵上，發出的高低音就會不同，同學們有想過兩者間的關係嗎？今天就讓力宇教育的胖虎老師，帶同學們來揭曉問題的答案吧！

影片中胖虎老師用生動有趣的教學方式，引導並幫同學們整理琴鍵長短與聲音的關係。其實在音樂課學過的笛子，隨著按壓的指法變化，能吹出不同高低的聲音、演奏美妙的樂音，也是類似的原理。快點開影片，跟著胖虎老師一起探索聲音高低的影響因素吧！

★聲音的高低隨著發聲物體的大小、長短和鬆緊而有所不同，同學在學習時難免會搞混。全影片有胖虎老師「一招抵萬招」的聯想記憶法，幫助同學們用聯想的方式來記憶，完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多。