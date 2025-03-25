家常料理食譜作家「林姓主婦」：家庭主婦不可怕 怕的是忘記「妳」是誰

知名家常料理食譜作家「林姓主婦」曾為陪伴孩子成長，從職場轉戰全職媽媽。歷經10年的身心靈磨練、前空巢期，和中年危機，在找回自己的路上，她從徬徨到自信，勇敢跨出舒適圈。

家庭主婦如何在照料家人之餘，兼顧自己的需求？擔任10年全職媽媽的「林姓主婦」坦言，這道難題，她至今仍在摸索。

「林姓主婦」（以下簡稱主婦）是網路上知名內容創作者，10年前開始經營《林姓主婦的家務事》臉書粉絲團，以溫馨圖文分享全職媽媽生活點滴和家常菜食譜，在媽媽界引起廣大共鳴，意外展開斜槓人生。

除了曾在博客來OKAPI寫專欄，她也是家常料理和家庭收納暢銷書作家，著作包括《林姓主婦的家務事：「留著青蔥在，不怕沒菜燒」的新世代主婦料理哲學》、《盤腿坐浮雲的快活主婦之道》、《一條龍餐桌，從家庭料理到副食品》，以及《通體舒暢的順手感．家收納》等4本著作。

今年，她完成第5本新書《林姓主婦的晚餐餐桌提案》，以家庭主婦的4種生活情境，設計32套料理食譜，為媽媽們提供料理靈感。

但回想當初，經營粉絲團並不是為了賺錢或成名，其實是因為，餵孩子吃飯的過程太艱辛，好不容易破關成功，想分享心路歷程。

太挑食！兒子曾只吃大地色食物 餵飯超痛苦

主婦原本是職場資深行銷人，32歲產下老大之後，一度為如何取捨家庭與工作，糾結不已。但，孩子的成長只有一次，她最後決定放下工作，轉戰家庭主婦，生活從此360度翻轉，且甫上任就接到震撼彈。

主婦育有2個兒子，兄弟倆對「吃」的喜好，恰恰相反。今年就讀國小4年級的哥哥，小時候超不愛吃，除了大地色系食物，其餘紅、黃、綠等鮮豔色系食物，一概拒吃；就讀中班的弟弟則是小食神，「出生後開口講的第一個字，就是『餓餓』！」

為了吸引哥哥享受吃的樂趣，她在變換食材與口味上，下足功夫。但過程中，她也發現，哥哥吃東西特別「謹慎」的習慣，除了天生對味道比較敏感，多少也和孩子身為老大，容易被大人過度呵護，經常提醒「這個不能吃、那個不能做」的原因有關。

現在回想，「其實不用那麼緊張，孩子願意吃，才是最重要的！」有了與老大奮戰的經驗，後來面對食慾超好的弟弟，她才鬆了一口氣！

事先規劃＋策略料理 以職場思維處理家務

時間管理是另一項考驗。

全職媽媽天天繞著孩子轉，相較於職場，在家的時間，沒有明確界線。處理孩子拋出的各種難題之外，煮飯最花時間。

做一頓飯，從思考菜色、採買、備料、烹煮到收拾，是必經流程，而她一天做4餐，隨著孩子長大，晚餐也必須增量為4菜1湯，才能餵飽全家，她坦言，「比上班還挑戰！」

不過，她也因此練就一套生存法則：以職場思維處理家務，凡事預先規劃，且盡可能在時間內，完成任務。

例如，她習慣在每週一，列出當週菜單和需要採買的食材，週二完成採買，之後就按表操課；既能確保菜色有變化，兼顧營養和口味的搭配，也能減少每日待辦事項，幫自己省下許多時間。

但最大好處，其實是避免自己被龐雜家事淹沒，留點餘裕，讓自己喘息。

前空巢期＋中年危機 全職媽找回自己不容易

隨著弟弟上幼兒園，生活開始有自己的時間，她原本預期，心情會輕鬆雀躍，沒想到，伴隨而來的，是巨大失落與不安感。

邁入40＋，行事不能像年輕時，毫無顧忌，處處要考慮孩子與家庭，雖然她心中早有許多規劃，卻發現，腦中不時冒出各種自我懷疑，「都這個年紀了，我能成功嗎？如果失敗，還能再找到其他機會嗎？」面對前空巢期和中年危機的雙重考驗，她一度感到迷惘，不敢踏出舒適圈。

勇敢跨出舒適圈 從重新認識自己開始

但，比起失敗，她更不能接受，沒有努力跨出去的自己。

她重新檢視自己的興趣和喜好，找到當下最想做的事，設定大方向，跨出第一步。

例如，她希望未來到日本旅遊時，能夠以日文和店員溝通，於是報名日文課，建立新的學習目標，透過上課，展開新的社交圈。

另外，重拾運動、健康飲食、閱讀等習慣，或是和久未聯繫的朋友，重新建立連結，透過這些方式，慢慢找回自己的生活步調。

「現在不做，以後更不會做了！」憑著這樣的信念，她慢慢找回自信，同時在過程中，遇見新的自己。

在全職媽媽的路上，一晃十年，很長，卻也很短。

辛苦雖然無法言喻，但一個人的時候，回想起與孩子們相處的時光，全是滿滿溫暖與感動，心裡卻又覺得酸酸的，捨不得孩子們長大。

成為家庭主婦，路很顛簸；也許在打怪的路上，會失去自我，但她也領悟，全職媽媽是階段性任務，當家庭主婦其實不可怕，怕的是忘記，「妳」是誰。

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文章授權轉載自《未來Family》