IG網紅瑪姬老師：即便做自己 也能成為孩子心中的好媽媽

IG上，「瑪姬老師」一頭俏麗短髮，笑容甜美，皮膚身材皆保養得宜，讓人完全看不出來，她已經50+，還是2個孩子的媽。

「瑪姬老師」本名紀瀞淇，讀設計出身，在廣告業打滾7年後，轉換至外商保健及保養產業當業務，一路從基層做到高階主管，至今逾20年。多年工作歷練，讓她從一位曾經個性內向、不會聊天也不愛打扮的女孩，蛻變為現在，面對上千人也能侃侃而談的國際創業講師。

跨領域經營自媒體，完全是意外。4年前疫情緊繃期間，她因無法出門拓展業務，轉念充實自己，上網進修，並同步準備健康體重管理師考試。當時，她希望和更多人分享健康減重知識，因此投入研究自媒體，竟就此開啟人生新篇章。

那年她52歲，經營「怕你太瘦的體重管理師－瑪姬」IG帳號的第一年，追蹤人數就達到20萬，隔年已突破32萬！當時她開心和孩子分享好消息，還被反問，「媽媽妳是看錯了吧？」讓她哭笑不得。

吸引粉絲喜愛的關鍵，除了高含金量且易上手的健康食譜，短影音中「瑪姬老師」的招牌厭世口吻，是她最大特色。

而從內容產製到形象經營，全靠她一手包辦，沒有團隊幫忙，短短兩年就能在競爭激烈的自媒體紅海中，站穩腳步，非常不簡單。

但她的人生成績單，還不只這樣。

努力工作，認真玩！樂當「非典型媽媽」

去年（2024），她完成出書目標，在《怕你太瘦》一書中，以體重管理師的專業知識，分享60道減重食譜，廣受好評；好學不倦的她也擁有心靈諮詢師、空中瑜珈老師，和C級體適能指導員證照，創辦「瑪姬體重管理師團隊」，擴大能力，協助更多有減重需求的個案，從飲食生活型態調整，落實健康生活。

生活和事業都經營的有聲有色，但她自認最大的成就，是成為2個孩子的母親。

今年25歲很獨立自主的大女兒，目前在日本當滑雪教練；兒子目前高三，已經透過特殊選才，進入臺灣體育大學，多才多藝的他，經常在社群媒體上，分享吉他自彈自唱，也是「現代五項」（射擊、擊劍、游泳、馬術、跑步）國手，日前剛從國外比賽回台。

愛不減量！做自己認同的好媽媽

儘管身兼多職，但孩子的每一個重要時刻，她和先生從不缺席。讓人不禁好奇，她如何兼顧家庭與事業，是否曾為如何取捨，感到困惑？

職業婦女的辛勞，以及在當時的年代，社會對於「好媽媽」定義的傳統框架下，仍堅持走自己的路，挑戰是必然的。

但她深信，「一個不快樂的媽媽，一定不會有快樂的家庭。」從小她就知道，自己熱愛工作，不適合當家庭主婦。因此，若畫地自限，一直迎合別人的要求，忽略自己的需求，不斷犧牲奉獻，並不會讓家庭更和樂。

而她也用行動證明，即使不做社會定義的好媽媽，她仍是孩子心目中，最溫暖的避風港。姐弟倆都是很有想法的孩子，但每當面臨人生交叉點，不知道如何抉擇時，就會找紀瀞淇討論。母子三人如朋友一般，感情非常好。

「國小換5間學校！」曾因女兒過動症自責陷低潮

但，在做自己的路上，也有觸礁的時候。孩子的學習表現，曾讓她自我否定，質疑自己，是否失職了。

紀瀞淇的大女兒患有「注意力缺陷過動症」，是俗稱的過動兒。常常上課無法專心、放空發呆，好不容易拉回注意力，卻又無法持續；上學經常忘東忘西，做事也粗心大意。

「當時她剛進國小，國語作業一行才5個大字，她至少要寫半小時！」即使是多年往事，回想起當時狀況，仍讓她相當有感。

一對一的時候，還算好處理，在學校上課，又是另一種挑戰。

學校「關切」電話是常態，她經常在學校和工作之間來回奔波。某次，老師甚至建議她，讓女兒轉班，在家可以請家教，讓她瞬間崩潰，「才國小1、2年級的孩子，壓力該有多大？」

她堅信，「孩子學習可以慢，但信心不能失去。」繼續讓孩子在不適合的學習環境中，一定會失去自信和快樂。她因此帶女兒不停轉學，從公小、私小、森林小學…共讀過5所國小。

終結育兒內耗：先拿掉對孩子的錯誤期待！

她曾經很自責，常反問自己，「是不是工作太忙，太少陪女兒，孩子才會變這樣？」內心的糾結與拉扯，讓她陷入好長一段低潮。

也許是為母則強，加上不服輸的個性，她決定，以行動直面挑戰。

當時，她果斷決定，暫時將工作重心，轉為陪伴孩子；同時，大量研讀過動症相關資料，慢慢理解，原來女兒的狀況，並不是自己造成的，漸漸放下糾結，找到和孩子相處的方法。

但其實，停止內耗，還是必須調整心態。她認為，透過理解孩子的處境，才能給予更多的愛與包容，更重要的是，「拿掉對孩子的錯誤期待，讓孩子適性發展，」很多問題就能迎刃而解。

面對兒子，也是如此。雖然不是學業成績特別出色的孩子，但她坦然接受，不強求孩子，課業表現多頂尖，而是幫助他找到擅長和熱愛的事物，不斷精進，走出自己的路。

停止內耗，先搞清楚，自己是哪種媽媽？

走過低谷，她學會以更輕鬆的姿態面對孩子，但媽媽的挑戰，千變萬化，如何在這條路上，走的更自在愉快？她抱持一貫的信念，認為要先找到自己的定位，且積極做出改變；但，也為自己保持彈性空間，避免陷入進退兩難的困境。

「因為，面對家庭，我是郭媽媽、郭太太，但除此之外，我也是『紀小姐』！」不做他人的附屬品，也不把自己塞進「好媽媽」框架中，以「努力工作、認真玩」的生活態度，做孩子的榜樣，也做自己認同的好媽媽，才能找到平衡家庭和自己的方式。

當媽媽，如何讓自己更快樂？下次別再說「我應該」，試著先問自己，「我需要」吧！

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文章授權轉載自《未來Family》