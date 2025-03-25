國際小學堂／台日韓菲都有興趣 阿拉斯加天然氣管線有譜

美國總統川普四日說，華府正著手一項浩大的阿拉斯加州天然氣管線工程。該計畫預計斥資四百四十億美元（台幣約一點四五兆元），意在將該州液化天然氣（LNG）賣到亞洲。

面臨川普關稅威脅，日本、南韓甚至台灣的官員和企業高層都正考慮參與。該計畫內容為何？台日韓等國可能如何參與？

經運河至少需21天

法新社報導，前述計畫稱為「阿拉斯加LNG」（Alaska LNG），內容涉及打造長約一千三百公里管線，從該州北端將普魯赫灣和湯姆森角附近的廣大天然氣藏量，往南送到尼基斯基（Nikiski），即該州運輸樞紐安克拉治附近。該管線將幾乎完全設在地下，每天將可運送約一億立方公尺天然氣，預期最快二○三○年啟用。

天然氣送到該州南部後，會再轉化為LNG，接著船運輸出，預計只要七到九天航程，就能送達日本等亞洲主要市場。相較下，若從德州休士頓等墨西哥灣沿岸地方出發，再穿越巴拿馬運河，航程時間取決於該運河壅塞程度，可能約廿一天到卅天。

川普上任施壓多國

一九六七年普魯赫灣發現蘊藏大量天然氣後，在阿拉斯加州興建天然氣管線的作業，最早一九七○年代就開始，但很快就因缺乏經濟可行性而放棄。二○○○年代，在阿拉斯加時任州長培林推動下，該州天然氣管線計畫捲土重來；但儘管有英國石油（BP）、埃克森美孚等能源業巨頭支持，該計畫後來也因財務理由告吹。

亞洲有許多LNG進口大國，若單就地理距離，從阿拉斯加進口天然氣是合理做法；但因為亞洲進口國一直擔心打造必要基礎建設的成本高昂，相關計畫數十年來都陷僵局。川普一月回任後，施壓多國增購美國能源商品，也似乎決意要開發該州蘊藏，亞洲買家於是正重新考慮該州天然氣計畫。

紐約時報二月底報導，三名知情人士向紐時說，日本一家國有銀行及一個政府支持的能源機構，已在探討是否要為該計畫融資或投資。日本國際協力銀行聲明，取決於日本業者參與程度等因素，將考慮為阿拉斯加LNG計畫提供支持；日本能源金屬礦物資源機構則並未回應置評請求。

美國總統川普回任後支持增產油氣。圖為阿拉斯加州北坡地區一處勘探性探鑽據點，圖由美國康菲石油二○一九年提供。（美聯社）

台灣中油廿日已和阿拉斯加州洽簽備忘錄購買天然氣。另有知情人士說，幾家南韓能源業者也正考慮用同意購買天然氣或預先投資等方式，支持前述計畫。南韓產業通商資源部則向法新社說，正討論該計畫，但稱其還在初步階段。菲律賓也已表達對阿拉斯加州天然氣的興趣。

能源成為外交手段

日本智庫能源經濟研究所分析家柳澤崇文說，在川普政府任內，美國的能源交易已從單純商業決定，轉而被當作外交手段；幾年前被視為極難推動的計畫，現在有了可觀政治動能，顯得較為可行。

紐時說，阿拉斯加LNG計畫獲得多方認真考慮，顯示川普回鍋幾周，就開始對美國能源業做出可能長久延續的成績。時值川普不顧氣候變遷疑慮，矢言放緩朝太陽能、風能等再生能源轉型，並活絡化石燃料發展動能，前述計畫將成為美國史上最大規模能源投資之一，預計斥資四百四十億美元。

須穿越北極難維護

許多人認為該計畫成功機會不大，不只昂貴還得花多年建造。即使管線完工，也須穿越嚴苛北極地形，很難進行保養維護。鑑於該州北部「北坡」地區生態環境敏感，前總統拜登政府曾發布數項保護措施，以防止在當地從事能源探鑽。

阿拉斯加州天然氣管線計畫 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

但川普回任後繼續大力推動化石燃料，包括宣布全國能源緊急狀態來擴大境內探鑽。他已簽署一連串能源相關廣泛政令，也承諾推翻沿海探鑽禁令、恢復給予LNG設施新的許可並重啟在阿拉斯加州受保護地區的探鑽。川普四日在國會聯席會議演說還稱，前述天然氣管線計畫「將令人嘆為觀止」。