國際小學堂／關稅戰效應 日韓擬增購美天然氣

美國總統川普將開徵對等關稅，與各國的貿易逆差是其重要考量。台灣、日本、南韓及歐盟幾國已相繼表態有興趣增購美國石油和天然氣，以減少與美方貿易落差。日本首相石破茂和南韓產業部長安德根近期訪問華府，也都和美方討論到阿拉斯加州的天然氣管線計畫。

日找財閥投資表態

石破茂二月初訪美會見川普時，川普說，美日正討論「在阿拉斯加州的管線」，以及石油和天然氣相關的「合資形式」。川普還在與石破的聯合記者會說，日本將「以創紀錄數量」進口美國天然氣。石破當時雖未直接評論名為「阿拉斯加LNG」的該州管線計畫，但公開承認日本有興趣增購美國天然氣。

紐約時報報導，鑑於開發成本考量，過去幾年阿拉斯加州官員造訪東京、首爾尋求對該管線計畫的支持，都遭日韓能源官員冷眼，主要天然氣買家也興趣缺缺。然而，川普一月回任就隨即簽署旨在鬆綁阿拉斯加州能源潛力的行政命令。川普的關稅威脅，也重燃各方對該計畫的興趣。

石破二月會晤川普前，幾名顧問就建議石破強調日本購買美國液化天然氣的興趣，以作為外交表態。二名知情人士也向紐時透露，日本官員正與三菱、三井等財閥討論，以打探其對投資的興趣。三井幾名高層說，會考量「阿拉斯加LNG」計畫的潛力，但需更多資訊來評估其成本效益。關注在加拿大另一項大型液化天然氣計畫的三菱，意願則較低。

南韓評估參與開發

另據韓國時報四日引述幾名知情人士報導，南韓產業部長安德根二月底在華府會晤美國商務部長盧特尼克、內政部長兼國家能源主導委員會主席柏根等官員，安德根就表態有興趣攜手美、日，參與阿拉斯加州天然氣管線開發計畫；這是南韓改善與韓美貿易關係的做法之一。

該報導說，時值川普矢言增產油氣，參與該計畫也被視為南韓在韓美關稅協商的籌碼之一。南韓匿名高官說，美方會希望韓方參與，因為要開發阿拉斯加天然氣蘊藏，須有堅實的天然氣需求做後盾，單靠日本需求還不夠。

日、韓分別是全球第二、第三大液化天然氣進口國。南韓還可藉由投資阿拉斯加州天然氣計畫，擴大購買美國天然氣，藉此減少對美國貿易順差。但消息人士也說，該計畫可能成為南韓企業的負擔；南韓政府打算與當地企業密切溝通、審慎與美方協商。