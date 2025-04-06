寫作教室／如何將情緒具象化？下筆3步驟 讓讀者懂你的喜怒哀樂

寫作中，最大的難題是「如何將自己的情感更具體表現」，同學們往往腸思枯竭也找不到合適的步驟實現，以下針對如何將情緒具體化，進行3個基礎步驟拆解，跟著情緒的軌跡，慢慢找到解方。

●辨識情緒與原因

寫作時需要清楚自己要表達的情緒為何？這一步是基礎，因為情緒如果僅是直觀描繪、缺乏原因，則會讓情緒落入自我呻吟，將無法使文章與讀者連結。例如：想表達的情緒是「悲傷」，那麼需要明確知道自己為什麼感到悲傷？甚至將事件緣由交代清楚，才可能使文意與情緒有延續。

●運用「譬喻」

譬喻是將抽象情緒具象化的常用技巧。確定好情緒後，我們可以用一個具體的物體或情境來描述情緒，讓讀者能在心中形成畫面。必須注意的是，所選取的物體或情境需要普羅大眾皆能體會或經驗的事物或情境，如果必須要選擇不太常見的物件或情境，則需要將提出的關鍵進行細膩的鋪陳與敘述，以確保讀者都理解。

例如，想表達「失落」，可以說：「我的心像一片枯萎的葉子，隨風飄蕩，不知道自己該往哪裡去？」想要表達「恐懼」，可以寫：「恐懼像是一根刺，總在我的心中隱隱作痛。」

尋常譬喻能讓讀者感同身受，想像自己如葉子般無助或心像被刺痛的感覺。

●利用感官描寫

情緒經常與我們的感官經驗相關聯。當情緒強烈時，通常會影響到我們的視覺、聽覺、觸覺等感覺。透過描寫這些感官經驗，可以將情緒具象化。

例如，想表達「焦慮」，可以寫：「我的心跳聲得像雷鳴般響亮，手心濕漉漉的，像是即將爆發的颱風。」想表達「憤怒」，可以寫：「我感覺一股熱血湧上心頭，耳邊聽到的每個字都像鋼釘一樣刺痛我的耳膜。」

這樣的描寫能讓讀者清楚感受到焦慮和憤怒的具體表現，而不僅是知道你內心情感的快樂或悲傷。