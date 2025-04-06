快訊

關稅戰前被問「美國、大陸選哪邊」 星國選邊站調查：東協更傾向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／如何將情緒具象化？下筆3步驟 讓讀者懂你的喜怒哀樂

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

寫作中，最大的難題是「如何將自己的情感更具體表現」，同學們往往腸思枯竭也找不到合適的步驟實現，以下針對如何將情緒具體化，進行3個基礎步驟拆解，跟著情緒的軌跡，慢慢找到解方。

●辨識情緒與原因

寫作時需要清楚自己要表達的情緒為何？這一步是基礎，因為情緒如果僅是直觀描繪、缺乏原因，則會讓情緒落入自我呻吟，將無法使文章與讀者連結。例如：想表達的情緒是「悲傷」，那麼需要明確知道自己為什麼感到悲傷？甚至將事件緣由交代清楚，才可能使文意與情緒有延續。

●運用「譬喻」

譬喻是將抽象情緒具象化的常用技巧。確定好情緒後，我們可以用一個具體的物體或情境來描述情緒，讓讀者能在心中形成畫面。必須注意的是，所選取的物體或情境需要普羅大眾皆能體會或經驗的事物或情境，如果必須要選擇不太常見的物件或情境，則需要將提出的關鍵進行細膩的鋪陳與敘述，以確保讀者都理解。

例如，想表達「失落」，可以說：「我的心像一片枯萎的葉子，隨風飄蕩，不知道自己該往哪裡去？」想要表達「恐懼」，可以寫：「恐懼像是一根刺，總在我的心中隱隱作痛。」

尋常譬喻能讓讀者感同身受，想像自己如葉子般無助或心像被刺痛的感覺。

●利用感官描寫

情緒經常與我們的感官經驗相關聯。當情緒強烈時，通常會影響到我們的視覺、聽覺、觸覺等感覺。透過描寫這些感官經驗，可以將情緒具象化。

例如，想表達「焦慮」，可以寫：「我的心跳聲得像雷鳴般響亮，手心濕漉漉的，像是即將爆發的颱風。」想表達「憤怒」，可以寫：「我感覺一股熱血湧上心頭，耳邊聽到的每個字都像鋼釘一樣刺痛我的耳膜。」

這樣的描寫能讓讀者清楚感受到焦慮和憤怒的具體表現，而不僅是知道你內心情感的快樂或悲傷。

作文 寫作教室 悲傷 情緒 憤怒

延伸閱讀

不怕川普謳詐！迎對等關稅 陸商務部智庫：其實對大陸有利

王鼎鈞百歲出書 專訪談境界也談歸屬：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

世界日報專訪╱筆耕逾80年文壇巨擘王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

颱風寒害影響 屏東愛文芒果產量不到2成 農民欲哭無淚

相關新聞

寫作教室／如何將情緒具象化？下筆3步驟 讓讀者懂你的喜怒哀樂

寫作中，最大的難題是「如何將自己的情感更具體表現」，同學們往往腸思枯竭也找不到合適的步驟實現，以下針對如何將情緒具體化，...

科學人／上班族的夢想！大阪世博會將展出「自動洗澡機」提供千名參觀者試用

結束繁忙的一天，上班族回到家最開心的事莫過於躺在沙發上滑手機、看電視...

閱讀數學／數學詩（上）

數學詩究竟是什麼，或是說，為什麼數學詩是一種學習數學的方法呢？讓我們來看一位王祥丞同學的作品〈計算紙上的甲子園〉

寫作教室／作文總是爛尾？4招教你好好結尾 「首尾呼應」提高寫作層次

一篇能夠餘音繞樑的文章，如何收尾成了最大關卡。常常學生因時間問題、敘述問題，草草作結的遺憾，成了寫作上的飲恨之因。我們將...

寫作教室／你的文章想感動人心？ 必備2元素「敘事×抒情=房價理論」

一篇吸引人的情意性文章，需要包含兩個要素：敘事、抒情，甚至如果可以最終引入「哲思」，則更容易促發閱讀者的感受。然，第三部...

新聞中的公民與社會／鮑魚大亨判30年定讞 北檢啟動防逃機制

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。