快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／從老牌午餐肉罐頭到垃圾郵件 「SPAM」一詞引發的聯想

聯合報／ 好讀周報
午餐肉(SPAM)是荷美爾食品(Hormel Foods)在1937年推出的罐裝熟豬肉品牌。（圖／路透）
午餐肉(SPAM)是荷美爾食品(Hormel Foods)在1937年推出的罐裝熟豬肉品牌。（圖／路透）

文／趙坤茂

日前在超市看到一個午餐肉罐頭品牌SPAM，頓時洄游歷史長河裡。

SPAM於美國經濟大蕭條年代後創立，至今已有88年歷史，總銷售量超過90億罐。SPAM的成分包括豬肉、鹽、水、糖、馬鈴薯澱粉和亞硝酸鈉等，其名稱來自於spiced  ham（添加香料的火腿）。

SPAM是同盟國在二次世界大戰的軍備食糧，從美國輸出超過1億磅。二戰及戰後英國實施配給時，SPAM和其他進口罐頭肉製品在英國隨處可見，讓許多民眾逐漸感到厭煩。

1970年首映的英國幽默短劇《Spam》中，Monty  Python劇團以SPAM為哏，諷刺SPAM午餐肉無所不在。在小餐館場景裡，顧客點餐時發現幾乎每道主食都有SPAM，想要閃躲都很難。短短3分半的演劇，SPAM一詞至少出現一百多次，主題曲全是SPAM，就連片尾工作人員名字也插入SPAM。

附帶一提，著名荷蘭工程師Guido van Rossum熱愛Monty  Python劇團，故將當年所開發的程式語言命名為Python。如今，以Python開發的應用軟體圍繞在你我周遭，比SPAM更加風行。

另一方面，1971年時，Ray  Tomlinson於網際網路之母ARPANET寄發第一封電子郵件，郵件位址就使用現今仍通行的小老鼠符號@。1978年，史上第一封垃圾電子郵件，為某業務員在ARPANET寄發的電腦型號廣告，引發多數用戶反感。1993年，有人在Usenet新聞群組網路無意間發布了兩百條訊息，處境相當尷尬。群組鄉民取笑之餘，一位鄉民將這些訊息稱為spam，立刻引發共鳴，一炮而紅。

時至今日，垃圾郵件和訊息無所不在、難以避免且重複出現，其疲勞轟炸的景況，像不像當年幽默短劇Spam所諷刺的呢？這也難怪spam如今已成為垃圾郵訊的同義詞，可當名詞或動詞，甚至還衍生spamming（垃圾郵訊發送）、spammer（垃圾郵訊發送者）、spambot（垃圾郵訊機器人）等字詞。

其實罐頭食品可長期保存，且方便取用，在生活中有其存在優勢。當今網路多倍速時代，我們常常需要快速發文及回應，使得各式各樣的「罐頭模板」已成為數位日用品。儘管相當便捷，但它們往往缺乏個性和深度，某些情境甚至流於形式，故套用時仍得融入巧思才不至於適得其反。

「罐頭簡訊」是常備的簡短訊息，例如「祝您生日快樂，天天開心！」

「罐頭笑話」是看似「老掉牙」，卻仍能引起共鳴的網路笑話，例如「為什麼罐頭不喜歡派對？因為它總被晾在一旁。」

「罐頭表情包」乃反覆使用的表情圖案，例如社群網路上常用的貼圖。

「罐頭回應」往往指那些機械式、沒有太多創意或情感的回應，例如自動客服系統常見的無感制式回應「我們深感遺憾…」

「罐頭標題」是為了吸引讀者點擊而設計的標題，例如媒體窮追猛攻的主角終於「四字回應」了，大家好奇哪四字，點進去一看竟是「不予置評」。

罐頭模板何其多，常見的還有「罐頭評語」、「罐頭內容」、「罐頭文章」、「罐頭故事」、「罐頭音樂」、「罐頭橋段」…。祝福大家開罐暢快豐收！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）

品牌 好讀周報 英國 郵件

延伸閱讀

《雁回時》陳都靈x辛雲來 茫然貴女與裝逼少卿的心機對決

遭爆給柯文哲議會調查小組資料 市議員陳宥丞：無涉司法偵辦

詐騙集團猖狂瓦解法院主管LINE群組還詐財 宜蘭地檢署主動偵辦

生技界美魔女跳槽還外洩前東家資料 遭控違反營業秘密罪起訴

相關新聞

好讀周報／從老牌午餐肉罐頭到垃圾郵件 「SPAM」一詞引發的聯想

日前在超市看到一個午餐肉罐頭品牌SPAM，頓時洄游歷史長河裡。

紐時賞析／批拜登政府能源政策目光短淺 美能源部長承諾將「180度逆轉」

Before a packed crowd of oil and gas executives on Monday, C...

家常料理食譜作家「林姓主婦」：家庭主婦不可怕 怕的是忘記「妳」是誰

知名家常料理食譜作家「林姓主婦」曾為陪伴孩子成長，從職場轉戰全職媽媽。歷經10年的身心靈磨練、前空巢期，和中年危機，在找回自己的路上，她從徬徨到自信，勇敢跨出舒適圈。

IG網紅瑪姬老師：即便做自己 也能成為孩子心中的好媽媽

成為母親之後，辛苦照料家人，但，你照顧自己了嗎？ 今年56歲、在Instagram上擁有逾32萬粉絲的「瑪姬老師」，年輕時就意識到，自己不適合當家庭主婦。她用行動證明，即便做自己，也能成為孩子心中的好媽媽。

紐時賞析／以哈衝突後…美大學對爭議話題保持緘默 憂嚴厲政治審查

Just a few years ago, university statements on the day’s soc...

國際小學堂／關稅戰效應 日韓擬增購美天然氣

美國總統川普將開徵對等關稅，與各國的貿易逆差是其重要考量。台灣、日本、南韓及歐盟幾國已相繼表態有興趣增購美國石油和天然氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。