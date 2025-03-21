閱讀數學／數學與文學

數學與文學在某些人心中，彷彿是光譜的兩端，完全不相關，甚至互斥。但真的是這樣嗎？

「詩是一種受靈感啟發的數學⋯⋯是關於人類情感的方程。」 「純粹數學，就其本質而言，是邏輯思考的詩篇。」

這兩句話分別出自於名詩人艾茲拉‧龐德(Ezra Pound)與科學家愛因斯坦。我們可以看見，原來數學跟詩這兩端，是像莫比烏斯環一樣連結，都是用來表達想像力、抽象的語言。「數學詩」是一種很有趣的創作手法，將數學名詞融入詩的創作。這種運用你其實早就聽過，例如「規矩」的典故是：

「不以規矩，不能成方圓。」

「規」是在數學課畫圓用的圓規，「矩」則是畫直線、直角的工具。孟子以必需使用工具才能精準畫出數學形狀，譬喻做事要有標準和原則。

日常生活中，我們看到、或感受到某些東西。事物本身存在那裡，我們會想試著把它描述出來。可以是很直覺的去描述，比方說看見了樹，便說：「有一顆不高的樹，因為秋天到了，葉子有些稀疏。」

但如果用數學的話語來描述樹的樣貌，就可能是：

「有一顆約1.6公尺高的樹，在50公分的地方第一次分岔，之後依循著費波那契數列1,1,2,3,5長出不同數量的枝枒，正值秋天，葉子只剩下37%。」

如果是詩人，可能會說：

「秋天，樹葉一片片落下／像慢動作的雨／枝頭被留下光禿禿的，伸向／靜止而寒冷的天空。」

你大概可以感受，詩跟數學都在描述，但就像不同的工具有不同的用途。詩比較適合描述情感，數學則擅長描述精準的現象，是一種「可重複」的描述。意思就是，如果我今天想要在另一個地方打造一株一模一樣的樹，那我一定需要數學把每一個細節都描繪得清楚。

所以，數學跟詩看起來不一樣，但如果退後一步，你又可以發現他們的共通之處。這也就像我們常說的，計算只是數學的一小部分，數學其實是語言，是一種有別於中英文這樣自然語言的，另一種語言。