宋怡慧／春分：一年中最均衡的日子 看斜槓古人頌揚春日、找回生活中的「剛剛好」

古語云：「春分者，陰陽相半也。故晝夜均而寒暑平。」春分象徵天地陰陽剛柔並濟的均衡之道，此時晝夜等長，春光溫煦旖旎，萬物動靜相宜，和諧地生長。春分恰是重新審視自己生活步調的好時機。徘徊在繁忙與閒適、熱鬧與孤獨、得到與失去之間，細品生活的平衡藝術。春分是一年中最均衡的日子，它處於春天的一半，白晝與黑夜各占十二小時，提醒著我們：適時回歸內心平衡的從容與適度。

在這個崇尚速度、追求完美的時代，我們往往不自覺地加快腳步，像一列失控的快車，不僅壓力超載，更偏離原本的車道。春分能讓我們重拾「適度」的平衡——在平凡日子裡，找到恰如其分的生命溫度，以初心照見日常，體會歐陽修詞作下《阮郎歸》的心境與春日反思：

南園春半踏青時，風和聞馬嘶。青梅如豆柳如眉，日長蝴蝶飛。 花露重，草煙低，人家簾幕垂。鞦韆慵困解羅衣，畫堂雙燕歸。

「南園春半踏青時，風和聞馬嘶。」描寫春分時節，正是到南園踏青的日子，和煦的微風拂來，不時可聽見悠悠的馬鳴聲。首句點明春分的時序，描繪風和日麗的春光，馬嘶聲聲。次句以「聞馬嘶」勾勒出春遊的意境，筆法閒淡，卻耐人尋味。馬嘶聲成為古人遊春良辰美景不可或缺的意象，它不僅是古人春日遊賞的意象，也讓人聯想到春分的召喚——放慢腳步，細聆生活細微變化的跫音。在奔波與停歇之間尋找平衡，就像古人踏青，在忙碌的生活為自己留取悠然之境。

「青梅如豆柳如眉，日長蝴蝶飛。」詩人以精巧細膩的筆觸，描繪青梅初結，如豆般的青翠圓潤，柳絲輕揚，彎彎如娥眉般細柔舒展。在日漸悠長、溫暖的春日裡，蝴蝶翩躚飛舞。萬物正處於蓬勃生長且自然和諧的韻動中，恰似生命正尋找屬於自身舒適的節奏。春光漸暖之際，靜中有動、熱鬧而優雅明媚的春日景致，悄然而至。

「花露重，草煙低，人家簾幕垂。」花露重，草煙低，人家簾幕垂。這三句以極靜之境烘托女主幽微的內心情感——濃重的露水凝結於花瓣之上，晨霧輕柔地籠罩草地，有些人家的簾幕低垂，整個畫面彷彿籠罩在朦朧的靜謐之中。她在踏青與盪秋千的熱鬧之後，卻寂寞地獨自入眠。或許，春日遊賞的歡樂勾起她內心深藏的愁緒，不自覺地流露出淡淡的惆悵與感懷。但這熱鬧與靜寂的衝突，亦是自我對話的契機——遊春之後調整，將生活與身心的節奏回歸於平衡，於動靜之間尋得「剛剛好」的節奏。

「鞦韆慵困解羅衣，畫堂雙燕歸。」詩句描繪女子盪完鞦韆後，身心倦怠，解開輕柔的羅衣休憩，而廳堂前的雕樑畫棟畔，燕子也成雙地歸來了。春景如此綺麗，少婦遊春歸來後，那倦意漸生的身影，映襯著無可排遣的幽思與惆悵。

這份孤單也可視為她靜心冥想的觸發——提醒我們要學會放下白日紛繁的思緒，讓心靈回歸最初的寧靜。當我們觀照無處可安放的情緒，身心才能受其撫慰，找到真正的安適，讓白日的喧囂與疲憊，於此刻緩緩沉澱。由此可知，所有的喜怒哀樂最終仍須歸於情緒平衡的狀態，如春分給予我們的生命啟發。

生活的美好不在於極致的追求，而在於找到屬於生活的平衡節奏。當我們學會順應自然、珍惜當下，每個平凡的瞬間都能綻放出獨特的光采。

春分時節，當我們目光所及之處，有柳絲迎風飛舞，百鳥歡欣和鳴，草木一片蔥蘢。稻田吐露嫩綠的新姿，花海渲染明亮的春黃時，不禁讓人想起宋代邵雍的《樂春吟》。

邵雍是將理學、數術與道家玄妙合而為一的古代「大斜槓」，其雖學識淵博，才華橫溢，卻常以平實自然的筆觸描繪生活百態。他以春分為基底，運用簡潔明快的語言，展現文字灑脫自在的迷人風采，也寄託內心因春日薰染的愉悅情懷。詩中勾勒出春暖的生機，流露對春分的喜愛與享受春光的詩意，讓人沉浸在春分的美好氛圍中：

四時唯愛春，春更家春分。 有暖溫存物，無寒著莫人。 好花方蓓蕾，美酒正輕醇。 安樂窩中客，如何不半醺。

「四時唯愛春，春更家春分。」春天不僅展現萬物欣欣向榮的美景，這兩句點明了四季之中，詩人獨愛春天，並進一步強調春分所蘊含的獨特意義——帶來天地人間的溫暖與生機。而春分象徵著家家戶戶共享春日的喜悅與和煦，讓人深感天人合一的和諧之美。

「有暖溫存物，無寒著莫人。」詩人藉由溫暖與寒冷的對比，突顯春天的珍貴。春天的暖意滋養萬物，使自然生機得以延續，而當嚴寒不再侵襲的時節，人們亦能安然無虞，盡情享受春日帶來的造物恩澤。透過映襯的手法凸顯春天鮮明的季節性，同時也烘托春天在四季中的專屬地位與不可取代的原因。

「好花方蓓蕾，美酒正輕醇。」詩人以清新雋永的詩句，描繪含苞待放的花朵正等待綻放，美味的酒正散發著淡淡的香醇。春日美景躍然紙上，讀來不禁令人憧憬未來百花盛開時，與親朋好友攜手踏青、共賞春光，享受大自然無私又溫馨的饋贈。

「安樂窩中客，如何不半醺。」詩句描寫賓客置身於寧靜的家中，沉浸於春日的美好與宴飲的歡愉之中，誰能不微醺而陶然呢？詩人字裡行間流露出春天的和煦氛圍與歡聚的喜悅，點出人們正享受恬淡閒適的春日幸福。

《樂春吟》這首詩充分展現邵雍對對春天的頌揚，詩風輕鬆愉悅，語言簡練自然，讀來令人倍感舒適靜謐。詩中不僅描繪春日的生機與美好，更寄託作者對生命與自然的熱愛，也流露出他對寧靜閒適的、簡單生活的嚮往。同時，詩也喚起人們對日常美好時光的欣賞與珍惜之情。

日本作家枡野俊明曾提醒我們：「當代人總是追求更多、更好、更快，卻在這些『更』字中迷失了自己。」真正的幸福並不遙遠，它就在我們眼前；最深的智慧也不在天涯海角，而是在尋常日子裡。

當我們以平常心對待不平常的時刻，以感恩心體會平凡的日常，每個細微片段都能成為內觀的契機。春分代表著「剛剛好」的平衡時刻，彷彿是讓我們回歸本心的自我整理。

生活，不在於不斷追逐，而在於懂得適時放下；人生，也不必刻意尋找，而是需要用情去領會。

願我們在忙碌生活仍保持一份泰然；在紛擾中守住內心的清明，讓「剛剛好」的春分成為安頓身心的良方，讓每一刻映照出人生春分的平衡與和諧。