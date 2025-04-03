快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／作文總是爛尾？4招教你好好結尾 「首尾呼應」提高寫作層次

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
寫作示意圖。圖／ingimage
寫作示意圖。圖／ingimage

一篇能夠餘音繞樑的文章，如何收尾成了最大關卡。常常學生因時間問題、敘述問題，草草作結的遺憾，成了寫作上的飲恨之因。我們將故事結尾分成幾個方法進行說明：

●關鍵詞扣題法

好的開頭必定會出現特殊關鍵詞，甚至電影中的「麥高芬」都是能夠吸引讀者的開端。結尾如果能夠妥善運用這些物品、關鍵詞，進行類似詞句強化或點題，讓文章首尾扣合，將會是很好的作用。例如，「魚」、「海洋」…等，如果能在收尾時出現「汪洋」、「蔚藍」等詞，則是屬於關鍵詞扣題。

●收束論點法

這個收尾法適合用在議論型文章，將開頭的論點重申一次，或將論證過程濃縮，於結尾時回扣論點，則能使文意聚焦。例如，一開始論點提出「最大的不變即是變」這個論點，並於內文中提出證據來推論，最末收束論點則可依序再次說明「常與變的概念」，以及「不變真理」的回顧說明。

●收高哲思法

同學們最常犯的錯誤即是文章哲思不足，換言之，即是收束的程次不夠高。一個觀念的強調或提倡，應該可以舉諸四海皆通，可以使用「人生」、「我們」、「人們」作為行文的主體，並提出「省思」與「學習」的道理，較容易達到哲思收高的效果。

●場景重複法

這個結尾適合於抒情文操作，開頭的場景可以重複於結尾，造成文意的留白，甚至將詞語進行轉化，讓抽象與具體得空間能夠隨意互換，形成擬虛為實的畫面，將會給讀者一氣呵成的想像空間。

透過以上四種結尾法，同學可以自由選取，並且在過程中可以重複抓取，不限一種方式，融合兩種方式，也能達到意想不到的效果。

作文 寫作教室

延伸閱讀

兩會後首次「元首外交」 習近平擬在28日晤頂級外企CEO

家寧疑買網軍！多篇洗版文「1句話露陷」 網酸：複製都不用修改

賴總統推國安17條後 陸國安部：窮兵黷武將拖累經濟

港澳辦再轉載文章 批長和售港口「與美共舞沒前途」

相關新聞

寫作教室／作文總是爛尾？4招教你好好結尾 「首尾呼應」提高寫作層次

一篇能夠餘音繞樑的文章，如何收尾成了最大關卡。常常學生因時間問題、敘述問題，草草作結的遺憾，成了寫作上的飲恨之因。我們將...

寫作教室／你的文章想感動人心？ 必備2元素「敘事×抒情=房價理論」

一篇吸引人的情意性文章，需要包含兩個要素：敘事、抒情，甚至如果可以最終引入「哲思」，則更容易促發閱讀者的感受。然，第三部...

新聞中的公民與社會／鮑魚大亨判30年定讞 北檢啟動防逃機制

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔台灣存託憑證（TDR）...

好讀周報／去年借書人次升逾6成！揭密國人最愛2類書、「這本」連5年奪冠

國家圖書館統計，去年全年借閱總人次高達5770萬人次，較前年成長6成3，累計借閱總冊數突破1.4億冊，換算下來，全台每人...

紐時賞析／預算吃緊…新冠後福利開支大漲 英擬刪減社福數十億英鎊

Britain’s center-left government outlined plans to curb risi...

科學人／火星真有生物存在過？發現迄今最長有機分子 真相要2040後才能揭曉

人類一直癡迷於我們在太陽系中的鄰居火星，美國航太總署（NASA）多年來派出衛星和多輛探測車登陸火星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。