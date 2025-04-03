寫作教室／作文總是爛尾？4招教你好好結尾 「首尾呼應」提高寫作層次

一篇能夠餘音繞樑的文章，如何收尾成了最大關卡。常常學生因時間問題、敘述問題，草草作結的遺憾，成了寫作上的飲恨之因。我們將故事結尾分成幾個方法進行說明：

●關鍵詞扣題法

好的開頭必定會出現特殊關鍵詞，甚至電影中的「麥高芬」都是能夠吸引讀者的開端。結尾如果能夠妥善運用這些物品、關鍵詞，進行類似詞句強化或點題，讓文章首尾扣合，將會是很好的作用。例如，「魚」、「海洋」…等，如果能在收尾時出現「汪洋」、「蔚藍」等詞，則是屬於關鍵詞扣題。

●收束論點法

這個收尾法適合用在議論型文章，將開頭的論點重申一次，或將論證過程濃縮，於結尾時回扣論點，則能使文意聚焦。例如，一開始論點提出「最大的不變即是變」這個論點，並於內文中提出證據來推論，最末收束論點則可依序再次說明「常與變的概念」，以及「不變真理」的回顧說明。

●收高哲思法

同學們最常犯的錯誤即是文章哲思不足，換言之，即是收束的程次不夠高。一個觀念的強調或提倡，應該可以舉諸四海皆通，可以使用「人生」、「我們」、「人們」作為行文的主體，並提出「省思」與「學習」的道理，較容易達到哲思收高的效果。

●場景重複法

這個結尾適合於抒情文操作，開頭的場景可以重複於結尾，造成文意的留白，甚至將詞語進行轉化，讓抽象與具體得空間能夠隨意互換，形成擬虛為實的畫面，將會給讀者一氣呵成的想像空間。

透過以上四種結尾法，同學可以自由選取，並且在過程中可以重複抓取，不限一種方式，融合兩種方式，也能達到意想不到的效果。