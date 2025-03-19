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好讀周報／信件數量銳減90%…丹麥北方郵政停止送信 逾千人將失業

聯合報／ 好讀周報
北方郵政宣布將終止丹麥的信件投遞服務。圖為丹麥境內的北方郵政車輛。美聯社
北方郵政宣布將終止丹麥的信件投遞服務。圖為丹麥境內的北方郵政車輛。美聯社

文／陳韻涵輯

新聞故事：丹麥瑞典政府共同營運的「北方郵政」（PostNord）6日宣布，考量2000年以來，丹麥的信件數量銳減90%，今年12月30日將停止丹麥的信件投遞業務，明年元旦起只提供包裹寄送業務，瑞典的信件與包裹業務不受影響。

北方郵政由丹麥與瑞典政府共同營運，丹麥持有40%經營權，而瑞典持有60%。

丹麥的北方郵政執行長佩德森（Kim Pedersen）表示：「我們為丹麥人民服務400年，結束郵件遞送服務是一個艱難的決定。丹麥的數位化程度愈來愈高，我們需要處理的信件數量極少，相關業務衰退的趨勢顯著且未能盈利。」

佩德森指出，北方郵政2026年起會將核心業務轉向包裹遞送，任何郵票都可以在指定期限內辦理退款，計畫今年6月起拆除丹麥境內的1500個信箱和郵筒。

丹麥北方郵政4600名員工中，有1500人將失業。郵務員米克森說：「這是非常悲傷的一天，不僅對於郵務部門，對1500名面臨未來不確定性的員工來說也是如此」。

丹麥是世界上數位化程度最高的國家之一，手機應用程式幾乎包辦所有事情，很少人使用現金支付交易，智慧手機就能查看個人駕照和健保卡，銀行對帳單、信用卡帳單和市政府的信函均以電郵方式發送。

丹麥公共服務透過「數位郵政」（Digital Post）應用程式或其他平台發送訊息，從2000年以來，實體信件數量自14億封信降至2024年的1.1億封。

北方郵政取消信件投遞的改變嚴重影響中高齡長者，儘管高達95%的丹麥人使用「數位郵政」應用程式，但調查發現仍有27.1萬人仰賴紙本信件通知。

丹麥非營利組織「DaneAge」表示，「許多人非常依賴定期送達的信件，這些信件包括醫院預約、疫苗接種或有關居家照護的訊息。」

丹麥北方郵政過去幾年來財務狀況不佳，去年營運虧損。丹麥議會議員德拉格斯特德將這項改變歸咎於郵政服務私有化。

丹麥去年推出新版郵政法，開放信件市場，引進私人企業競爭，郵件開始徵收增值稅，推高郵資成本。佩德森說：「當一封信的郵資為29丹麥克朗（合台幣139元）時，信件數量自然變少。」

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