好讀周報／日本大企業也鬧人力荒 高薪急招高中畢業生

文 ／編譯陳律安、綜合外電

為紓解人力荒，日本企業正擴大招募高中畢業生，東京當局也開放職業駕駛執照可採中英韓等20種外語應試，期能引進更多外國駕駛人。日企為了爭搶年輕勞工並緩解缺工困境，正

為高中畢業生提供更多工作機會，包括讓他們年紀輕輕就接任管理職。

厚生勞動省去年9月指出，止於7月底，職缺與求職者之間的比例為3.7比1，員工數達千人以上大企業的職缺數也年增6.4%，雙雙創下歷史新高，讓預定明年春季畢業的高中畢業生，所面臨的職缺比為歷來最高。

大阪一家連鎖拉麵店大手筆加薪徵才，今年春季高中畢新人的起薪，將提高到22萬日圓，合台幣4萬5千多，達到大學畢業新鮮人的水準，打破傳統白領與藍領，起薪大致以20萬日圓為分水嶺的門檻。升遷管理職也以工作表現而非學歷為主要考量。

去年高中畢業入職員工船戶表示，「薪資提高對新人有很大激勵作用，靠自己努力可以升職，讓我有努力工作的理由。」

連鎖拉麵企業人事部長小石指出，「高中畢業生的雇用競爭愈來愈白熱化，他們很多想盡快賺錢、變成大人，我們也想要幫助他們。」

在東京都有155家分店的連鎖超市，也舉行招聘考試，由於準備插旗關西地區，希望雇用的人數多多益善。

連鎖超市人事經理安澤認為，「開始雇用高中應屆生的企業增加，整體而言還是很困難，我們想盡可能多招募一些人才。」

大阪人力資源業者Jinjib一名高管說，在人力短缺以及職場平均年齡提高之際，企業愈來愈難招募到大學畢業生，而相較於大學畢業生，高中畢業即就職的勞工的工作經驗會多好幾年，因此高中畢業生的需求日益增加，尤其是服務業與製造業。

例如，壽司郎愛知縣海部市甚目寺分店的一名經理年僅23歲，她2020年春季畢業後便加入壽司郎，於2022年春季升任經理，掌管約80人的團隊，成員涵蓋高中生和60幾歲的長者。

壽司郎母公司Food&Life Companies一名主管說：「我們的招募並未考慮學歷，對高中畢業與大學畢業的薪資與升遷一視同仁。高中畢業生因工作資歷較久，年輕時便能晉升。」

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