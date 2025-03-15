科學人／大城市塞車如何解？看紐約、倫敦的「高乘載收費車道」有何優勢

擴增車道常常被認為是減少交通堵塞的最直覺方法，但研究顯示，增加道路數量的實際效果並不如預期的好。擴增高速公路車道還可能引發交通研究中的「誘導需求」現象，超乎預期的車輛開上路，反而使新增的車道快速被填滿，讓交通堵塞問題變成揮之不去的夢靨。

誘導需求的影響

誘導需求現象使得擴增車道帶來的正面效果非常短暫。隨著新車道的開通，交通堵塞可能會在短期內獲得緩解，但過不了多久就會因為更多人選擇行駛新增車道的道路，車流堵塞狀況就再次出現。這種情況在高度堵塞的地區尤為明顯，原因是這些地區的駕駛為了避開交通壅塞，學會調整出行時間和更改規劃路線，這些有變通能力的駕駛，反倒使這項措施效益更為不彰。

這些「升級」的道路不僅無法真正解決交通問題，更多汽車開上道路，導致更多的污染物排放，反而帶來環境和公共健康的其他影響。

高乘載收費車道的優勢

高乘載（high-occupancy tol, HOT）是一種藉由收取進入特定區域或快速車道的額外費用，來減少交通堵塞的方法。這種方法不僅成本低於擴增車道，還能有效地控制交通流量。目前已經在紐約、倫敦和斯德哥爾摩這類大型城市實施，這些城市的交通困境，也在試行之後獲得改善。

一些HOT車道設有固定收費，全天不同時段收費不同；也可採取動態定價模式，每隔幾分鐘更新一次價格，以不同車流量或其他方式調整價格，保持車道暢通。

無論是用哪種方式計價，駕駛者都可以自由選擇是否要使用快速通道。由於這種做法較有保障會有一條暢通的車道，整體行車速度因而加快，所以對於沒有支付這筆費用的用路人也可以受益。

HOT車道收費計劃不只是提供一個預算低的方案，收費車道收取的費用，還可用於改善其他交通基礎設施，如大眾運輸系統、步行區或是自行車道，從而進一步減少對私人汽車的過度依賴，促進綠色出行，減少環境污染。

德州農工大學的土木工程師布里斯（Mark Burris）還發現，雖然這項政策執行的初期會有一段陣痛期，可是一旦人們觀察到收費計劃開始發揮作用，反而能收穫一批擁護者，支持率也會因而上升。HOT車道，可謂是一舉數得。

可持續交通的未來

解決交通堵塞問題需要綜合考慮多種因素，包括經濟成本、環境影響和公共健康。擴增道路並非長久之計，高乘載收費和多樣化交通方式的才是實現可持續交通的關鍵。為了創造更健康、更永續的城市環境，多關注替代方案，參考各大城市的有效政策，可望為易堵塞路段，找出科學的解方。

（本文出自2025.03.10《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）