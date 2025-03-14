開箱你的英文素養力／英語地圖扎根 迷路不上身

大眾捷運系統在全球各地扮演著不可或缺的角色。然而，當天氣突變或其他臨時狀況發生時，官方常會緊急發布公告，調整路線或更改車號。面對這些臨時變動，在國外看見英文版的公告內容，你能順利掌握公車路線與地圖標示嗎？

110 年國中英語會考第 29～31 題，探討了因天候變化導致公車轉乘路線變更的情境，幫助同學學習如何應變、判讀起訖站資訊，成為真正的交通小達人！

近年來，英文素養題組涵蓋許多跨領域內容。本題不僅測驗同學的英語閱讀能力，更考驗大家是否能耐心分析文字敘述，並結合圖表統整關鍵資訊。同學們，先動腦試做看看吧！動筆前，別忘了參考 Yvonne 老師的重要提示哦！

※ Yvonne老師解題技巧 先看題目、看完地圖、再看文章，才能快速地找出關鍵字並作答 e.g. 第一題關鍵字：sale/ July/ August/ different line e.g. 第二題關鍵字：Spring Town / Cloud City / free bus e.g. 文章關鍵字：train / between August 14 and 28 / new line/ free bus / stop at every station / No stop at Gray Village

※ 考題練習

答案都寫上了，快點開影片學習解題技巧！

一起跟著 Yvonne 老師打開地圖、成為交通小達人吧！

★ 國中必學單字 1. buy (v.) 購買 (buy-bought-bought) 2. ticket (n.) 車票；入場券；標籤 3. typhoon (n.) 颱風 4. stop (v.) 停靠；(n.) 停靠站 5. traveler (n.) 旅客 6. station (n.) 站 7. different (adj.) 不同的

★ 實用字彙片語 1. a few (phr.) 一些；幾個 2. check below (phr.) 檢查下方 3. stop at (phr.) 停靠在某處；停止在某物之前 4. wait at (phr.) 在某處等待 5. change lines (phr.) 更換路線 6. run on different line (phr.) 在不同線路上運行

【解答】

1. (D) 2. (D) 3. (A)