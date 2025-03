開箱你的英文素養力／英語地圖扎根 迷路不上身

大眾捷運系統在全球各地扮演著不可或缺的角色。然而,當天氣突變或其他臨時狀況發生時,官方常會緊急發布公告,調整路線或更改車號。面對這些臨時變動,在國外看見英文版的公告內容,你能順利掌握公車路線與地圖標示嗎?

110 年國中英語會考第 29~31 題,探討了因天候變化導致公車轉乘路線變更的情境,幫助同學學習如何應變、判讀起訖站資訊,成為真正的交通小達人!

近年來,英文素養題組涵蓋許多跨領域內容。本題不僅測驗同學的英語閱讀能力,更考驗大家是否能耐心分析文字敘述,並結合圖表統整關鍵資訊。同學們,先動腦試做看看吧!動筆前,別忘了參考 Yvonne 老師的重要提示哦!

先看題目、看完地圖、再看文章,才能快速地找出關鍵字並作答

e.g. 第一題關鍵字:sale/ July/ August/ different line

e.g. 第二題關鍵字:Spring Town / Cloud City / free bus

e.g. 文章關鍵字:train / between August 14 and 28 / new line/ free bus / stop at every station / No stop at Gray Village